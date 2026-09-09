Игра для ПК Railroad Tycoon 3 [2K_2208] (электронный ключ)
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Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 300566
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Характеристики
Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Описание товара Игра для ПК Railroad Tycoon 3 [2K_2208] (электронный ключ)
Описание
Railroad Tycoon 3 — экономическая стратегия, созданная компанией PopTop Software.В игре присутствуют модели почти всех локомотивов, существенным образом повлиявших на развитие истории железнодорожной отрасли. Сиквелом к данной игре является Sid Meier’s Railroads!
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows XP Процессор 0.400GHz Оперативная память 0.128 GB Видеокарта 16 MB DirectX Звуковая карта DirectX compatible sound card Жесткий диск 2 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Описание
Railroad Tycoon 3 — экономическая стратегия, созданная компанией PopTop Software.В игре присутствуют модели почти всех локомотивов, существенным образом повлиявших на развитие истории железнодорожной отрасли. Сиквелом к данной игре является Sid Meier’s Railroads!
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows XP Процессор 0.400GHz Оперативная память 0.128 GB Видеокарта 16 MB DirectX Звуковая карта DirectX compatible sound card Жесткий диск 2 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Игра для ПК Railroad Tycoon 3 [2K_2208] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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