Игра для ПК NBA 2K19 20th Anniversary Edition [2K_4318] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК NBA 2K19 20th Anniversary Edition [2K_4318] (электронный ключ)
Описание
Вот уже 20 лет серия NBA 2K задает направление развития в спортивных играх — от лучших в своем классе графики и игрового процесса до захватывающих режимов игры и реалистичного открытого мира Neighborhood. NBA 2K19 продолжает раздвигать границы жанра: теперь игра еще точнее передает культуру и эмоциональную заряженность баскетбола.
В издание NBA 2K19 20th Anniversary Edition входят следующие цифровые предметы:
- 100 000 единиц виртуальной валюты;
- 50 000 очков для режима MyTEAM;
- 20 комплектов лиги MyTEAM (по одному в неделю);
- 10 комплектов Heat Check для MyTEAM (по одному в неделю после начала сезона NBA);
- сапфировые карты MyTEAM с Леброном Джеймсом и Яннисом Адетокунбо;
- 5 настенных росписей MyCOURT с символикой Леброна;
- оформление MyCOURT в символике Леброна;
- королевская коллекция: обувь (25 пар!) и одежда Леброна марки Nike.
© 2005-2018 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. Все права сохранены. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. NBA и идентификаторы членов команд NBA являются интеллектуальной собственностью NBA Properties, Inc. и соответствующих членов команд NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel® Core™ i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom™ II X4 805 @ 2.50 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0c Compatible Жесткий диск 70 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Вот уже 20 лет серия NBA 2K задает направление развития в спортивных играх — от лучших в своем классе графики и игрового процесса до захватывающих режимов игры и реалистичного открытого мира Neighborhood. NBA 2K19 продолжает раздвигать границы жанра: теперь игра еще точнее передает культуру и эмоциональную заряженность баскетбола.
В издание NBA 2K19 20th Anniversary Edition входят следующие цифровые предметы:
- 100 000 единиц виртуальной валюты;
- 50 000 очков для режима MyTEAM;
- 20 комплектов лиги MyTEAM (по одному в неделю);
- 10 комплектов Heat Check для MyTEAM (по одному в неделю после начала сезона NBA);
- сапфировые карты MyTEAM с Леброном Джеймсом и Яннисом Адетокунбо;
- 5 настенных росписей MyCOURT с символикой Леброна;
- оформление MyCOURT в символике Леброна;
- королевская коллекция: обувь (25 пар!) и одежда Леброна марки Nike.
© 2005-2018 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. Все права сохранены. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. NBA и идентификаторы членов команд NBA являются интеллектуальной собственностью NBA Properties, Inc. и соответствующих членов команд NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel® Core™ i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom™ II X4 805 @ 2.50 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0c Compatible Жесткий диск 70 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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