Игра для ПК NBA 2K Playgrounds 2 [2K_5003] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК NBA 2K Playgrounds 2 [2K_5003] (электронный ключ)
Описание
Динамичная аркада NBA вернулась, став ещё лучше в NBA 2K Playgrounds 2! Продолжение оригинального хита выводит уличный баскетбол на новый уровень благодаря большому составу действующих и бывших игроков NBA, улучшенному механизму подбора соперников на выделенных серверах, сетевым матчам для четырёх игроков, состязаниям по трёхочковым броскам, новым площадкам, пользовательским матчам и многому другому! Соберите свою команду и вперёд, к игре без границ!
Key Features
Потрясающие игровые режимы
Выведите уличный баскетбол на новый уровень благодаря различным дополнениям, включая новый сезон и режимы чемпионата! Играйте 2 на 2 с друзьями по локальной сети, в сетевых матчах для четырех игроков или соревнуйтесь с соперником в состязании по трехочковым броскам.
Расширенный состав
Соберите более 400 игроков NBA, включая таких величайших баскетболистов всех времен, как Майкл Джордан, Коби Брайант и Доктор Джей, а также современных звезд, таких как Карл-Энтони Таунс, Джейсон Тейтум и Бен Симмонс. Новые модели игроков и новые анимации коронных приемов.
Совершенно новые площадки
Покажите свое мастерство на 10 новых площадках по всему миру. Забивайте мячи под калифорнийским солнцем, делайте пасы в ярких огнях Сеула или обводите соперника в австралийской глубинке.
Legal Notice / EULA
© 2018 Saber Interactive, Mad Dog Games. Published and distributed by 2K Games. Playgrounds, Playgrounds 2 are trademarks and are property of Saber Interactive, Mad Dog Games. 2K, T2, Take-Two Interactive and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams. © 2018 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved. Officially licensed product of the National Basketball Players Association. Unreal® Engine, Copyright 1998-2014, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel core i3 CPU 530 2.93GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GT 630 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 6 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Динамичная аркада NBA вернулась, став ещё лучше в NBA 2K Playgrounds 2! Продолжение оригинального хита выводит уличный баскетбол на новый уровень благодаря большому составу действующих и бывших игроков NBA, улучшенному механизму подбора соперников на выделенных серверах, сетевым матчам для четырёх игроков, состязаниям по трёхочковым броскам, новым площадкам, пользовательским матчам и многому другому! Соберите свою команду и вперёд, к игре без границ!
Key Features
Потрясающие игровые режимы
Выведите уличный баскетбол на новый уровень благодаря различным дополнениям, включая новый сезон и режимы чемпионата! Играйте 2 на 2 с друзьями по локальной сети, в сетевых матчах для четырех игроков или соревнуйтесь с соперником в состязании по трехочковым броскам.
Расширенный состав
Соберите более 400 игроков NBA, включая таких величайших баскетболистов всех времен, как Майкл Джордан, Коби Брайант и Доктор Джей, а также современных звезд, таких как Карл-Энтони Таунс, Джейсон Тейтум и Бен Симмонс. Новые модели игроков и новые анимации коронных приемов.
Совершенно новые площадки
Покажите свое мастерство на 10 новых площадках по всему миру. Забивайте мячи под калифорнийским солнцем, делайте пасы в ярких огнях Сеула или обводите соперника в австралийской глубинке.
Legal Notice / EULA
© 2018 Saber Interactive, Mad Dog Games. Published and distributed by 2K Games. Playgrounds, Playgrounds 2 are trademarks and are property of Saber Interactive, Mad Dog Games. 2K, T2, Take-Two Interactive and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams. © 2018 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved. Officially licensed product of the National Basketball Players Association. Unreal® Engine, Copyright 1998-2014, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel core i3 CPU 530 2.93GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта GeForce GT 630 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 6 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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