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Игра для ПК Settlers 7 Золотое Издание [UB_363] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Settlers 7 Золотое Издание [UB_363] (электронный ключ)

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Игра для ПК Settlers 7 Золотое Издание [UB_363] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300571
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Settlers 7 Золотое Издание [UB_363] (электронный ключ)

Описание

Еще с 1993 года популярная серия строительных симуляторов THE SETTLERS дарит людям веселье, азарт и возможность поломать голову. Игра THE SETTLERS 7 – ПРАВО НА ТРОН продолжает лучшие традиции серии, однако вместе с тем является совершенно новой, современной и инновационной стратегией.

В игре THE SETTLERS 7 – ПРАВО НА ТРОН вам предстоить возводить свое королество в эпоху раннего Возрождения на территории центральной Европы, где цветут пышные леса и поля, текут стремительные реки и величественно возвышаются горы. Как и в предыдущих играх знаменитой серии, интересный сюжет, карты сражений и возможности многопользовательской игры не оставят вас равнодушным.

Благодаря оригинальной системе очков опыта, можно добиться процветания вашего королевства самыми разными путями. Различные варианты игры, настраиваемые карты, генерируемый игроком контент, а также надежная служба онлайн-поддержки – все это подарит вам массу новых впечатлений, и вы захотите возвращаться к игре снова и снова!

Особенности игры:

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВА, ОСНОВАННЫЕ НА КЛАССИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ ПРОЦЕССАХ СЕРИИ SETTLERS. Стройте королевство с защищенными городами и деревнями, поселенцы которых будут производить для вас товары. Расширяйте ваше королевство постепенно – деревня за деревней, сектор за сектором. Налаживайте продуктовые цепочки и транспортные сети для достижения наилучших результатов.

МОЖНО ИЗБРАТЬ ОДИН ИЗ ТРЕХ ПУТЕЙ К ПОБЕДЕ: 

  • Создайте сильную армию и разбейте ваших противников на поле боя. 
  • Усильте ваше влияние в монастырях настолько, чтобы вам стали доступны наиболее передовые и эффективные технологии. 
  • Захватите наиболее выгодные торговые маршруты и станьте самым богатым на карте.
    •  

ИГРАЙТЕ В SETTLERS 7 ONLINE. Впервые в истории серии вы можете играть в Settlers онлайн. ОЦЕНИТЕ АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДВИЖОК. Невероятная детализация позволяет любоваться всеми красотами вашего королевства.

Требования к системе

Операционная система 7 / Vista / XP Процессор 2 GHz Intel Pentium 4 / AMD XP 2600+ or better Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB DirectX 9.0c-compliant, Shader 3.0-enabled video card DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Settlers 7 Золотое Издание [UB_363] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Еще с 1993 года популярная серия строительных симуляторов THE SETTLERS дарит людям веселье, азарт и возможность поломать голову. Игра THE SETTLERS 7 – ПРАВО НА ТРОН продолжает лучшие традиции серии, однако вместе с тем является совершенно новой, современной и инновационной стратегией.

    В игре THE SETTLERS 7 – ПРАВО НА ТРОН вам предстоить возводить свое королество в эпоху раннего Возрождения на территории центральной Европы, где цветут пышные леса и поля, текут стремительные реки и величественно возвышаются горы. Как и в предыдущих играх знаменитой серии, интересный сюжет, карты сражений и возможности многопользовательской игры не оставят вас равнодушным.

    Благодаря оригинальной системе очков опыта, можно добиться процветания вашего королевства самыми разными путями. Различные варианты игры, настраиваемые карты, генерируемый игроком контент, а также надежная служба онлайн-поддержки – все это подарит вам массу новых впечатлений, и вы захотите возвращаться к игре снова и снова!

    Особенности игры:

    ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВА, ОСНОВАННЫЕ НА КЛАССИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ ПРОЦЕССАХ СЕРИИ SETTLERS. Стройте королевство с защищенными городами и деревнями, поселенцы которых будут производить для вас товары. Расширяйте ваше королевство постепенно – деревня за деревней, сектор за сектором. Налаживайте продуктовые цепочки и транспортные сети для достижения наилучших результатов.

    МОЖНО ИЗБРАТЬ ОДИН ИЗ ТРЕХ ПУТЕЙ К ПОБЕДЕ: 

    • Создайте сильную армию и разбейте ваших противников на поле боя. 
    • Усильте ваше влияние в монастырях настолько, чтобы вам стали доступны наиболее передовые и эффективные технологии. 
    • Захватите наиболее выгодные торговые маршруты и станьте самым богатым на карте.
      •  

    ИГРАЙТЕ В SETTLERS 7 ONLINE. Впервые в истории серии вы можете играть в Settlers онлайн. ОЦЕНИТЕ АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДВИЖОК. Невероятная детализация позволяет любоваться всеми красотами вашего королевства.

    Требования к системе

    Операционная система 7 / Vista / XP Процессор 2 GHz Intel Pentium 4 / AMD XP 2600+ or better Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB DirectX 9.0c-compliant, Shader 3.0-enabled video card DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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