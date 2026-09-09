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Игра для ПК Mafia III - Stones Unturned [2K_2786] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Mafia III - Stones Unturned [2K_2786] (электронный ключ)

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Игра для ПК Mafia III - Stones Unturned [2K_2786] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300533
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Mafia III - Stones Unturned [2K_2786] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется Steam-версия игры Mafia III.  Дополнение «Старые счеты» входит в состав абонемента Season Pass. Если вы купили Season Pass, не покупайте «Старые счеты», так как вы уже приобрели его.  

Когда Линкольну потребовалась помощь в войне с мафией, его старый боевой товарищ Джон Донован не раздумывал ни минуты. Теперь помощь нужна Доновану: в Нью-Бордо объявился предатель Коннор Олдридж - когда-то он оставил Джона умирать в джунглях, а теперь охотится за таинственным и опасным грузом. Чтобы остановить его, Линкольн и Донован должны вдвоем проложить себе путь через армию наемников. В игру добавлены тяжелое оружие, турели на машинах, снайперская поддержка и уникальные награды.

 

  Особенности игры:

 

СЕКРЕТЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

  • Дружба Донована и Линкольна зародилась в джунглях Вьетнама - тех самых, где Донована когда-то бросил умирать его бывший товарищ Коннор Олдридж, переметнувшийся к врагу. Теперь же Олдридж объявился в Нью-Бордо. Во главе целой армии наемников он разыскивает пропавший военный самолет с секретным грузом.
    •  

РАЗБОРКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ

  • Гонитесь за Олдриджем в новых районах города и штурмуйте его форпост в кишащих наемниками джунглях.
    •  

НОВЫЙ АРСЕНАЛ

  • Справиться с Олдриджем и его армией вам помогут новое тяжелое оружие, снайперская поддержка, тяжеловооруженные военные машины и другие уникальные предметы.
    •  

САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА

  • Новый союзник, Роберт Маршалл, занимается в Нью-Бордо охотой за головами. Бесшумно вырубайте своих жертв из транквилизатора, затем грузите в багажник и отвозите заказчику.

 

© 2017 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD7870 (2ГБ видеопамяти) DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 3 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Mafia III - Stones Unturned [2K_2786] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется Steam-версия игры Mafia III.  Дополнение «Старые счеты» входит в состав абонемента Season Pass. Если вы купили Season Pass, не покупайте «Старые счеты», так как вы уже приобрели его.  

    Когда Линкольну потребовалась помощь в войне с мафией, его старый боевой товарищ Джон Донован не раздумывал ни минуты. Теперь помощь нужна Доновану: в Нью-Бордо объявился предатель Коннор Олдридж - когда-то он оставил Джона умирать в джунглях, а теперь охотится за таинственным и опасным грузом. Чтобы остановить его, Линкольн и Донован должны вдвоем проложить себе путь через армию наемников. В игру добавлены тяжелое оружие, турели на машинах, снайперская поддержка и уникальные награды.

     

      Особенности игры:

     

    СЕКРЕТЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

    • Дружба Донована и Линкольна зародилась в джунглях Вьетнама - тех самых, где Донована когда-то бросил умирать его бывший товарищ Коннор Олдридж, переметнувшийся к врагу. Теперь же Олдридж объявился в Нью-Бордо. Во главе целой армии наемников он разыскивает пропавший военный самолет с секретным грузом.
      •  

    РАЗБОРКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ

    • Гонитесь за Олдриджем в новых районах города и штурмуйте его форпост в кишащих наемниками джунглях.
      •  

    НОВЫЙ АРСЕНАЛ

    • Справиться с Олдриджем и его армией вам помогут новое тяжелое оружие, снайперская поддержка, тяжеловооруженные военные машины и другие уникальные предметы.
      •  

    САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА

    • Новый союзник, Роберт Маршалл, занимается в Нью-Бордо охотой за головами. Бесшумно вырубайте своих жертв из транквилизатора, затем грузите в багажник и отвозите заказчику.

     

    © 2017 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD7870 (2ГБ видеопамяти) DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 3 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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