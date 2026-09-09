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Игра для ПК Sid Meiers Civilisation V : Denmark and Explorers Combo Pack [2K_2219] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Sid Meiers Civilisation V : Denmark and Explorers Combo Pack [2K_2219] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meiers Civilisation V : Denmark and Explorers Combo Pack [2K_2219] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300581
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meiers Civilisation V : Denmark and Explorers Combo Pack [2K_2219] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization V.

Sid Meier’s Civilization Double Scenario Pack: Denmark расширяет горизонты оригинальной Civilization V, добавляя в игру Датскую цивилизацию и новый сценарий «1066 год: Судьба викингов». Правьте миром в роли Харольда Синезубого, используя мощных берсерков и Норвежских лыжников.

«1066 год: Судьба викингов»

В роли одного из четырёх правителей викингов решите судьбу английского престола, пустующего после смерти короля Эдуарда Исповедника. Специальные правила этого сценария гарантируют победу самому хитроумному военачальнику. Сможете ли вы завершить Книгу Судного Дня и взойти на трон Англии?

Особенности Датской цивилизации:

  • Ярость викингов

    Юниты получают бонусы к движению при переправе либо высадки с моря, а так же не тратят движение при грабеже местности;

  • Берсерк

    Заменяет мечника, вооруженного длинным мечем. Получает бонусы к движению, а так же способность «Морской десант», которая позволяет атаковать с моря без потери силы;

  • Норвежские лыжники

    Заменяет стрелков. Бонусы к скорости на холмах, в снегах и тундре, дополнительный бонус к защите на этих ланшдафтах без лесов и джунглей.

    •  

Explorers Map Pack

 

Десять замечательных карт, созданных студией Firaxis Games. Пять из них — основаны на существующих регионах, выбранных за их любопытную историю и особенности развития. Другие пять — являются фантазиями на определённые темы, например, джунгли Амазонки или Пустыня, и будут меняться от игре к игре. Все десять карт несомненно подарят игроку новые впечатления и необычные испытания.

 

 Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/ © 1991-2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization V, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved. .

Требования к системе

Операционная система Windows 7 SP1 64 bits Процессор AMD Quad Core / Intel Quad Core Оперативная память 4GB Видеокарта AMD Radeon HD 6950 1024 MB / NVIDIA GeForce GTX 560 1024 MB DirectX 9.0c Звуковая карта Windows 7 SP1 / DirectX Жесткий диск 30 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meiers Civilisation V : Denmark and Explorers Combo Pack [2K_2219] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization V.

    Sid Meier’s Civilization Double Scenario Pack: Denmark расширяет горизонты оригинальной Civilization V, добавляя в игру Датскую цивилизацию и новый сценарий «1066 год: Судьба викингов». Правьте миром в роли Харольда Синезубого, используя мощных берсерков и Норвежских лыжников.

    «1066 год: Судьба викингов»

    В роли одного из четырёх правителей викингов решите судьбу английского престола, пустующего после смерти короля Эдуарда Исповедника. Специальные правила этого сценария гарантируют победу самому хитроумному военачальнику. Сможете ли вы завершить Книгу Судного Дня и взойти на трон Англии?

    Особенности Датской цивилизации:

    • Ярость викингов

      Юниты получают бонусы к движению при переправе либо высадки с моря, а так же не тратят движение при грабеже местности;

    • Берсерк

      Заменяет мечника, вооруженного длинным мечем. Получает бонусы к движению, а так же способность «Морской десант», которая позволяет атаковать с моря без потери силы;

    • Норвежские лыжники

      Заменяет стрелков. Бонусы к скорости на холмах, в снегах и тундре, дополнительный бонус к защите на этих ланшдафтах без лесов и джунглей.

      •  

    Explorers Map Pack

     

    Десять замечательных карт, созданных студией Firaxis Games. Пять из них — основаны на существующих регионах, выбранных за их любопытную историю и особенности развития. Другие пять — являются фантазиями на определённые темы, например, джунгли Амазонки или Пустыня, и будут меняться от игре к игре. Все десять карт несомненно подарят игроку новые впечатления и необычные испытания.

     

     Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/ © 1991-2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization V, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved. .

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 SP1 64 bits Процессор AMD Quad Core / Intel Quad Core Оперативная память 4GB Видеокарта AMD Radeon HD 6950 1024 MB / NVIDIA GeForce GTX 560 1024 MB DirectX 9.0c Звуковая карта Windows 7 SP1 / DirectX Жесткий диск 30 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК Sid Meiers Civilisation V : Denmark and Explorers Combo Pack [2K_2219] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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