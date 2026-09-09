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Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI - Poland Civilization & Scenario Pack [2K_2346] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI - Poland Civilization & Scenario Pack [2K_2346] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI - Poland Civilization &amp; Scenario Pack [2K_2346] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300573
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI - Poland Civilization & Scenario Pack [2K_2346] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier’s Civilization VI.

В Sid Meier's Civilization® VI Польшей правит король Ядвига. Религиозность и стремление к экспансии позволяют Польше захватывать клетки у других цивилизаций, даже когда те укрепляют границы. Ядвига повышает ценность реликвий и эффективность священных мест. В набор входит новый сценарий, в котором вам предстоит защитить родную цветущую Польшу от тех, кто алчет покорить этот край. Сможете ли вы выстоять и не сломиться перед этой угрозой?  

Включает все особенности цивилизации Польши : 

  • Лидер - Ядвига 
  • Уникальный юнит: -  крылатые гусары
  • Уникальное здание: суконные ряды
  • «Золотая вольность» (уникальная способность Польши) позволяет расширять территорию при строительстве форта или военного лагеря и даже отнимать землю у других цивилизаций. Польша может превратить ячейку военного курса в универсальную, что дает гибкость развития.
  • Ядвига помогает распространить свою религию в ближайшем городе при захвате чужой территории посредством «Золотой вольности». Реликвии Ядвиги дают золото и очки веры и культуры.
  • Крылатые гусары славятся мощной атакой и умением отбрасывать защитников.
  • Суконные ряды дают прибавку к производству от международных торговых путей и к золоту – от внутренних.
    •  

Сыграйте за могущественного польского аристократа в сценарии «Наследие Ядвиги»:

  • Лимит ходов: 60
  • Защитите Польшу, Прагу и Вену от тевтонских рыцарей и турок-османов
  • Покройте себя славой и станьте величайшим защитником Польши.
    •  

©2016 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

 

Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement:http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI - Poland Civilization & Scenario Pack [2K_2346] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier’s Civilization VI.

    В Sid Meier's Civilization® VI Польшей правит король Ядвига. Религиозность и стремление к экспансии позволяют Польше захватывать клетки у других цивилизаций, даже когда те укрепляют границы. Ядвига повышает ценность реликвий и эффективность священных мест. В набор входит новый сценарий, в котором вам предстоит защитить родную цветущую Польшу от тех, кто алчет покорить этот край. Сможете ли вы выстоять и не сломиться перед этой угрозой?  

    Включает все особенности цивилизации Польши : 

    • Лидер - Ядвига 
    • Уникальный юнит: -  крылатые гусары
    • Уникальное здание: суконные ряды
    • «Золотая вольность» (уникальная способность Польши) позволяет расширять территорию при строительстве форта или военного лагеря и даже отнимать землю у других цивилизаций. Польша может превратить ячейку военного курса в универсальную, что дает гибкость развития.
    • Ядвига помогает распространить свою религию в ближайшем городе при захвате чужой территории посредством «Золотой вольности». Реликвии Ядвиги дают золото и очки веры и культуры.
    • Крылатые гусары славятся мощной атакой и умением отбрасывать защитников.
    • Суконные ряды дают прибавку к производству от международных торговых путей и к золоту – от внутренних.
      •  

    Сыграйте за могущественного польского аристократа в сценарии «Наследие Ядвиги»:

    • Лимит ходов: 60
    • Защитите Польшу, Прагу и Вену от тевтонских рыцарей и турок-османов
    • Покройте себя славой и станьте величайшим защитником Польши.
      •  

    ©2016 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

     

    Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement:http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI - Poland Civilization & Scenario Pack [2K_2346] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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