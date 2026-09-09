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Игра для ПК Prince of Persia [UB_3555] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Prince of Persia [UB_3555] (электронный ключ)

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Игра для ПК Prince of Persia [UB_3555] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300563
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Prince of Persia [UB_3555] (электронный ключ)

Описание

Легендарный Принц Персии вернулся! В новом обличии, с невероятными возможностями и историей. Теперь ему придется выступить посредником, палачом и судьей в споре двух великих Богов: Ормузда, бога Света и Ахримана, бога Тьмы. Но Принц не один в этом глобальном противостоянии - вместе с ним Элика, хитрая, ловкая и очень красивая воительница со своей судьбой и историей. Вместе нашим героям придется распутать клубок божественных интриг и остановить ужасное проклятие, которое ниспослал на Землю ужасный Ахриман. 

По сравнению с предыдущей трилогией изменилось все: от графического стиля до боевой системы. Неизменной осталась лишь ускользающая и мистическая атмосфера древнего Востока - та самая, которой дышат все игры величественной серии "Принц Персии". Это уже не сказка… Это новый Принц. И новая Легенда. Особенности игры:

  • Удивительная по красоте прорисовка персонажей. Такое ощущение, что Принца раскрасили акварелью поверх полигонов.
  • Уникальная игровая физика. Впервые в истории подобных игр вы не мучаетесь, а наслаждаетесь акробатикой.
  • Инновационный боевой режим. Драка с противником напоминает высокохудожественный танец с саблями.
  • Отличающийся действительно высоким интеллектом AI-напарник.
  • Завораживающие своей красотой пейзажи древней Персии.

Требования к системе

Операционная система Windows Vista / Windows XP Процессор двухъядерный процессор Intel Pentium D 2,6 ГГц или AMD Athlon 64 X2 3800+ Оперативная память 1 ГБ XP / 2 ГБ Vista Видеокарта 256 MB DirectX 9.0c-compliant, Shader 3.0-enabled video card DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 9 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Prince of Persia [UB_3555] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Легендарный Принц Персии вернулся! В новом обличии, с невероятными возможностями и историей. Теперь ему придется выступить посредником, палачом и судьей в споре двух великих Богов: Ормузда, бога Света и Ахримана, бога Тьмы. Но Принц не один в этом глобальном противостоянии - вместе с ним Элика, хитрая, ловкая и очень красивая воительница со своей судьбой и историей. Вместе нашим героям придется распутать клубок божественных интриг и остановить ужасное проклятие, которое ниспослал на Землю ужасный Ахриман. 

    По сравнению с предыдущей трилогией изменилось все: от графического стиля до боевой системы. Неизменной осталась лишь ускользающая и мистическая атмосфера древнего Востока - та самая, которой дышат все игры величественной серии "Принц Персии". Это уже не сказка… Это новый Принц. И новая Легенда. Особенности игры:

    • Удивительная по красоте прорисовка персонажей. Такое ощущение, что Принца раскрасили акварелью поверх полигонов.
    • Уникальная игровая физика. Впервые в истории подобных игр вы не мучаетесь, а наслаждаетесь акробатикой.
    • Инновационный боевой режим. Драка с противником напоминает высокохудожественный танец с саблями.
    • Отличающийся действительно высоким интеллектом AI-напарник.
    • Завораживающие своей красотой пейзажи древней Персии.

    Требования к системе

    Операционная система Windows Vista / Windows XP Процессор двухъядерный процессор Intel Pentium D 2,6 ГГц или AMD Athlon 64 X2 3800+ Оперативная память 1 ГБ XP / 2 ГБ Vista Видеокарта 256 MB DirectX 9.0c-compliant, Shader 3.0-enabled video card DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 9 ГБ

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Доставка
    Отзывы


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