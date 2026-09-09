Top.Mail.Ru
Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Warlords [2K_2205] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Warlords [2K_2205] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК Sid Meier&#039;s Civilization IV : Warlords [2K_2205] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300591
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Warlords [2K_2205] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Civilization IV.

Sid Meier's Civilization IV: Warlords - первое дополнение для отмеченной наградами игры, которая мгновенно стала мировым хитом. Оказывая уважение некоторым величайшим военачальникам истории, дополнение доставляет шесть уникальных и интересных сценариев, давая игрокам шанс изменить ход истории с помощью их новой мощной единицы "полководец". Civ IV: Warlords включает новые цивилизации, юниты и чудеса, которые предлагают еще больше веселья и захватывающих способов игрокам расширять военную власть их цивилизации, пока они стремятся к мировому господству.

 

Особенности игры:

  • Полководцы: новый тип великой личности, называемый Полководец.
  • Вассальные государства: завоюйте врага и подчините их вашему господству.
  • Игровые сценарии: дополнение предоставляет восемь сценариев.
  • Новые цивилизации: дополнение предоставляет шесть новых цивилизаций и связанных уникальных юнитов.
  • Лидеры цивилизаций: 10 новых лидеров, включая лидеров как для новых цивилизаций, так и дополнительных лидеров для существующих цивилизаций.
  • Черты лидеров: две новые черты лидеров.
  • Новые чудеса: три новых чуда.
  • Уникальные постройки: каждая цивилизация имеет новую уникальную постройку, а также своих уникальных юнитов.
  • Новые юниты, ресурсы и улучшения: многие новые предметы представляются на всем протяжении сценариев.
  • Доводка основной игры и добавления: расширенные особенности и доводки геймплея, сделанные в основной игре.
  • Патчи и игровые апгрейды после выхода: дополнение содержит все патчи и игровые добавления (pit boss и т.д.), когда-либо вышедшие для Sid Meier's Civilization IV.
    •  

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

 

© 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.

Требования к системе

Операционная система 2000 SP1 / XP SP1 Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память 0.256GB Видеокарта Nvidia GeForce 2/ ATI Radeon 7500 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 1,7 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Warlords [2K_2205] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Civilization IV.

    Sid Meier's Civilization IV: Warlords - первое дополнение для отмеченной наградами игры, которая мгновенно стала мировым хитом. Оказывая уважение некоторым величайшим военачальникам истории, дополнение доставляет шесть уникальных и интересных сценариев, давая игрокам шанс изменить ход истории с помощью их новой мощной единицы "полководец". Civ IV: Warlords включает новые цивилизации, юниты и чудеса, которые предлагают еще больше веселья и захватывающих способов игрокам расширять военную власть их цивилизации, пока они стремятся к мировому господству.

     

    Особенности игры:

    • Полководцы: новый тип великой личности, называемый Полководец.
    • Вассальные государства: завоюйте врага и подчините их вашему господству.
    • Игровые сценарии: дополнение предоставляет восемь сценариев.
    • Новые цивилизации: дополнение предоставляет шесть новых цивилизаций и связанных уникальных юнитов.
    • Лидеры цивилизаций: 10 новых лидеров, включая лидеров как для новых цивилизаций, так и дополнительных лидеров для существующих цивилизаций.
    • Черты лидеров: две новые черты лидеров.
    • Новые чудеса: три новых чуда.
    • Уникальные постройки: каждая цивилизация имеет новую уникальную постройку, а также своих уникальных юнитов.
    • Новые юниты, ресурсы и улучшения: многие новые предметы представляются на всем протяжении сценариев.
    • Доводка основной игры и добавления: расширенные особенности и доводки геймплея, сделанные в основной игре.
    • Патчи и игровые апгрейды после выхода: дополнение содержит все патчи и игровые добавления (pit boss и т.д.), когда-либо вышедшие для Sid Meier's Civilization IV.
      •  

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

     

    © 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.

    Требования к системе

    Операционная система 2000 SP1 / XP SP1 Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память 0.256GB Видеокарта Nvidia GeForce 2/ ATI Radeon 7500 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 1,7 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Warlords [2K_2205] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...