Описание товара Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm [2K_5112] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры Sid Meier’s Civilization VI.

Во втором дополнении Civilization VI, Gathering Storm, мир вокруг вас оживет.

На пути к победе вам помогут передовые технологии и инженерные проекты, участие во Всемирном конгрессе и взаимодействие с мировым сообществом по ключевым вопросам.

Ваши решения повлияют на мировую экологию и в будущем могут изменить лицо планеты. Стихийные бедствия (наводнения, бури, извержения вулканов и т. д.) могут повредить и уничтожить построенные вами улучшения и районы, но могут и улучшить качество почвы на пострадавших землях.

Кроме того, в Civilization VI: Gathering Storm появятся восемь новых цивилизаций и девять правителей. Можно будет построить семь новых чудес света, а также разнообразные новые юниты, районы, здания и улучшения.

Ключевые Особенности:

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: вулканы, бури (снежные и песчаные, торнадо и ураганы), климатические изменения, наводнения и засуха.

ЭНЕРГИЯ И РАСХОДУЕМЫЕ РЕСУРСЫ: в дополнении Gathering Storm стратегическим ресурсам отведена особая роль: теперь они служат топливом для электростанций и используются для производства электроэнергии в городах. Сначала вы будете обеспечивать постройки энергией, сжигая уголь и нефтепродукты, а затем современные технологии откроют доступ к возобновляемым источникам энергии. Выбор источников энергии непосредственным образом влияет на температуру на планете и может привести к таянию полярных льдов и повышению уровня моря.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ: изменяйте мир и покоряйте природу. Стройте каналы, дамбы, туннели и железные дороги. Закладывая новые города, учитывайте, что прибрежные низины могут быть затоплены. С другой стороны, на заключительном этапе игры новые технологии (например, морские дамбы) позволят защитить побережье от стихии.

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС: пусть ваш голос услышит весь мир. Зарабатывайте дипломатическое одобрение, заключая союзы, влияя на города-государства, принимая участие во Всемирных играх. Используйте дипломатическое одобрение, чтобы принуждать к действию других правителей, голосовать по резолюциям, созывать внеочередные сессии Конгресса для решения кризисных ситуаций – и усиливать свои позиции на пути к дипломатической победе.

ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ XXI ВЕКА: в дереве технологий и социальных институтов появилась новая эпоха. Пережить природные катаклизмы вам помогут технологии будущего: например, морские поселения и методы улавливания атмосферного углерода.

НОВЫЕ ЛИДЕРЫ И ДЕРЖАВЫ: добавлены девять лидеров и восемь держав. У каждого лидера и каждой цивилизации есть уникальные преимущества и свой стиль игры. Также в игре появятся девять уникальных юнитов, четыре здания, три улучшения, два района и один губернатор.

Новые Сценарии:

«Черная смерть» – «Черная смерть», свирепствовавшая в Европе и на Ближнем Востоке в середине XIV века, унесла больше человеческих жизней, чем любое другое событие в истории человечества. Жертвами пандемии стали миллионы людей, с карты исчезли целые страны, пресеклись правящие династии. Европейская цивилизация изменилась навсегда. Ваша задача – сберечь свою державу в этот страшный период. Посреди всеобщего отчаяния вы должны сохранить население, не потерять богатства и укрепить веру.

«Военная машина» – накануне Первой мировой войны германский генштаб разработал дерзкий план: вторгнуться в нейтральную Бельгию и оттуда нанести удар по центру Франции, не дав ей возможности провести мобилизацию. В случае успеха германские войска в течение месяца должны были взять Париж и полностью исключить возможность дальнейшего сопротивления. В свою очередь, французское командование подготовило «План XVII» – натиск по всем фронтам, призванный парализовать продвижение германских войск. После объявления войны обе армии пришли в движение и стали участниками одной из самых кровопролитных войн в истории. В этом сценарии игрок занимает одну из сторон в этом конфликте: при игре за Германию необходимо захватить Париж, за Францию – не допустить захвата своей столицы. Время пошло, враг наступает. В атаку!

НОВЫЙ КОНТЕНТ: добавлено семь новых чудес света, семь чудес природы, 18 юнитов, 15 улучшений, 9 зданий, 5 районов, 2 набора городов, 9 технологий и 10 социальных институтов.

УЛУЧШЕННЫЙ ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС: система шпионажа дополнена новыми вариантами, изменены условия культурной и научной победы, добавлены новые исторические моменты, а в существующие системы внесены изменения.

©2019 Take-Two Interactive Software, Inc. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные товарные знаки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.