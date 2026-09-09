Игра для ПК Mafia III - Stones Unturned [2K_2786] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Mafia III - Stones Unturned [2K_2786] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется Steam-версия игры Mafia III. Дополнение «Старые счеты» входит в состав абонемента Season Pass. Если вы купили Season Pass, не покупайте «Старые счеты», так как вы уже приобрели его.
Когда Линкольну потребовалась помощь в войне с мафией, его старый боевой товарищ Джон Донован не раздумывал ни минуты. Теперь помощь нужна Доновану: в Нью-Бордо объявился предатель Коннор Олдридж - когда-то он оставил Джона умирать в джунглях, а теперь охотится за таинственным и опасным грузом. Чтобы остановить его, Линкольн и Донован должны вдвоем проложить себе путь через армию наемников. В игру добавлены тяжелое оружие, турели на машинах, снайперская поддержка и уникальные награды.
Особенности игры:
СЕКРЕТЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
- Дружба Донована и Линкольна зародилась в джунглях Вьетнама - тех самых, где Донована когда-то бросил умирать его бывший товарищ Коннор Олдридж, переметнувшийся к врагу. Теперь же Олдридж объявился в Нью-Бордо. Во главе целой армии наемников он разыскивает пропавший военный самолет с секретным грузом.
РАЗБОРКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
- Гонитесь за Олдриджем в новых районах города и штурмуйте его форпост в кишащих наемниками джунглях.
НОВЫЙ АРСЕНАЛ
- Справиться с Олдриджем и его армией вам помогут новое тяжелое оружие, снайперская поддержка, тяжеловооруженные военные машины и другие уникальные предметы.
САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА
- Новый союзник, Роберт Маршалл, занимается в Нью-Бордо охотой за головами. Бесшумно вырубайте своих жертв из транквилизатора, затем грузите в багажник и отвозите заказчику.
© 2017 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits Процессор Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD7870 (2ГБ видеопамяти) DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 3 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Для запуска требуется Steam-версия игры Mafia III. Дополнение «Старые счеты» входит в состав абонемента Season Pass. Если вы купили Season Pass, не покупайте «Старые счеты», так как вы уже приобрели его.
Когда Линкольну потребовалась помощь в войне с мафией, его старый боевой товарищ Джон Донован не раздумывал ни минуты. Теперь помощь нужна Доновану: в Нью-Бордо объявился предатель Коннор Олдридж - когда-то он оставил Джона умирать в джунглях, а теперь охотится за таинственным и опасным грузом. Чтобы остановить его, Линкольн и Донован должны вдвоем проложить себе путь через армию наемников. В игру добавлены тяжелое оружие, турели на машинах, снайперская поддержка и уникальные награды.
Особенности игры:
СЕКРЕТЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
- Дружба Донована и Линкольна зародилась в джунглях Вьетнама - тех самых, где Донована когда-то бросил умирать его бывший товарищ Коннор Олдридж, переметнувшийся к врагу. Теперь же Олдридж объявился в Нью-Бордо. Во главе целой армии наемников он разыскивает пропавший военный самолет с секретным грузом.
РАЗБОРКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
- Гонитесь за Олдриджем в новых районах города и штурмуйте его форпост в кишащих наемниками джунглях.
НОВЫЙ АРСЕНАЛ
- Справиться с Олдриджем и его армией вам помогут новое тяжелое оружие, снайперская поддержка, тяжеловооруженные военные машины и другие уникальные предметы.
САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА
- Новый союзник, Роберт Маршалл, занимается в Нью-Бордо охотой за головами. Бесшумно вырубайте своих жертв из транквилизатора, затем грузите в багажник и отвозите заказчику.
© 2017 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits Процессор Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD7870 (2ГБ видеопамяти) DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 3 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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