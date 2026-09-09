Игра для ПК NBA 2K19 + NBA 2K Playgrounds 2 Bundle [2K_5239] (электронный ключ)

Описание

Описание

NBA 2K19

Вот уже 20 лет серия NBA 2K задает направление развития в спортивных играх — от лучших в своем классе графики и игрового процесса до захватывающих режимов игры и реалистичного открытого мира Neighborhood. NBA 2K19 продолжает раздвигать границы жанра: теперь игра еще точнее передает культуру и эмоциональную заряженность баскетбола.

NBA 2K PLAYGROUNDS 2

Динамичная и аркадная NBA вернулась, став еще лучше в NBA 2K Playgrounds 2! Продолжение хита выводит уличный баскетбол на новый уровень благодаря большому составу действующих и бывших игроков NBA, улучшенному механизму подбора соперников на выделенных серверах, сетевым матчам для четырёх игроков, состязаниям по трёхочковым броскам, новым площадкам, пользовательским матчам и многому другому! Соберите свою команду и вперед, к игре без границ!

Состав:

NBA 2K19;

NBA 2K19 — 35 000 VC;

NBA 2K Playgrounds 2;

Набор самых ценных игроков NBA 2K Playgrounds 2 — 7 500 золотых баксов.

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel® Core™ i3-530 2.93 GHz / AMD FX-4100 3.60 GHz or better Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 80 ГБ Интернет Дополнительно Первоначальная установка требует подключения к Интернету для Steam аутентификации; требуется установка программного обеспечения (включено в игру): DirectX и Visual C Redistributable 2012.

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.