Игра для ПК Sid Meier's Civilization V: Gods & Kings [2K_1592] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization V: Gods & Kings [2K_1592] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Sid Meier's Civilization V.
Sid Meier’s Civilization 5: Боги и короли — первое дополнение для Civilization V, провозглашённой в 2010 году Игрой года на персональных компьютерах. Это обширное дополнение посвящено временному периоду с момента зарождения первых верований и распространения религии по всему миру до появления первых шпионов.
По мере вашего прогресса в игре, вы будете взаимодействовать с новыми типами городов-государств, решать новые локальные и общемировые задачи и совершенствоваться в новой системе сухопутного и морского боя. Sid Meier’s Civilization 5: Боги и короли так же включает девять новых наций, девять новых Чудес света, три оригинальных сценария и десятки новых юнитов, строений и технологий, которые предложат игрокам свежие и оригинальные пути развития империй и покорения мира.
Особенности игры:
- Новые цивилизации. Дополнение включает в себя девять новых цивилизаций, например, Карфаген, Нидерланды, Кельты и Майя, вместе с их уникальными свойствами, юнитами и строениями, а так же девять новых лидеров, среди которых Вильгельм I, принц Оранский, Боудикка и Пакаль Великий.
- Религия. Создайте пантеон богов и как только ваша вера станет сильнее, вы сможете получить Великого пророка, а с его помощью построить на основе ваших верованиях настоящую религию. За вами выбор, будете ли вы терпимыми к другим религиям или решите, что ваша вера — единственная верная. Верования так же помогут построить здания, доступные лишь последователям определённой религии. Великие пророки, миссионеры и инквизиторы помогут вам распространить вашу веру на другие земли и создать альянсы с городами-государствами и другими нациями.
- Усовершенствованная дипломатия и шпионаж. Откройте посольство в других странах, чтобы укрепить дружеские отношения (или проводить тайные операции). По мере распространения религии и прихода эпохи Возрождения, вы получите своего первого шпиона. С помощью разведки вы сможете наблюдать за развитием других наций, получать доступ к технологиям и влиять на альянсы с городами-государствами. Но помните, что в случае обнаружения, все ваши действия будут иметь неприятные дипломатические последствия, так что действуйте осторожно.
- Города-государства. В игру добавляются два новых типа городов-государств: торговый и религиозный. Система заданий, связанных с такими городами, полностью пересмотрена: роль золота снижена, а новые квесты сильнее влияют на достижение дипломатической победы. Заключите союз с Марракешем, чтобы получить доступ к их уникальным ресурсам, или подружитесь с Ватиканом или Иерусалимом, ключевыми городами для развития религии.
- Города-государства. На виртуальной мировой арене — два новых типа метрополий: торговая и религиозная, и обе привносят в большую игру свои нюансы. Стремитесь заполучить уникальные предметы роскоши? Добейтесь расположения Марракеша. Сделали ставку на религию? Вам не обойтись без поддержки святых городов Ватикана и Иерусалима. Кардинальной переработке подверглась система заданий: теперь золото — не единственный ваш козырь, а способов договориться с полисами куда больше.
- Мировое господство. Сражения за мировое господство стали более динамичными, чем когда-либораньше. Дополнение «Боги и короли» включает в себя переработанную механику боев и искусственный интеллект, научившийся создавать более сбалансированные армии.
- Морские сражения. Ваш флот теперь разделён на корабли двух типов, для ближнего и дальнего радиуса действия. Это означает, что ни один прибрежный город не может больше чувствовать себя спокойно, ведь всегда есть риск внезапного нападения с моря. Кроме того, все загруженные на борт юниты получают бонус к защите, который суммируется с обороноспособностью корабля. Добавьте к этому новую фигуру — Великого Адмирала и вы поймёте, что морские просторы стали опасны как никогда.
- Новые чудеса. Дополнение приносит в игру девять новых чудес света, включая Терракотовую армию, замок Нойшванштайн, телескоп Хаббл и другие.
- Три новых сценария: «Средневековье», в котором вы выступите в роли правителя одной из великих европейских наций эпохи Возрождения, отразите вторжения Монгольской и Османской империй и сразитесь в Крестовых походах, «Падение Рима», посвящённое упадку Римской империи, где вы сможете сохранить Империю, либо напротив, помочь варварам её уничтожить и «Эпоха стали и пара» — научно-фантастический сценарий в жанре «стим-панк».
-
© 1991-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization V: Gods and Kings, Sid Meier’s Civilization V, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two interactive Software, Inc. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц или AMD Athlon X2 64 2.0 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Sid Meier's Civilization V.
Sid Meier’s Civilization 5: Боги и короли — первое дополнение для Civilization V, провозглашённой в 2010 году Игрой года на персональных компьютерах. Это обширное дополнение посвящено временному периоду с момента зарождения первых верований и распространения религии по всему миру до появления первых шпионов.
По мере вашего прогресса в игре, вы будете взаимодействовать с новыми типами городов-государств, решать новые локальные и общемировые задачи и совершенствоваться в новой системе сухопутного и морского боя. Sid Meier’s Civilization 5: Боги и короли так же включает девять новых наций, девять новых Чудес света, три оригинальных сценария и десятки новых юнитов, строений и технологий, которые предложат игрокам свежие и оригинальные пути развития империй и покорения мира.
Особенности игры:
- Новые цивилизации. Дополнение включает в себя девять новых цивилизаций, например, Карфаген, Нидерланды, Кельты и Майя, вместе с их уникальными свойствами, юнитами и строениями, а так же девять новых лидеров, среди которых Вильгельм I, принц Оранский, Боудикка и Пакаль Великий.
- Религия. Создайте пантеон богов и как только ваша вера станет сильнее, вы сможете получить Великого пророка, а с его помощью построить на основе ваших верованиях настоящую религию. За вами выбор, будете ли вы терпимыми к другим религиям или решите, что ваша вера — единственная верная. Верования так же помогут построить здания, доступные лишь последователям определённой религии. Великие пророки, миссионеры и инквизиторы помогут вам распространить вашу веру на другие земли и создать альянсы с городами-государствами и другими нациями.
- Усовершенствованная дипломатия и шпионаж. Откройте посольство в других странах, чтобы укрепить дружеские отношения (или проводить тайные операции). По мере распространения религии и прихода эпохи Возрождения, вы получите своего первого шпиона. С помощью разведки вы сможете наблюдать за развитием других наций, получать доступ к технологиям и влиять на альянсы с городами-государствами. Но помните, что в случае обнаружения, все ваши действия будут иметь неприятные дипломатические последствия, так что действуйте осторожно.
- Города-государства. В игру добавляются два новых типа городов-государств: торговый и религиозный. Система заданий, связанных с такими городами, полностью пересмотрена: роль золота снижена, а новые квесты сильнее влияют на достижение дипломатической победы. Заключите союз с Марракешем, чтобы получить доступ к их уникальным ресурсам, или подружитесь с Ватиканом или Иерусалимом, ключевыми городами для развития религии.
- Города-государства. На виртуальной мировой арене — два новых типа метрополий: торговая и религиозная, и обе привносят в большую игру свои нюансы. Стремитесь заполучить уникальные предметы роскоши? Добейтесь расположения Марракеша. Сделали ставку на религию? Вам не обойтись без поддержки святых городов Ватикана и Иерусалима. Кардинальной переработке подверглась система заданий: теперь золото — не единственный ваш козырь, а способов договориться с полисами куда больше.
- Мировое господство. Сражения за мировое господство стали более динамичными, чем когда-либораньше. Дополнение «Боги и короли» включает в себя переработанную механику боев и искусственный интеллект, научившийся создавать более сбалансированные армии.
- Морские сражения. Ваш флот теперь разделён на корабли двух типов, для ближнего и дальнего радиуса действия. Это означает, что ни один прибрежный город не может больше чувствовать себя спокойно, ведь всегда есть риск внезапного нападения с моря. Кроме того, все загруженные на борт юниты получают бонус к защите, который суммируется с обороноспособностью корабля. Добавьте к этому новую фигуру — Великого Адмирала и вы поймёте, что морские просторы стали опасны как никогда.
- Новые чудеса. Дополнение приносит в игру девять новых чудес света, включая Терракотовую армию, замок Нойшванштайн, телескоп Хаббл и другие.
- Три новых сценария: «Средневековье», в котором вы выступите в роли правителя одной из великих европейских наций эпохи Возрождения, отразите вторжения Монгольской и Османской империй и сразитесь в Крестовых походах, «Падение Рима», посвящённое упадку Римской империи, где вы сможете сохранить Империю, либо напротив, помочь варварам её уничтожить и «Эпоха стали и пара» — научно-фантастический сценарий в жанре «стим-панк».
-
© 1991-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization V: Gods and Kings, Sid Meier’s Civilization V, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two interactive Software, Inc. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц или AMD Athlon X2 64 2.0 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Civilization V: Gods & Kings [2K_1592] (электронный ключ)