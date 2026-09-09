Описание товара Игра для ПК NBA 2KVR Experience [2K_2197] (электронный ключ)

Описание

Внимание: Требуется шлем виртуальной реальности.

NBA 2KVR Experience позволит вам самим выйти на площадку, где Paul George, игрок команды звезд, будет помогать вам советами и подсказками. Проходите веселые баскетбольные мини-игры в виртуальной реальности с доступом ко многочисленным усилениям Gatorade, улучшающим ваши характеристики. С помощью NBA 2KVR вы сможете стать профессиональным баскетболистом и ощутить атмосферу настоящих матчей.

Особенности игры:

Three-Point Shootout: постарайтесь закинуть как можно больше трехочковых, пока не закончилось время, чтобы победить в матче.

Skills Challenge: закиньте мяч в кольцо с помощью рикошета от нескольких целей. Чтобы по очереди активировать все цели, до того как мяч попадет в кольцо, нужно будет действовать быстро и точно.

Buzzer Beater: постарайтесь заработать как можно больше очков за отведенное время, используя 10 мячей со всей площадки.

Gatorade Boosts: повышайте свою точность, быстроту и силу, зарабатывая усиления Gatorade.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

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NBA 2KVR Experience не предназначена для детей в возрасте до 12 лет.

Чтобы снизить риск возникновения дискомфорта или получения травм, вы должны всегда выполнять указания и меры предосторожности, перечисленные в инструкции к шлему виртуальной реальности.

Немедленно прекратите использование шлема виртуальной реальности, если у вас возникли следующие симптомы: тошнота, головокружение, дезориентация, изменение зрительного восприятия, нарушение зрения, нарушенное чувство равновесия и иные проявления дискомфорта.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 Процессор Intel i5-4590 или лучше Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GTX 970 / AMD 290 или лучше DirectX 10.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.