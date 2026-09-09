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Игра для ПК Mafia Triple Pack [2K_3838] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Mafia Triple Pack [2K_3838] (электронный ключ)

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Игра для ПК Mafia Triple Pack [2K_3838] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300535
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Mafia Triple Pack [2K_3838] (электронный ключ)

Описание

Mafia Triple Pack: погрузитесь в высоко оцененные критиками истории трех поколений организованной преступности.

Mafia: идет 1930 год. Оказавшись против воли втянутым в мафиозные разборки, таксист Томми Анджело попадает в мир организованной преступности. Ему поручают все более важные дела, деньги текут рекой, карьера на подъеме, но заветное членство в семье приносит с собой лишь душевную боль и смятение.

Mafia II: Вито Скалетта, лишь недавно вернувшийся с войны, уже хорошо известен в узких переулках Эмпайр-Бэй как человек, которому можно доверять. Этот парень, работающий в паре со своим закадычным другом Джо, – настоящая находка для мафии. Семья по достоинству оценит его заслуги: Вито займет высокое положение, гарантирующее бешеные деньги и... крупные неприятности. Ведь жизнь «крутого парня» далека от мечты.

Mafia III: Нью-Бордо, 1968 год. Во Вьетнаме Линкольн Клей понял одно: семья – это не те, с кем ты вырос, а те, за кого ты готов умереть. Когда итальянская мафия наносит удар в спину черной преступной группировке, заменившей Линкольну семью, он создает новую семью на руинах и принимается мстить, жестоко и умело.

 

© 2016 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

 

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel I5-2500K / AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD7870 (2ГБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 ГБ Интернет

Дополнительно Пользователям Windows 8.1 могут потребоваться дополнительные обновления для Windows.

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Mafia Triple Pack [2K_3838] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Mafia Triple Pack: погрузитесь в высоко оцененные критиками истории трех поколений организованной преступности.

    Mafia: идет 1930 год. Оказавшись против воли втянутым в мафиозные разборки, таксист Томми Анджело попадает в мир организованной преступности. Ему поручают все более важные дела, деньги текут рекой, карьера на подъеме, но заветное членство в семье приносит с собой лишь душевную боль и смятение.

    Mafia II: Вито Скалетта, лишь недавно вернувшийся с войны, уже хорошо известен в узких переулках Эмпайр-Бэй как человек, которому можно доверять. Этот парень, работающий в паре со своим закадычным другом Джо, – настоящая находка для мафии. Семья по достоинству оценит его заслуги: Вито займет высокое положение, гарантирующее бешеные деньги и... крупные неприятности. Ведь жизнь «крутого парня» далека от мечты.

    Mafia III: Нью-Бордо, 1968 год. Во Вьетнаме Линкольн Клей понял одно: семья – это не те, с кем ты вырос, а те, за кого ты готов умереть. Когда итальянская мафия наносит удар в спину черной преступной группировке, заменившей Линкольну семью, он создает новую семью на руинах и принимается мстить, жестоко и умело.

     

    © 2016 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

     

    Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel I5-2500K / AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD7870 (2ГБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 ГБ Интернет

    Дополнительно Пользователям Windows 8.1 могут потребоваться дополнительные обновления для Windows.

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


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