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Игра для ПК NBA 2K Playgrounds 2 [2K_5003] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК NBA 2K Playgrounds 2 [2K_5003] (электронный ключ)

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Игра для ПК NBA 2K Playgrounds 2 [2K_5003] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300554
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК NBA 2K Playgrounds 2 [2K_5003] (электронный ключ)

Описание

Динамичная аркада NBA вернулась, став ещё лучше в NBA 2K Playgrounds 2! Продолжение оригинального хита выводит уличный баскетбол на новый уровень благодаря большому составу действующих и бывших игроков NBA, улучшенному механизму подбора соперников на выделенных серверах, сетевым матчам для четырёх игроков, состязаниям по трёхочковым броскам, новым площадкам, пользовательским матчам и многому другому! Соберите свою команду и вперёд, к игре без границ!

Key Features

Потрясающие игровые режимы

Выведите уличный баскетбол на новый уровень благодаря различным дополнениям, включая новый сезон и режимы чемпионата! Играйте 2 на 2 с друзьями по локальной сети, в сетевых матчах для четырех игроков или соревнуйтесь с соперником в состязании по трехочковым броскам.

Расширенный состав

Соберите более 400 игроков NBA, включая таких величайших баскетболистов всех времен, как Майкл Джордан, Коби Брайант и Доктор Джей, а также современных звезд, таких как Карл-Энтони Таунс, Джейсон Тейтум и Бен Симмонс. Новые модели игроков и новые анимации коронных приемов.

Совершенно новые площадки

Покажите свое мастерство на 10 новых площадках по всему миру. Забивайте мячи под калифорнийским солнцем, делайте пасы в ярких огнях Сеула или обводите соперника в австралийской глубинке.

 

Legal Notice / EULA

 

© 2018 Saber Interactive, Mad Dog Games. Published and distributed by 2K Games. Playgrounds, Playgrounds 2 are trademarks and are property of Saber Interactive, Mad Dog Games. 2K, T2, Take-Two Interactive and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams. © 2018 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved. Officially licensed product of the National Basketball Players Association. Unreal® Engine, Copyright 1998-2014, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc.

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel core i3 CPU 530 2.93GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GT 630 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 6 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК NBA 2K Playgrounds 2 [2K_5003] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Динамичная аркада NBA вернулась, став ещё лучше в NBA 2K Playgrounds 2! Продолжение оригинального хита выводит уличный баскетбол на новый уровень благодаря большому составу действующих и бывших игроков NBA, улучшенному механизму подбора соперников на выделенных серверах, сетевым матчам для четырёх игроков, состязаниям по трёхочковым броскам, новым площадкам, пользовательским матчам и многому другому! Соберите свою команду и вперёд, к игре без границ!

    Key Features

    Потрясающие игровые режимы

    Выведите уличный баскетбол на новый уровень благодаря различным дополнениям, включая новый сезон и режимы чемпионата! Играйте 2 на 2 с друзьями по локальной сети, в сетевых матчах для четырех игроков или соревнуйтесь с соперником в состязании по трехочковым броскам.

    Расширенный состав

    Соберите более 400 игроков NBA, включая таких величайших баскетболистов всех времен, как Майкл Джордан, Коби Брайант и Доктор Джей, а также современных звезд, таких как Карл-Энтони Таунс, Джейсон Тейтум и Бен Симмонс. Новые модели игроков и новые анимации коронных приемов.

    Совершенно новые площадки

    Покажите свое мастерство на 10 новых площадках по всему миру. Забивайте мячи под калифорнийским солнцем, делайте пасы в ярких огнях Сеула или обводите соперника в австралийской глубинке.

     

    Legal Notice / EULA

     

    © 2018 Saber Interactive, Mad Dog Games. Published and distributed by 2K Games. Playgrounds, Playgrounds 2 are trademarks and are property of Saber Interactive, Mad Dog Games. 2K, T2, Take-Two Interactive and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams. © 2018 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved. Officially licensed product of the National Basketball Players Association. Unreal® Engine, Copyright 1998-2014, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel core i3 CPU 530 2.93GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GT 630 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 6 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Доставка
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