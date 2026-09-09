Игра для ПК Sid Meier's Ace Patrol : Pacific Skies [2K_1586] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Ace Patrol : Pacific Skies [2K_1586] (электронный ключ)
Описание
Поднимайтесь в воздух над коварными водами Тихого океана, где пилоты-асы сражаются в битвах Второй мировой войны. Управляйте знаменитыми американскими и японскими истребителями военного времени, играя за армию или флот. Улучшайте самолеты и повышайте лучших пилотов, чтобы они изучали навыки, позволяющие поразить вражескую цель, спасти пленных или выпустить торпеды по противникам.
Вы сможете изменить ход войны? Или станете очередной жертвой вражеского аса?
Особенности игры:
- Выполните более 180 заданий в знаменитых битвах Второй мировой войны, таких как Перл-Харбор, Мидуэй и Гуадалканал.
- Управляйте американскими или японскими самолетами, играя за армию или флот.
- Зарабатывайте повышения, улучшение снаряжения и улучшенные приемы асов.
- Настройте профиль и самолет своего пилота, чтобы выделяться в битве.
- Игра для одного игрока и коллективные задания через Интернет
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© 2012-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, Ace Patrol и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 Процессор 1.8 Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon HD 2600 256 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 300 Мб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Поднимайтесь в воздух над коварными водами Тихого океана, где пилоты-асы сражаются в битвах Второй мировой войны. Управляйте знаменитыми американскими и японскими истребителями военного времени, играя за армию или флот. Улучшайте самолеты и повышайте лучших пилотов, чтобы они изучали навыки, позволяющие поразить вражескую цель, спасти пленных или выпустить торпеды по противникам.
Вы сможете изменить ход войны? Или станете очередной жертвой вражеского аса?
Особенности игры:
- Выполните более 180 заданий в знаменитых битвах Второй мировой войны, таких как Перл-Харбор, Мидуэй и Гуадалканал.
- Управляйте американскими или японскими самолетами, играя за армию или флот.
- Зарабатывайте повышения, улучшение снаряжения и улучшенные приемы асов.
- Настройте профиль и самолет своего пилота, чтобы выделяться в битве.
- Игра для одного игрока и коллективные задания через Интернет
-
© 2012-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, Ace Patrol и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 Процессор 1.8 Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon HD 2600 256 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 300 Мб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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