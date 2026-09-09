Top.Mail.Ru
Игра для ПК Sid Meier’s Civilization® VI - Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack [2K_3661] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК Sid Meier’s Civilization® VI - Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack [2K_3661] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК Sid Meier’s Civilization® VI - Khmer and Indonesia Civilization &amp; Scenario Pack [2K_3661] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300577
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
12х10х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier’s Civilization® VI - Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack [2K_3661] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры Sid Meier’s Civilization® VI.

Это дополнение входит в состав Civilization VI Digital Deluxe.

В игре Sid Meier’s Civilization VI Джайаварман VII правит кхмерами, а Трибхувана – Индонезией. Каждый лидер уникален и универсален, и вместе с тем каждая из цивилизаций привносит в религиозную игру новые испытания. Индонезия – сильная морская держава с мощным флотом джонок, а кхмеры возводят на речных берегах густонаселенные цветущие города. Обе цивилизации встречаются на уникальной карте Юго-Восточной Азии в новом сценарии «Путь к нирване», где ваша задача – обеспечить своей религии наибольшее число последователей.

Ключевые Особенности:

  • Дополнение включает кхмерскую цивилизацию с королем Джайаварманом VII, уникальным юнитом «домрей» и уникальным улучшением «прасат».

    •  

    • Уникальная способность цивилизации: «Великий барай». Фермы, размещенные у акведуков, производят больше пищи, а акведуки дают веру и довольство.
    • Уникальная способность правителя: способность Джайавармана «Монастыри короля» позволяет кхмерам захватывать прилежащую территорию, а также производить пищу и жилье, располагая священные места на реках.
    • Уникальный юнит: домрей (баллиста на боевом слоне) сильнее катапульты, может передвигаться и стрелять в тот же ход, имеет зону контроля.
    • Уникальное здание: прасат – замещает храм и дает одну ячейку реликвии. Произведенные здесь миссионеры получают новую особенность – погибнув в религиозной баталии, они превращаются в реликвию.
      •  
    •  

    Дополнение также включает индонезийскую цивилизацию с королевой Трибхуваной, уникальным юнитом «джонка» и уникальным улучшением «кампонг».

     

    • Уникальная способность цивилизации: «Великая Нусантара» дает некоторым районам небольшие бонусы за соседство с клетками побережья, а развлекательные комплексы производят дополнительное довольство, если находятся рядом с клеткой побережья (не озера).
    • Уникальная способность правителя: способность Трибхуваны «Великая богиня Трех миров» дает прибрежным городам бонус к вере, позволяет приобретать морские юниты с частичной оплатой очками веры и игнорирует расход ОП на погрузку на корабль и выгрузку с корабля для религиозных юнитов.
    • Уникальный юнит: джонка, замещающая фрегат. Она движется быстрее, в построении ее боевая мощь повышается, все юниты в одном строю с джонкой движутся с ее скоростью.
    • Уникальное улучшение: кампонг дает жилье, производство и пищу за каждую соседнюю рыбацкую лодку и может быть улучшен по мере развития технологий на поздних этапах игры.
      •  
    •  

    Новый сценарий «Путь к нирване»:

     

    • Земли вокруг Индийского океана – это пестрая мозаика народов и религий. Небо возложило на вас великую миссию – принести свет на эти земли. Крепка ли ваша вера? Удастся ли вам обратить все народы Юго-Восточной Азии в истинную религию? В этом 50-ходовом сценарии ваша задача – набрать как можно больше последователей вашей религии, очков веры за ход и иностранных городов, перешедших в вашу религию.
      •  
    •  

    Новое чудо света:

     

    • Ангкор-Ват: крупнейший в мире религиозный памятник возвращается в Civilization! Этот храм можно построить только рядом с акведуком, он производит веру, а по окончании строительства добавляет одну единицу жилья и населения каждому городу игрока.

     

    Новое чудо природы:

    • Бухта Халонг: Эта потрясающая бухта в 2012 году вошла в число семи новых чудес света. Она дает пищу, производство и культуру, а также значительный боевой бонус морским юнитам на клетках бухты.
      •  
    •  

    Новая карта:

    • Расширяйте свои владения по всей Юго-Восточной Азии на новой политической карте с опцией случайной стартовой позиции.
      •  
    •  

    ©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz or AMD Phenom II 2.6 Ghz or greater Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570 or nVidia 450) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier’s Civilization® VI - Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack [2K_3661] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется наличие игры Sid Meier’s Civilization® VI.

    Это дополнение входит в состав Civilization VI Digital Deluxe.

    В игре Sid Meier’s Civilization VI Джайаварман VII правит кхмерами, а Трибхувана – Индонезией. Каждый лидер уникален и универсален, и вместе с тем каждая из цивилизаций привносит в религиозную игру новые испытания. Индонезия – сильная морская держава с мощным флотом джонок, а кхмеры возводят на речных берегах густонаселенные цветущие города. Обе цивилизации встречаются на уникальной карте Юго-Восточной Азии в новом сценарии «Путь к нирване», где ваша задача – обеспечить своей религии наибольшее число последователей.

    Ключевые Особенности:

  • Дополнение включает кхмерскую цивилизацию с королем Джайаварманом VII, уникальным юнитом «домрей» и уникальным улучшением «прасат».

    •  

    • Уникальная способность цивилизации: «Великий барай». Фермы, размещенные у акведуков, производят больше пищи, а акведуки дают веру и довольство.
    • Уникальная способность правителя: способность Джайавармана «Монастыри короля» позволяет кхмерам захватывать прилежащую территорию, а также производить пищу и жилье, располагая священные места на реках.
    • Уникальный юнит: домрей (баллиста на боевом слоне) сильнее катапульты, может передвигаться и стрелять в тот же ход, имеет зону контроля.
    • Уникальное здание: прасат – замещает храм и дает одну ячейку реликвии. Произведенные здесь миссионеры получают новую особенность – погибнув в религиозной баталии, они превращаются в реликвию.
      •  
    •  

    Дополнение также включает индонезийскую цивилизацию с королевой Трибхуваной, уникальным юнитом «джонка» и уникальным улучшением «кампонг».

     

    • Уникальная способность цивилизации: «Великая Нусантара» дает некоторым районам небольшие бонусы за соседство с клетками побережья, а развлекательные комплексы производят дополнительное довольство, если находятся рядом с клеткой побережья (не озера).
    • Уникальная способность правителя: способность Трибхуваны «Великая богиня Трех миров» дает прибрежным городам бонус к вере, позволяет приобретать морские юниты с частичной оплатой очками веры и игнорирует расход ОП на погрузку на корабль и выгрузку с корабля для религиозных юнитов.
    • Уникальный юнит: джонка, замещающая фрегат. Она движется быстрее, в построении ее боевая мощь повышается, все юниты в одном строю с джонкой движутся с ее скоростью.
    • Уникальное улучшение: кампонг дает жилье, производство и пищу за каждую соседнюю рыбацкую лодку и может быть улучшен по мере развития технологий на поздних этапах игры.
      •  
    •  

    Новый сценарий «Путь к нирване»:

     

    • Земли вокруг Индийского океана – это пестрая мозаика народов и религий. Небо возложило на вас великую миссию – принести свет на эти земли. Крепка ли ваша вера? Удастся ли вам обратить все народы Юго-Восточной Азии в истинную религию? В этом 50-ходовом сценарии ваша задача – набрать как можно больше последователей вашей религии, очков веры за ход и иностранных городов, перешедших в вашу религию.
      •  
    •  

    Новое чудо света:

     

    • Ангкор-Ват: крупнейший в мире религиозный памятник возвращается в Civilization! Этот храм можно построить только рядом с акведуком, он производит веру, а по окончании строительства добавляет одну единицу жилья и населения каждому городу игрока.

     

    Новое чудо природы:

    • Бухта Халонг: Эта потрясающая бухта в 2012 году вошла в число семи новых чудес света. Она дает пищу, производство и культуру, а также значительный боевой бонус морским юнитам на клетках бухты.
      •  
    •  

    Новая карта:

    • Расширяйте свои владения по всей Юго-Восточной Азии на новой политической карте с опцией случайной стартовой позиции.
      •  
    •  

    ©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz or AMD Phenom II 2.6 Ghz or greater Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570 or nVidia 450) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Sid Meier’s Civilization® VI - Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack [2K_3661] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...