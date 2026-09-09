Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI - Poland Civilization & Scenario Pack [2K_2346] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI - Poland Civilization & Scenario Pack [2K_2346] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier’s Civilization VI.
В Sid Meier's Civilization® VI Польшей правит король Ядвига. Религиозность и стремление к экспансии позволяют Польше захватывать клетки у других цивилизаций, даже когда те укрепляют границы. Ядвига повышает ценность реликвий и эффективность священных мест. В набор входит новый сценарий, в котором вам предстоит защитить родную цветущую Польшу от тех, кто алчет покорить этот край. Сможете ли вы выстоять и не сломиться перед этой угрозой?
Включает все особенности цивилизации Польши :
- Лидер - Ядвига
- Уникальный юнит: - крылатые гусары
- Уникальное здание: суконные ряды
- «Золотая вольность» (уникальная способность Польши) позволяет расширять территорию при строительстве форта или военного лагеря и даже отнимать землю у других цивилизаций. Польша может превратить ячейку военного курса в универсальную, что дает гибкость развития.
- Ядвига помогает распространить свою религию в ближайшем городе при захвате чужой территории посредством «Золотой вольности». Реликвии Ядвиги дают золото и очки веры и культуры.
- Крылатые гусары славятся мощной атакой и умением отбрасывать защитников.
- Суконные ряды дают прибавку к производству от международных торговых путей и к золоту – от внутренних.
Сыграйте за могущественного польского аристократа в сценарии «Наследие Ядвиги»:
- Лимит ходов: 60
- Защитите Польшу, Прагу и Вену от тевтонских рыцарей и турок-османов
- Покройте себя славой и станьте величайшим защитником Польши.
©2016 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier’s Civilization VI.
В Sid Meier's Civilization® VI Польшей правит король Ядвига. Религиозность и стремление к экспансии позволяют Польше захватывать клетки у других цивилизаций, даже когда те укрепляют границы. Ядвига повышает ценность реликвий и эффективность священных мест. В набор входит новый сценарий, в котором вам предстоит защитить родную цветущую Польшу от тех, кто алчет покорить этот край. Сможете ли вы выстоять и не сломиться перед этой угрозой?
Включает все особенности цивилизации Польши :
- Лидер - Ядвига
- Уникальный юнит: - крылатые гусары
- Уникальное здание: суконные ряды
- «Золотая вольность» (уникальная способность Польши) позволяет расширять территорию при строительстве форта или военного лагеря и даже отнимать землю у других цивилизаций. Польша может превратить ячейку военного курса в универсальную, что дает гибкость развития.
- Ядвига помогает распространить свою религию в ближайшем городе при захвате чужой территории посредством «Золотой вольности». Реликвии Ядвиги дают золото и очки веры и культуры.
- Крылатые гусары славятся мощной атакой и умением отбрасывать защитников.
- Суконные ряды дают прибавку к производству от международных торговых путей и к золоту – от внутренних.
Сыграйте за могущественного польского аристократа в сценарии «Наследие Ядвиги»:
- Лимит ходов: 60
- Защитите Польшу, Прагу и Вену от тевтонских рыцарей и турок-османов
- Покройте себя славой и станьте величайшим защитником Польши.
©2016 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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