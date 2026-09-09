Описание товара Игра для ПК Prince of Persia [UB_3555] (электронный ключ)

Описание

Легендарный Принц Персии вернулся! В новом обличии, с невероятными возможностями и историей. Теперь ему придется выступить посредником, палачом и судьей в споре двух великих Богов: Ормузда, бога Света и Ахримана, бога Тьмы. Но Принц не один в этом глобальном противостоянии - вместе с ним Элика, хитрая, ловкая и очень красивая воительница со своей судьбой и историей. Вместе нашим героям придется распутать клубок божественных интриг и остановить ужасное проклятие, которое ниспослал на Землю ужасный Ахриман.

По сравнению с предыдущей трилогией изменилось все: от графического стиля до боевой системы. Неизменной осталась лишь ускользающая и мистическая атмосфера древнего Востока - та самая, которой дышат все игры величественной серии "Принц Персии". Это уже не сказка… Это новый Принц. И новая Легенда. Особенности игры:

Удивительная по красоте прорисовка персонажей. Такое ощущение, что Принца раскрасили акварелью поверх полигонов.

Уникальная игровая физика. Впервые в истории подобных игр вы не мучаетесь, а наслаждаетесь акробатикой.

Инновационный боевой режим. Драка с противником напоминает высокохудожественный танец с саблями.

Отличающийся действительно высоким интеллектом AI-напарник.

Завораживающие своей красотой пейзажи древней Персии.

Требования к системе

Операционная система Windows Vista / Windows XP Процессор двухъядерный процессор Intel Pentium D 2,6 ГГц или AMD Athlon 64 X2 3800+ Оперативная память 1 ГБ XP / 2 ГБ Vista Видеокарта 256 MB DirectX 9.0c-compliant, Shader 3.0-enabled video card DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 9 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.