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Игра для ПК Sid Meiers Civilization V Map Pack: Scrambled Continents [2K_1590] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Sid Meiers Civilization V Map Pack: Scrambled Continents [2K_1590] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meiers Civilization V Map Pack: Scrambled Continents [2K_1590] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300600
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meiers Civilization V Map Pack: Scrambled Continents [2K_1590] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Sid Meier's Civilization V.

 

Набор карт "Россыпь континентов" - это реальные географические объекты и специальные скрипты, которые создают внутренние пространства случайным образом с началом каждой новой игры. Хотя знакомые очертания континентов никуда не деваются, внутреннее наполнение мира меняется с каждой игрой, что приводит к бесконечной реиграбельности, ведь количество возможных миров не поддается счету. Карты включают Африку, Восточную Азию, Северную и Южную Америку, Западную Европу, Ближний Восток, оттаявшую Антарктиду, новые заскриптованные карты с маленькими континентами и Океанией, а также одну карту, на которой есть сразу все континенты Земли.

 

© 2007-2013 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Разработано Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Значок рейтинга является товарным знаком Entertainment Software Association. Все права сохранены. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

 

 

Требования к системе

Операционная система 7 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meiers Civilization V Map Pack: Scrambled Continents [2K_1590] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Sid Meier's Civilization V.

     

    Набор карт "Россыпь континентов" - это реальные географические объекты и специальные скрипты, которые создают внутренние пространства случайным образом с началом каждой новой игры. Хотя знакомые очертания континентов никуда не деваются, внутреннее наполнение мира меняется с каждой игрой, что приводит к бесконечной реиграбельности, ведь количество возможных миров не поддается счету. Карты включают Африку, Восточную Азию, Северную и Южную Америку, Западную Европу, Ближний Восток, оттаявшую Антарктиду, новые заскриптованные карты с маленькими континентами и Океанией, а также одну карту, на которой есть сразу все континенты Земли.

     

    © 2007-2013 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Разработано Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Значок рейтинга является товарным знаком Entertainment Software Association. Все права сохранены. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

     

     

    Требования к системе

    Операционная система 7 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


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