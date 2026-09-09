Игра для ПК Sid Meier's Civilization V and Scenario Pack : Korea [2K_2350] (электронный ключ)

Описание

Описание

Пакет «Цивилизация и сценарий Кореи» предлагает вам представляет вашему вниманию Корею и новый сценарий: Вторжение самураев в Корею. Правьте миром, как Sejong, король династии Choson, с помощью ваших непобедимых Черепахшьих кораблей и артилерией Hwach’a!

Описание сценария:

Великий полководец Toyotomi Hideyoshi объединил Японию. Чтобы его самураи не изнывали от бездействия, он обратил свой взор на запад, к Корее. Сможет ли он расширить свою империю? Или союзники Кореи из Китая прибудут вовремя? Играйте за одну из четырех цивилизаций: Корею, Китай, Маньчжурию или Японию.

Sejong Великий (1397-1450 гг. Н.э.)

Четвертый король корейской династии Чосон, и считается многими величайшим королем в корейской истории. Его правление было отмечено его глубокой заботой о благосостоянии его народа и его поощрением науки и техники. Ему приписывают создание корейской письменности.

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 7 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.