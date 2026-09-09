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Игра для ПК Sid Meier's Civilization III - Complete Edition [2K_2021] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Sid Meier's Civilization III - Complete Edition [2K_2021] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier&#039;s Civilization III - Complete Edition [2K_2021] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300587
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization III - Complete Edition [2K_2021] (электронный ключ)

Описание

Sid Meier's Civilization III: Complete — это самое последнее предложение в серии Sid Meier's Civilization III, предоставляющее фанатам возможность играть в игру Sid Meier's Civilization III, затягивающее исследовательское путешествие в сочетании с обновленным и улучшенным многопользовательским дополнением Sid Meier's Civilization III: Play the World, а также всеми великолепными новыми цивилизациями, сценариями и возможностями из аддона Sid Meier's Civilization III: Conquests! Sid Meier's Civilization III: Complete предоставляет игроку больше путей для исследования, больше стратегий, больше способов игры и больше способов победить, и все это в одной упаковке!

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/ 

© 2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K Games, the 2K Games logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier's Civilization©, Civ© and Civilization© are U.S. registered trademarks. Firaxis Games is a trademark of Firaxis Games, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners.

Требования к системе

Операционная система 2000 / XP Процессор Intel Pentium II 0.400GHz Оперативная память 0.128 GB Видеокарта Windows® 2000/XP compatible video card DirectX 8.0 Звуковая карта Windows® 2000/XP compatible sound card Жесткий диск 1.7 GB

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Civilization III - Complete Edition [2K_2021] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Sid Meier's Civilization III: Complete — это самое последнее предложение в серии Sid Meier's Civilization III, предоставляющее фанатам возможность играть в игру Sid Meier's Civilization III, затягивающее исследовательское путешествие в сочетании с обновленным и улучшенным многопользовательским дополнением Sid Meier's Civilization III: Play the World, а также всеми великолепными новыми цивилизациями, сценариями и возможностями из аддона Sid Meier's Civilization III: Conquests! Sid Meier's Civilization III: Complete предоставляет игроку больше путей для исследования, больше стратегий, больше способов игры и больше способов победить, и все это в одной упаковке!

    Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/ 

    © 2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K Games, the 2K Games logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier's Civilization©, Civ© and Civilization© are U.S. registered trademarks. Firaxis Games is a trademark of Firaxis Games, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners.

    Требования к системе

    Операционная система 2000 / XP Процессор Intel Pentium II 0.400GHz Оперативная память 0.128 GB Видеокарта Windows® 2000/XP compatible video card DirectX 8.0 Звуковая карта Windows® 2000/XP compatible sound card Жесткий диск 1.7 GB

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Sid Meier's Civilization III - Complete Edition [2K_2021] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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