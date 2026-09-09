Игра для ПК Prince of Persia The Sands of Time [UB_362] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Prince of Persia The Sands of Time [UB_362] (электронный ключ)
Описание
Среди выжженных песков Персии появилась древняя легенда. Она рассказывает о временах, когда проливалась кровь и правил обман. Ведомый темными силами магического кинжала, юный Принц выпустил смертельное зло на прекрасное королевство. Благодаря коварству очаровательной принцессы и абсолютным силам Песков Времени, Принц пускается в трудный путь, чтобы вернуть проклятые залы Дворца и восстановить мир на своей земле.
Особенности игры:
- Технологический шедевр: станьте свидетелями одного из лучших образцов передового программирования в истории компьютерных игр, отодвигающего ограничения игровых приставок и повышающего стандарты игр во всех областях: физика, освещение, графика, анимация и других!
- Неподражаемый герой: обладающий мифическими возможностями, Принц возвращается в приключенческие игры с отвергающей закон всемирного тяготения акробатикой, свирепыми навыками боя и способностью искажать время для выполнения своих целей.
- Пески времени: Ubisoft Montreal Studio представляет «Пески времени» — технологический прорыв, который изменит лицо приключенческих игр навсегда. Сотрите прошлое, смотрите в будущее и остановите настоящее в реальном времени для получения неограниченного количества вариаций прохождения того или иного участка игры.
- Экзотические миры и обширные королевства: раскройте тайны неизвестного ранее мира в приключенческой манере. Средневековая Персия, загадочная и смертельная содержит ошеломляющий набор пейзажей и королевств, которые можно исследовать и завоевывать.
- Масштабное приключение с предательствами и триумфом: эпические легенды и смертельные существа мифической Персии оживают в этой остросюжетной истории, полной множества неожиданностей.
Требования к системеОперационная система 2000 / XP Процессор Pentium® III или AMD Athlon™ с тактовой частотой 800 МГц Оперативная память 256 Мб Видеокарта с 64 МБ видеопамяти, GeForce™ 3 или новее, или ATI® Radeon™ 8500 или новее, Matrox Parhelia™. (GeForce4 MX не поддерживается) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1.5 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Среди выжженных песков Персии появилась древняя легенда. Она рассказывает о временах, когда проливалась кровь и правил обман. Ведомый темными силами магического кинжала, юный Принц выпустил смертельное зло на прекрасное королевство. Благодаря коварству очаровательной принцессы и абсолютным силам Песков Времени, Принц пускается в трудный путь, чтобы вернуть проклятые залы Дворца и восстановить мир на своей земле.
Особенности игры:
- Технологический шедевр: станьте свидетелями одного из лучших образцов передового программирования в истории компьютерных игр, отодвигающего ограничения игровых приставок и повышающего стандарты игр во всех областях: физика, освещение, графика, анимация и других!
- Неподражаемый герой: обладающий мифическими возможностями, Принц возвращается в приключенческие игры с отвергающей закон всемирного тяготения акробатикой, свирепыми навыками боя и способностью искажать время для выполнения своих целей.
- Пески времени: Ubisoft Montreal Studio представляет «Пески времени» — технологический прорыв, который изменит лицо приключенческих игр навсегда. Сотрите прошлое, смотрите в будущее и остановите настоящее в реальном времени для получения неограниченного количества вариаций прохождения того или иного участка игры.
- Экзотические миры и обширные королевства: раскройте тайны неизвестного ранее мира в приключенческой манере. Средневековая Персия, загадочная и смертельная содержит ошеломляющий набор пейзажей и королевств, которые можно исследовать и завоевывать.
- Масштабное приключение с предательствами и триумфом: эпические легенды и смертельные существа мифической Персии оживают в этой остросюжетной истории, полной множества неожиданностей.
Требования к системеОперационная система 2000 / XP Процессор Pentium® III или AMD Athlon™ с тактовой частотой 800 МГц Оперативная память 256 Мб Видеокарта с 64 МБ видеопамяти, GeForce™ 3 или новее, или ATI® Radeon™ 8500 или новее, Matrox Parhelia™. (GeForce4 MX не поддерживается) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1.5 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Prince of Persia The Sands of Time [UB_362] (электронный ключ)