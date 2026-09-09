Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI - Vikings Scenario Pack [2K_2347] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI - Vikings Scenario Pack [2K_2347] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier’s Civilization VI.
Станьте предводителем викингов и объедините всю Европу под своей властной рукой в самом подробно проработанном сценарии для игры Sid Meier’s Civilization® VI. В набор «Викинги» также входят три новых чуда природы и шесть новых городов-государств, два из которых дают новые улучшения.
©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier’s Civilization VI.
Станьте предводителем викингов и объедините всю Европу под своей властной рукой в самом подробно проработанном сценарии для игры Sid Meier’s Civilization® VI. В набор «Викинги» также входят три новых чуда природы и шесть новых городов-государств, два из которых дают новые улучшения.
©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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