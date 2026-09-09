Игра для ПК Sid Meier's Civilization III - Complete Edition [2K_2021] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization III - Complete Edition [2K_2021] (электронный ключ)
Описание
Sid Meier's Civilization III: Complete — это самое последнее предложение в серии Sid Meier's Civilization III, предоставляющее фанатам возможность играть в игру Sid Meier's Civilization III, затягивающее исследовательское путешествие в сочетании с обновленным и улучшенным многопользовательским дополнением Sid Meier's Civilization III: Play the World, а также всеми великолепными новыми цивилизациями, сценариями и возможностями из аддона Sid Meier's Civilization III: Conquests! Sid Meier's Civilization III: Complete предоставляет игроку больше путей для исследования, больше стратегий, больше способов игры и больше способов победить, и все это в одной упаковке!
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
© 2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K Games, the 2K Games logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier's Civilization©, Civ© and Civilization© are U.S. registered trademarks. Firaxis Games is a trademark of Firaxis Games, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners.
Требования к системеОперационная система 2000 / XP Процессор Intel Pentium II 0.400GHz Оперативная память 0.128 GB Видеокарта Windows® 2000/XP compatible video card DirectX 8.0 Звуковая карта Windows® 2000/XP compatible sound card Жесткий диск 1.7 GB
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Sid Meier's Civilization III: Complete — это самое последнее предложение в серии Sid Meier's Civilization III, предоставляющее фанатам возможность играть в игру Sid Meier's Civilization III, затягивающее исследовательское путешествие в сочетании с обновленным и улучшенным многопользовательским дополнением Sid Meier's Civilization III: Play the World, а также всеми великолепными новыми цивилизациями, сценариями и возможностями из аддона Sid Meier's Civilization III: Conquests! Sid Meier's Civilization III: Complete предоставляет игроку больше путей для исследования, больше стратегий, больше способов игры и больше способов победить, и все это в одной упаковке!
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
© 2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K Games, the 2K Games logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier's Civilization©, Civ© and Civilization© are U.S. registered trademarks. Firaxis Games is a trademark of Firaxis Games, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners.
Требования к системеОперационная система 2000 / XP Процессор Intel Pentium II 0.400GHz Оперативная память 0.128 GB Видеокарта Windows® 2000/XP compatible video card DirectX 8.0 Звуковая карта Windows® 2000/XP compatible sound card Жесткий диск 1.7 GB
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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