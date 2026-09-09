Игра для ПК Sid Meiers Civilisation V : Denmark and Explorers Combo Pack [2K_2219] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meiers Civilisation V : Denmark and Explorers Combo Pack [2K_2219] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization V.
Sid Meier’s Civilization Double Scenario Pack: Denmark расширяет горизонты оригинальной Civilization V, добавляя в игру Датскую цивилизацию и новый сценарий «1066 год: Судьба викингов». Правьте миром в роли Харольда Синезубого, используя мощных берсерков и Норвежских лыжников.
«1066 год: Судьба викингов»
В роли одного из четырёх правителей викингов решите судьбу английского престола, пустующего после смерти короля Эдуарда Исповедника. Специальные правила этого сценария гарантируют победу самому хитроумному военачальнику. Сможете ли вы завершить Книгу Судного Дня и взойти на трон Англии?
Особенности Датской цивилизации:
- Ярость викингов
Юниты получают бонусы к движению при переправе либо высадки с моря, а так же не тратят движение при грабеже местности;
- Берсерк
Заменяет мечника, вооруженного длинным мечем. Получает бонусы к движению, а так же способность «Морской десант», которая позволяет атаковать с моря без потери силы;
- Норвежские лыжники
Заменяет стрелков. Бонусы к скорости на холмах, в снегах и тундре, дополнительный бонус к защите на этих ланшдафтах без лесов и джунглей.
Explorers Map Pack
Десять замечательных карт, созданных студией Firaxis Games. Пять из них — основаны на существующих регионах, выбранных за их любопытную историю и особенности развития. Другие пять — являются фантазиями на определённые темы, например, джунгли Амазонки или Пустыня, и будут меняться от игре к игре. Все десять карт несомненно подарят игроку новые впечатления и необычные испытания.
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/ © 1991-2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization V, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved. .
Требования к системеОперационная система Windows 7 SP1 64 bits Процессор AMD Quad Core / Intel Quad Core Оперативная память 4GB Видеокарта AMD Radeon HD 6950 1024 MB / NVIDIA GeForce GTX 560 1024 MB DirectX 9.0c Звуковая карта Windows 7 SP1 / DirectX Жесткий диск 30 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization V.
Sid Meier’s Civilization Double Scenario Pack: Denmark расширяет горизонты оригинальной Civilization V, добавляя в игру Датскую цивилизацию и новый сценарий «1066 год: Судьба викингов». Правьте миром в роли Харольда Синезубого, используя мощных берсерков и Норвежских лыжников.
«1066 год: Судьба викингов»
В роли одного из четырёх правителей викингов решите судьбу английского престола, пустующего после смерти короля Эдуарда Исповедника. Специальные правила этого сценария гарантируют победу самому хитроумному военачальнику. Сможете ли вы завершить Книгу Судного Дня и взойти на трон Англии?
Особенности Датской цивилизации:
- Ярость викингов
Юниты получают бонусы к движению при переправе либо высадки с моря, а так же не тратят движение при грабеже местности;
- Берсерк
Заменяет мечника, вооруженного длинным мечем. Получает бонусы к движению, а так же способность «Морской десант», которая позволяет атаковать с моря без потери силы;
- Норвежские лыжники
Заменяет стрелков. Бонусы к скорости на холмах, в снегах и тундре, дополнительный бонус к защите на этих ланшдафтах без лесов и джунглей.
Explorers Map Pack
Десять замечательных карт, созданных студией Firaxis Games. Пять из них — основаны на существующих регионах, выбранных за их любопытную историю и особенности развития. Другие пять — являются фантазиями на определённые темы, например, джунгли Амазонки или Пустыня, и будут меняться от игре к игре. Все десять карт несомненно подарят игроку новые впечатления и необычные испытания.
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/ © 1991-2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization V, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved. .
Требования к системеОперационная система Windows 7 SP1 64 bits Процессор AMD Quad Core / Intel Quad Core Оперативная память 4GB Видеокарта AMD Radeon HD 6950 1024 MB / NVIDIA GeForce GTX 560 1024 MB DirectX 9.0c Звуковая карта Windows 7 SP1 / DirectX Жесткий диск 30 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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