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Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Colonization [2K_2348] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Colonization [2K_2348] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier&#039;s Civilization IV : Colonization [2K_2348] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300590
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Colonization [2K_2348] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization IV.

Sid Meier’s Civilization IV: Colonization это третья игра в популярной серии Civilization IV, ремейк классической игры Сида Мейера «Колонизация», созданной в 1994 году. Sid Meier’s Civilization IV: Colonization построена на обновлённой версии движка Civilization IV с улучшенным кодом, графикой и интерфейсом и посвящена завоеванию Нового Света.

В роли правителей Европейских наций, игроки должны колонизировать новый материк и привести свои колонии к процветанию. Игрокам предстоит увести свои народы из гнетущей отчизны, открыть Новый мир, вести переговоры, торговать и сражаться, пытаясь обрести силу, свободу и независимость.

 

Особенности игры:

 

  • Классическая игра заново созданная для современного мира: возвестите о новом поколении «Колонизации» Cида Мейра, построенной на движке Civilization IV, награждённом множеством наград и предлагающем прекрасную картинку, фирменный захватывающий геймлпей и бесконечное удовольствие, которое стало синонимом для игр авторства Мейера.
  • Сразитесь с своим отечеством и учредите новую нацию: играйте за англичан, испанцев, французов или голландцев и пуститесь в путешествие в прекрасный новый мир, в поисках свободы от вашей деспотичного и враждебного отечества.
  • Улучшенная дипломатия: сохраните мир и поддержите ваших последователей с помощью новой дипломатической системы. Вы сможете проводить сложные переговоры с вашей родиной, другими колонистами и местными жителями. Обменивайтесь ресурсами, золотом и земле, пока будете строить основы самостоятельной и мощной колонии.
  • Исторические фигуры предлагают адаптивный геймплей. Заполучите в свои союзники таких отцов-основатлей как Джон Смит, Патрик Хэнри и Сэмюэль Адамс, которые помогут вам привести вашу нацию к свободе, основываясь на вашем стиле игры.
  • Совершенно новый интерфейс понравится как старым игрокам, так и новичкам, которые только-только знакомятся со стратегическим жаром.
  • Многопользовательская игра обеспечит бесконечную реиграбельность. Сражайтесь с друзьями со всего света в сетевой игре или в режиме «Игра по почте». Или состязайтесь локально с помощью режима «хот-сит».

 

Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

 

© 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.

Требования к системе

Операционная система 2000 / Vista / XP Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта DirectX 9.0c-compatible 64 MB video card with Shader 1.1 Support or better DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 900 МБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Colonization [2K_2348] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization IV.

    Sid Meier’s Civilization IV: Colonization это третья игра в популярной серии Civilization IV, ремейк классической игры Сида Мейера «Колонизация», созданной в 1994 году. Sid Meier’s Civilization IV: Colonization построена на обновлённой версии движка Civilization IV с улучшенным кодом, графикой и интерфейсом и посвящена завоеванию Нового Света.

    В роли правителей Европейских наций, игроки должны колонизировать новый материк и привести свои колонии к процветанию. Игрокам предстоит увести свои народы из гнетущей отчизны, открыть Новый мир, вести переговоры, торговать и сражаться, пытаясь обрести силу, свободу и независимость.

     

    Особенности игры:

     

    • Классическая игра заново созданная для современного мира: возвестите о новом поколении «Колонизации» Cида Мейра, построенной на движке Civilization IV, награждённом множеством наград и предлагающем прекрасную картинку, фирменный захватывающий геймлпей и бесконечное удовольствие, которое стало синонимом для игр авторства Мейера.
    • Сразитесь с своим отечеством и учредите новую нацию: играйте за англичан, испанцев, французов или голландцев и пуститесь в путешествие в прекрасный новый мир, в поисках свободы от вашей деспотичного и враждебного отечества.
    • Улучшенная дипломатия: сохраните мир и поддержите ваших последователей с помощью новой дипломатической системы. Вы сможете проводить сложные переговоры с вашей родиной, другими колонистами и местными жителями. Обменивайтесь ресурсами, золотом и земле, пока будете строить основы самостоятельной и мощной колонии.
    • Исторические фигуры предлагают адаптивный геймплей. Заполучите в свои союзники таких отцов-основатлей как Джон Смит, Патрик Хэнри и Сэмюэль Адамс, которые помогут вам привести вашу нацию к свободе, основываясь на вашем стиле игры.
    • Совершенно новый интерфейс понравится как старым игрокам, так и новичкам, которые только-только знакомятся со стратегическим жаром.
    • Многопользовательская игра обеспечит бесконечную реиграбельность. Сражайтесь с друзьями со всего света в сетевой игре или в режиме «Игра по почте». Или состязайтесь локально с помощью режима «хот-сит».

     

    Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

     

    © 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.

    Требования к системе

    Операционная система 2000 / Vista / XP Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта DirectX 9.0c-compatible 64 MB video card with Shader 1.1 Support or better DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 900 МБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Colonization [2K_2348] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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