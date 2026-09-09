Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Beyond the Sword [2K_2218] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Beyond the Sword [2K_2218] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Civilization IV.
Sid Meier's Civilization IV®: Beyond the Sword — это второе расширение для Civilization IV — мирового хита, ставшего в 2005 году Игрой года. Расширение затрагивает исторический период после изобретения пороха. Разработчики из Firaxis и уважаемые члены сообщества подготовили 11 уникальных сценариев, бросающих вызов искушенному игроку. В Civ IV: Beyond the Sword входит десять новых цивилизаций, шестнадцать новых лидеров и пять новых чудес света. Новые юниты, входящие в это дополнение, разнообразят игровой опыт и откроют еще более захватывающие и увлекательные способы добиться мирового господства.
Особенности игры:
- Всеобъемлющее расширение — добавлено большое количество новых юнитов, построек и технологий. Игра стала еще глубже и разнообразнее на поздних стадиях развития цивилизации.
- Новые сценарии — 11 новых дополнительных сценариев от команды Firaxis и членов игрового сообщества.
- Новые цивилизации — 10 новых цивилизаций. В их числе: Португалия, Вавилон, Нидерланды со своими уникальными бойцами и зданиями.
- Еще больше исторических лидеров — шестнадцать новых исторических лидеров возглавят как новые цивилизации, так и уже присутствующие в игре. В их числе: Хаммурапи, лидер Вавилона; Авраам Линкольн, лидер США; Сидящий Бык, лидер коренных американцев.
- Корпорации — новая игровая особенность, схожая с религией. Позволяет игрокам основать компании и распространить их по миру. Каждая корпорация дает преимущества в обмен на определенные ресурсы.
- Шпионаж — возможность шпионажа теперь доступна раньше и открывает игрокам множество новых путей для слежения за врагами, организации беспорядков и защиты государственных секретов.
- События — новые случайные события, такие как: стихийные бедствия, просьбы о помощи и особые требования горожан. Игроку придется преодолеть все препятствия на пути к процветающей цивилизации.
- Новые чудеса света — новые чудеса света ждут своего часа: Статуя Зевса, Статуя Христа-Искупителя, Шведагон Пайя и Мавзолей Мавсола.
- Улучшенная космическая стадия — победа за достижение Альфа Центавры потребует более глубокого стратегического планирования и больше тактических решений, чем раньше.
- Апостольский дворец — Организация Объединенных Наций теперь доступна раньше. Дипломатической победы можно добиться быстрее. К тому же, новые резолюции расширяют ваши дипломатические возможности.
- Дополнительные условия старта — опция, которую просили поклонники серии. Позволяет игрокам «купить» компоненты индивидуальной империи и начать игру с поздней стадии развития. Вы сможете увидеть все нововведения финальной стадии развития за более короткий отрезок времени.
- Продвинутый ИИ — доработанный ИИ достойно ответит на ваш вызов. Компьютерный соперник умнее, получает меньше бонусов, и ведет себя более последовательно в экономической и военной отрасли. Количество вариантов победы ИИ существенно возросло.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/
© 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows Vista / Windows XP Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память Windows XP : 512 MB / Windows 2000 : 256 MB Видеокарта Radeon 7500 64 MB GeForce 2 64 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 1,7 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Civilization IV.
Sid Meier's Civilization IV®: Beyond the Sword — это второе расширение для Civilization IV — мирового хита, ставшего в 2005 году Игрой года. Расширение затрагивает исторический период после изобретения пороха. Разработчики из Firaxis и уважаемые члены сообщества подготовили 11 уникальных сценариев, бросающих вызов искушенному игроку. В Civ IV: Beyond the Sword входит десять новых цивилизаций, шестнадцать новых лидеров и пять новых чудес света. Новые юниты, входящие в это дополнение, разнообразят игровой опыт и откроют еще более захватывающие и увлекательные способы добиться мирового господства.
Особенности игры:
- Всеобъемлющее расширение — добавлено большое количество новых юнитов, построек и технологий. Игра стала еще глубже и разнообразнее на поздних стадиях развития цивилизации.
- Новые сценарии — 11 новых дополнительных сценариев от команды Firaxis и членов игрового сообщества.
- Новые цивилизации — 10 новых цивилизаций. В их числе: Португалия, Вавилон, Нидерланды со своими уникальными бойцами и зданиями.
- Еще больше исторических лидеров — шестнадцать новых исторических лидеров возглавят как новые цивилизации, так и уже присутствующие в игре. В их числе: Хаммурапи, лидер Вавилона; Авраам Линкольн, лидер США; Сидящий Бык, лидер коренных американцев.
- Корпорации — новая игровая особенность, схожая с религией. Позволяет игрокам основать компании и распространить их по миру. Каждая корпорация дает преимущества в обмен на определенные ресурсы.
- Шпионаж — возможность шпионажа теперь доступна раньше и открывает игрокам множество новых путей для слежения за врагами, организации беспорядков и защиты государственных секретов.
- События — новые случайные события, такие как: стихийные бедствия, просьбы о помощи и особые требования горожан. Игроку придется преодолеть все препятствия на пути к процветающей цивилизации.
- Новые чудеса света — новые чудеса света ждут своего часа: Статуя Зевса, Статуя Христа-Искупителя, Шведагон Пайя и Мавзолей Мавсола.
- Улучшенная космическая стадия — победа за достижение Альфа Центавры потребует более глубокого стратегического планирования и больше тактических решений, чем раньше.
- Апостольский дворец — Организация Объединенных Наций теперь доступна раньше. Дипломатической победы можно добиться быстрее. К тому же, новые резолюции расширяют ваши дипломатические возможности.
- Дополнительные условия старта — опция, которую просили поклонники серии. Позволяет игрокам «купить» компоненты индивидуальной империи и начать игру с поздней стадии развития. Вы сможете увидеть все нововведения финальной стадии развития за более короткий отрезок времени.
- Продвинутый ИИ — доработанный ИИ достойно ответит на ваш вызов. Компьютерный соперник умнее, получает меньше бонусов, и ведет себя более последовательно в экономической и военной отрасли. Количество вариантов победы ИИ существенно возросло.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/
© 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows Vista / Windows XP Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память Windows XP : 512 MB / Windows 2000 : 256 MB Видеокарта Radeon 7500 64 MB GeForce 2 64 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 1,7 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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