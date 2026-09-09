Игра для ПК Prince of Persia: Warrior Within [UB_3558] (электронный ключ)

Описание

Описание

История игры начинается через несколько лет после окончания событий первой части. Вернувшись в родной Вавилон, Принц обнаруживает, что за ним охотится сверхъестественное создание Dahaka – перевоплощение самой Судьбы, жаждущее лишь одного: скорейшей смерти того, кто его потревожил. Принц позабыл, что во время спасения дворца султана, ему ненароком удалось прорвать единое Полотно Времени, вызвав тем самым в наш мир пришествие ужасного демона… Наш герой решается на самый отчаянный шаг – путешествие в прошлое. Нужно предотвратить появление Песков Времени, чтобы восстановить прежний баланс сил…

Принц повзрослел, превратившись в мрачного хладнокровного убийцу: со временем он отточил свои боевые навыки до совершенства, но и его сердце стало таким же холодным, как дыхание Dahaka.

Готовы ли вы бросить вызов самой Судьбе и выйти из схватки победителем?

Старый герой в новой реинкарнации – он повзрослел, и стал хладнокровным убийцей, а не молоденьким искателем приключений;

Добавилась возможность управляться с двумя видами оружия одновременно;

Улучшена физика игры – движения героя станут еще более зрелищными, чем раньше;

Умопомрачительная графика оригинальной игры стала еще более красочной;

Ну и, конечно же, новые виды монстров, оружия и гигантские локации – все это разнообразие ждет вас!

Особенности игры:

© 2004 Ubisoft Entertainment. Based on Prince of Persia® created by Jordan Mechner. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Prince of Persia and Prince of Persia Warrior Within are trademarks of Jordan Mechner used under license by Ubisoft Entertainment.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 2000 / Windows XP Процессор 1 ГГц Pentium® III или AMD Athlon™ Оперативная память 256 MБ Видеокарта NVIDIA GeForce 3 или новее, ATI Radeon 7500 или новее, Intel 915G (рекомендуется NVIDIA GeForce 4 или ATI Radeon 9500, или новее) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX 9 Жесткий диск 1.5 ГБ Интернет

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.