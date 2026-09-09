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Игра для ПК Prince of Persia The Sands of Time [UB_362] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Prince of Persia The Sands of Time [UB_362] (электронный ключ)

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Игра для ПК Prince of Persia The Sands of Time [UB_362] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300564
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Prince of Persia The Sands of Time [UB_362] (электронный ключ)

Описание

Среди выжженных песков Персии появилась древняя легенда. Она рассказывает о временах, когда проливалась кровь и правил обман. Ведомый темными силами магического кинжала, юный Принц выпустил смертельное зло на прекрасное королевство. Благодаря коварству очаровательной принцессы и абсолютным силам Песков Времени, Принц пускается в трудный путь, чтобы вернуть проклятые залы Дворца и восстановить мир на своей земле.

 

Особенности игры:

 

  • Технологический шедевр: станьте свидетелями одного из лучших образцов передового программирования в истории компьютерных игр, отодвигающего ограничения игровых приставок и повышающего стандарты игр во всех областях: физика, освещение, графика, анимация и других!
  • Неподражаемый герой: обладающий мифическими возможностями, Принц возвращается в приключенческие игры с отвергающей закон всемирного тяготения акробатикой, свирепыми навыками боя и способностью искажать время для выполнения своих целей.
  • Пески времени: Ubisoft Montreal Studio представляет «Пески времени» — технологический прорыв, который изменит лицо приключенческих игр навсегда. Сотрите прошлое, смотрите в будущее и остановите настоящее в реальном времени для получения неограниченного количества вариаций прохождения того или иного участка игры.
  • Экзотические миры и обширные королевства: раскройте тайны неизвестного ранее мира в приключенческой манере. Средневековая Персия, загадочная и смертельная содержит ошеломляющий набор пейзажей и королевств, которые можно исследовать и завоевывать.
  • Масштабное приключение с предательствами и триумфом: эпические легенды и смертельные существа мифической Персии оживают в этой остросюжетной истории, полной множества неожиданностей.

Требования к системе

Операционная система 2000 / XP Процессор Pentium® III или AMD Athlon™ с тактовой частотой 800 МГц Оперативная память 256 Мб Видеокарта с 64 МБ видеопамяти, GeForce™ 3 или новее, или ATI® Radeon™ 8500 или новее, Matrox Parhelia™. (GeForce4 MX не поддерживается) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1.5 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Prince of Persia The Sands of Time [UB_362] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Среди выжженных песков Персии появилась древняя легенда. Она рассказывает о временах, когда проливалась кровь и правил обман. Ведомый темными силами магического кинжала, юный Принц выпустил смертельное зло на прекрасное королевство. Благодаря коварству очаровательной принцессы и абсолютным силам Песков Времени, Принц пускается в трудный путь, чтобы вернуть проклятые залы Дворца и восстановить мир на своей земле.

     

    Особенности игры:

     

    • Технологический шедевр: станьте свидетелями одного из лучших образцов передового программирования в истории компьютерных игр, отодвигающего ограничения игровых приставок и повышающего стандарты игр во всех областях: физика, освещение, графика, анимация и других!
    • Неподражаемый герой: обладающий мифическими возможностями, Принц возвращается в приключенческие игры с отвергающей закон всемирного тяготения акробатикой, свирепыми навыками боя и способностью искажать время для выполнения своих целей.
    • Пески времени: Ubisoft Montreal Studio представляет «Пески времени» — технологический прорыв, который изменит лицо приключенческих игр навсегда. Сотрите прошлое, смотрите в будущее и остановите настоящее в реальном времени для получения неограниченного количества вариаций прохождения того или иного участка игры.
    • Экзотические миры и обширные королевства: раскройте тайны неизвестного ранее мира в приключенческой манере. Средневековая Персия, загадочная и смертельная содержит ошеломляющий набор пейзажей и королевств, которые можно исследовать и завоевывать.
    • Масштабное приключение с предательствами и триумфом: эпические легенды и смертельные существа мифической Персии оживают в этой остросюжетной истории, полной множества неожиданностей.

    Требования к системе

    Операционная система 2000 / XP Процессор Pentium® III или AMD Athlon™ с тактовой частотой 800 МГц Оперативная память 256 Мб Видеокарта с 64 МБ видеопамяти, GeForce™ 3 или новее, или ATI® Radeon™ 8500 или новее, Matrox Parhelia™. (GeForce4 MX не поддерживается) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1.5 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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