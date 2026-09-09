Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV - Complete Edition [2K_2034] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV - Complete Edition [2K_2034] (электронный ключ)
Описание
Sid Meier's Civilization IV - Complete Edition
- Civilization IV: Beyond the Sword
Sid Meier's Civilization IV®: Beyond the Sword — это второе расширение для Civilization IV — мирового хита, ставшего в 2005 году Игрой года. Расширение затрагивает исторический период после изобретения пороха. Разработчики из Firaxis и уважаемые члены сообщества подготовили 11 уникальных сценариев, бросающих вызов искушенному игроку. В Civ IV: Beyond the Sword входит десять новых цивилизаций, шестнадцать новых лидеров и пять новых чудес света. Новые юниты, входящие в это дополнение, разнообразят игровой опыт и откроют еще более захватывающие и увлекательные способы добиться мирового господства.
- Civilization IV®: Warlords
Sid Meier's Civilization IV: Warlords - первое дополнение для отмеченной наградами игры, которая мгновенно стала мировым хитом. Оказывая уважение некоторым величайшим военачальникам истории, дополнение доставляет шесть уникальных и интересных сценариев, давая игрокам шанс изменить ход истории с помощью их новой мощной единицы "полководец". Civ IV: Warlords включает новые цивилизации, юниты и чудеса, которые предлагают еще больше веселья и захватывающих способов игрокам расширять военную власть их цивилизации, пока они стремятся к мировому господству.
- Sid Meier's Civilization IV: Colonization
- Sid Meier's Civilization® IV
С тиражом в 6 миллионов проданных копий и беспрецедентным одобрением со стороны фанатов и прессы по всему миру, Civilization Сида Мейера признана одной из самых великих компьютерных игр всех времен. Сейчас Сид Мейер и компания Firaxis Games решили вознести эту невероятно веселую и впечатляющую игру к новым вершинам, добавив новые пути, чтобы играть и побеждать, новые инструменты для управления и развития вашей цивилизации, абсолютно новые, простые в использовании возможности для модификации и абсолютно новые режимы и опции многопользовательской игры. Civilization IV придет к жизни как никогда ранее, в великолепно детализированном, живом 3D мире, который поднимет впечатление от игры на совершенно новый уровень. Civilization IV уже была провозглашена одной из десяти лучших игр 2005 года и игрой, которую должны иметь все геймеры мира!
*Online Multiplayer to be suspended as of May 31st 2014, LAN mode still supported. Mac version's Online Multiplayer no longer supported.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/ © 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization IV, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система 2000 / XP Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память 0.256GB Видеокарта Radeon 7500 64 MB GeForce 2 64 MB DirectX 7 Звуковая карта DirectX7-совместимая звуковая карта Жесткий диск 1.7 GB
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Sid Meier's Civilization IV - Complete Edition
- Civilization IV: Beyond the Sword
Sid Meier's Civilization IV®: Beyond the Sword — это второе расширение для Civilization IV — мирового хита, ставшего в 2005 году Игрой года. Расширение затрагивает исторический период после изобретения пороха. Разработчики из Firaxis и уважаемые члены сообщества подготовили 11 уникальных сценариев, бросающих вызов искушенному игроку. В Civ IV: Beyond the Sword входит десять новых цивилизаций, шестнадцать новых лидеров и пять новых чудес света. Новые юниты, входящие в это дополнение, разнообразят игровой опыт и откроют еще более захватывающие и увлекательные способы добиться мирового господства.
- Civilization IV®: Warlords
Sid Meier's Civilization IV: Warlords - первое дополнение для отмеченной наградами игры, которая мгновенно стала мировым хитом. Оказывая уважение некоторым величайшим военачальникам истории, дополнение доставляет шесть уникальных и интересных сценариев, давая игрокам шанс изменить ход истории с помощью их новой мощной единицы "полководец". Civ IV: Warlords включает новые цивилизации, юниты и чудеса, которые предлагают еще больше веселья и захватывающих способов игрокам расширять военную власть их цивилизации, пока они стремятся к мировому господству.
- Sid Meier's Civilization IV: Colonization
- Sid Meier's Civilization® IV
С тиражом в 6 миллионов проданных копий и беспрецедентным одобрением со стороны фанатов и прессы по всему миру, Civilization Сида Мейера признана одной из самых великих компьютерных игр всех времен. Сейчас Сид Мейер и компания Firaxis Games решили вознести эту невероятно веселую и впечатляющую игру к новым вершинам, добавив новые пути, чтобы играть и побеждать, новые инструменты для управления и развития вашей цивилизации, абсолютно новые, простые в использовании возможности для модификации и абсолютно новые режимы и опции многопользовательской игры. Civilization IV придет к жизни как никогда ранее, в великолепно детализированном, живом 3D мире, который поднимет впечатление от игры на совершенно новый уровень. Civilization IV уже была провозглашена одной из десяти лучших игр 2005 года и игрой, которую должны иметь все геймеры мира!
*Online Multiplayer to be suspended as of May 31st 2014, LAN mode still supported. Mac version's Online Multiplayer no longer supported.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/ © 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization IV, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система 2000 / XP Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память 0.256GB Видеокарта Radeon 7500 64 MB GeForce 2 64 MB DirectX 7 Звуковая карта DirectX7-совместимая звуковая карта Жесткий диск 1.7 GB
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV - Complete Edition [2K_2034] (электронный ключ)