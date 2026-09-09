Описание товара Игра для ПК NBA 2K18 - Legend Edition [2K_3177] (электронный ключ)

Описание

Лучшая* ежегодная серия спортивных симуляторов для текущего поколения консолей возвращается – встречайте NBA 2K18. Вас ждет беспрецедентный уровень достоверности и новые улучшения на игровой площадке. NBA 2K18 Legend Edition включает следующие цифровые предметы:

100 000 VC (единиц виртуальной валюты)

20 наборов для режима MyTEAM, чтобы создать команду вашей мечты. Вы будете получать раз в неделю по одному набору, в котором гарантированно будет Shaq card (карта Шака), одна случайная карта Team 2K Free Agent card и не только!

Shaq Attaq shoes (кроссовки Shaq Attaq)

Rookie Shaq jersey (майка Rookie Shaq)

Shaq Official Logo shirt (футболка с официальным логотипом Шака)

Shaq "nickname" jersey (майка с прозвищем Шака)

Shaq Championship ring (чемпионское кольцо Шака)

СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ РАЙОНА Итак, новые режимы уже доступны — теперь вы сможете играть так, как вам нравится. Делайте карьеру в НБА, играйте на площадках The Playground Park, присоединяйтесь к игрокам Pro-Am или ходите по магазинам и заведениям совершенно нового открытого района. Вас ждет обновление режима MyPLAYER и система спонсорских контрактов, самый большой на сегодняшний день список игроков НБА и многое другое.

Путь к 99 Масштабная мета-игра, которая вознаграждает за повышение общего рейтинга в режиме MyPLAYER вне зависимости от выбранного режима игры. Единая система почетных знаков, распространяющаяся на Pro-Am, Park и ваш карьерный рост в НБА в режиме MyCAREER, ваши характеристики, анимацию движений и почетные знаки. Все это объединено с целью сформировать ваш уникальный игровой стиль, с помощью которого вам предстоит пройти весь путь до общего рейтинга в 99 баллов.

Обновленный режим Create A Player В режиме MyPLAYER вы сможете создать героя по своему вкусу — отсканировать свое лицо с помощью мобильного приложения MyNBA2K18 или создать его с нуля, воспользовавшись предварительными настройками. В игру добавлено множество новых причесок, а вес и рост теперь отображается более точно, что позволит создать уникального героя в режиме MyPLAYER.

MyTEAM Собирайте карточки с легендарными игроками прошлого и настоящего НБА и соревнуйтесь с другими в разнообразных сетевых и локальных режимах.

Super Max Создайте команду, уложившись в определенные ограничения по общей зарплате, и соревнуйтесь с другими игроками, равными вам по силе, в новом сезонном режиме. Учитывая ограничения зарплатного фонда, который нужно будет распределить между 13 игроками, вам предстоит тщательно выбирать состав для каждого раунда. Призы будут распределяться согласно вашим успехам в каждом раунде, так что каждый матч будет иметь значение. Pack & Playoffs Совершенно новый отборочный режим, где вам предстоит собрать лучшую команду из пяти человек, используя наборы, которые вы будете открывать перед каждым раундом. Соревнуйтесь с собранными по такому же принципу командами других игроков и выигрывайте, чтобы зарабатывать все лучшие и лучшие призы. В режиме Pack & Playoffs, каждый раунд вас будут ждать новые команды и новые ощущения от игры.

Испытания в запланированных играх Сыграйте 30 запланированных игр для каждой из 30 команд НБА. Зарабатывайте очки в режиме MyTEAM и получайте призы — вас ждет более 900 уникальных испытаний, созданных на основе расписания игр НБА на сезон 2017-2018.

ЭЛИТАРНЫЙ ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС

Новая система движений Новая система движений придаст управлению невиданный доселе уровень реализма. Теперь дриблинг и перемещение без мяча больше не завязаны на анимации движений. Эта инновационная технология создает анимацию динамически, обеспечивая наивысший уровень реалистичности игрового процесса. Теперь вы полностью контролируете происходящее.

Улучшенный индикатор броска Вы сможете чаще попадать в корзину благодаря улучшенному индикатору бросков, в котором появились различные удобные обозначения, позволяющие точнее выбрать время броска.

ГРАФИКА & ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Улучшенная меткость бросков Много сил и времени ушло на достижение того, чтобы каждый игрок NBA выглядел и играл так, как его прототип. Воспроизведено все до мельчайших деталей — шрамы, растяжки и даже потускневшие татуировки. Система создания тела полностью переработана, и теперь физическое состояние игровых персонажей точно соответствует состоянию игроков лиги, а лица стали более детальными и лучше взаимодействуют с освещением.

© 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. Все права сохранены. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. NBA и идентификаторы членов команд NBA являются интеллектуальной собственностью NBA Properties, Inc. и соответствующих членов команд NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Все права сохранены.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel® Core™ i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom™ II X4 805 @ 2.50 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 70 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету Дополнительно Рекомендуется двуханалоговый геймпад. Должны быть установлены: DirectX and Visual C++.

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.