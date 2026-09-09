Игра для ПК Sid Meier's Civilization V : Cradle of Civilization - Asia [2K_2224] (электронный ключ)

Операционная система Windows 7 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8GHz AMD Athlon X2 2GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ

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