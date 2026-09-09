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Игра для ПК Sid Meier's Ace Patrol : Pacific Skies [2K_1586] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Sid Meier's Ace Patrol : Pacific Skies [2K_1586] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier&#039;s Ace Patrol : Pacific Skies [2K_1586] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300578
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Ace Patrol : Pacific Skies [2K_1586] (электронный ключ)

Описание

Поднимайтесь в воздух над коварными водами Тихого океана, где пилоты-асы сражаются в битвах Второй мировой войны. Управляйте знаменитыми американскими и японскими истребителями военного времени, играя за армию или флот. Улучшайте самолеты и повышайте лучших пилотов, чтобы они изучали навыки, позволяющие поразить вражескую цель, спасти пленных или выпустить торпеды по противникам.

Вы сможете изменить ход войны? Или станете очередной жертвой вражеского аса?

Особенности игры:

 

  • Выполните более 180 заданий в знаменитых битвах Второй мировой войны, таких как Перл-Харбор, Мидуэй и Гуадалканал.
  • Управляйте американскими или японскими самолетами, играя за армию или флот.
  • Зарабатывайте повышения, улучшение снаряжения и улучшенные приемы асов.
  • Настройте профиль и самолет своего пилота, чтобы выделяться в битве.
  • Игра для одного игрока и коллективные задания через Интернет
    •  
  •  

 

© 2012-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, Ace Patrol и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.

 

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система 7 Процессор 1.8 Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon HD 2600 256 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 300 Мб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Ace Patrol : Pacific Skies [2K_1586] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Поднимайтесь в воздух над коварными водами Тихого океана, где пилоты-асы сражаются в битвах Второй мировой войны. Управляйте знаменитыми американскими и японскими истребителями военного времени, играя за армию или флот. Улучшайте самолеты и повышайте лучших пилотов, чтобы они изучали навыки, позволяющие поразить вражескую цель, спасти пленных или выпустить торпеды по противникам.

    Вы сможете изменить ход войны? Или станете очередной жертвой вражеского аса?

    Особенности игры:

     

    • Выполните более 180 заданий в знаменитых битвах Второй мировой войны, таких как Перл-Харбор, Мидуэй и Гуадалканал.
    • Управляйте американскими или японскими самолетами, играя за армию или флот.
    • Зарабатывайте повышения, улучшение снаряжения и улучшенные приемы асов.
    • Настройте профиль и самолет своего пилота, чтобы выделяться в битве.
    • Игра для одного игрока и коллективные задания через Интернет
      •  
    •  

     

    © 2012-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, Ace Patrol и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.

     

    Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система 7 Процессор 1.8 Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon HD 2600 256 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 300 Мб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


    Игра для ПК Sid Meier's Ace Patrol : Pacific Skies [2K_1586] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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