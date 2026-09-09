Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Ace Patrol Bundle [2K_1587] (электронный ключ)

Описание

Состав издания:

Sid Meier's Ace Patrol

Sid Meier's Ace Patrol: Pacific Skies

Sid Meier's Ace Patrol В небе над Европой идут бои. Выбирайте крылатые машины из нескольких десятков самых знаменитых истребителей времен Первой мировой и вступайте в бой! Выполняйте фигуры высшего пилотажа – бочки, петли и штопор, чтобы, сев врагу на хвост, не оставить ему ни шанса. Улучшайте свои истребители, оттачивайте мастерство, повышайте пилотов в звании и получайте преимущество в бою. Сможете ли вы переломить ход войны или же падете, сраженные огнем врага?

Sid Meier's Ace Patrol: Pacific Skies Небо вновь неспокойно. Примите участие в грандиозных баталиях Второй мировой, гремевших над Тихим океаном! Поднимайте в воздух знаменитые американские или японские истребители, совершенствуйте свои крылатые машины, повышайте в звании лучших пилотов – это позволит им изучить навыки, необходимые, чтобы внезапно атаковать особо важные вражеские объекты, спасать пленных или бомбить противника. Измените ли вы ход войны или станете очередной жертвой вражеского аса – зависит только от вас!

© 2012-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, Ace Patrol и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 7 Процессор 1.8 Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon HD 2600 256 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 300 Мб

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.