Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV - Complete Edition [2K_2034] (электронный ключ)

Описание

Sid Meier's Civilization IV - Complete Edition

Civilization IV: Beyond the Sword

Sid Meier's Civilization IV®: Beyond the Sword — это второе расширение для Civilization IV — мирового хита, ставшего в 2005 году Игрой года. Расширение затрагивает исторический период после изобретения пороха. Разработчики из Firaxis и уважаемые члены сообщества подготовили 11 уникальных сценариев, бросающих вызов искушенному игроку. В Civ IV: Beyond the Sword входит десять новых цивилизаций, шестнадцать новых лидеров и пять новых чудес света. Новые юниты, входящие в это дополнение, разнообразят игровой опыт и откроют еще более захватывающие и увлекательные способы добиться мирового господства.

Civilization IV®: Warlords

Sid Meier's Civilization IV: Warlords - первое дополнение для отмеченной наградами игры, которая мгновенно стала мировым хитом. Оказывая уважение некоторым величайшим военачальникам истории, дополнение доставляет шесть уникальных и интересных сценариев, давая игрокам шанс изменить ход истории с помощью их новой мощной единицы "полководец". Civ IV: Warlords включает новые цивилизации, юниты и чудеса, которые предлагают еще больше веселья и захватывающих способов игрокам расширять военную власть их цивилизации, пока они стремятся к мировому господству.

Sid Meier's Civilization IV: Colonization

Sid Meier's Civilization® IV

С тиражом в 6 миллионов проданных копий и беспрецедентным одобрением со стороны фанатов и прессы по всему миру, Civilization Сида Мейера признана одной из самых великих компьютерных игр всех времен. Сейчас Сид Мейер и компания Firaxis Games решили вознести эту невероятно веселую и впечатляющую игру к новым вершинам, добавив новые пути, чтобы играть и побеждать, новые инструменты для управления и развития вашей цивилизации, абсолютно новые, простые в использовании возможности для модификации и абсолютно новые режимы и опции многопользовательской игры. Civilization IV придет к жизни как никогда ранее, в великолепно детализированном, живом 3D мире, который поднимет впечатление от игры на совершенно новый уровень. Civilization IV уже была провозглашена одной из десяти лучших игр 2005 года и игрой, которую должны иметь все геймеры мира!

*Online Multiplayer to be suspended as of May 31st 2014, LAN mode still supported. Mac version's Online Multiplayer no longer supported.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/ © 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization IV, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 2000 / XP Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память 0.256GB Видеокарта Radeon 7500 64 MB GeForce 2 64 MB DirectX 7 Звуковая карта DirectX7-совместимая звуковая карта Жесткий диск 1.7 GB

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.