Игра для ПК Mafia II: Jimmy's Vendetta DLC [2K_1684] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Mafia II: Jimmy's Vendetta DLC [2K_1684] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется Steam-версия игры Mafia II.
Джимми вернулся в новом загружаемом дополнении. Наёмник Джимми помогал разбираться с проблемами нанимателей, до тех пор, пока те самые наниматели, его не предали. Теперь настал час расплаты. Большое количество новых заданий в пределах города и в новых локациях дадут вам повод вернуться в Empire Bay. Чтобы вновь окунуться в экшен и заработать больший ранг, чем у ваших друзей и подняться на самый верх в таблице лидеров.
Требования к системеОперационная система Windows 7 / Windows Vista / Windows XP SP2 Процессор Intel Pentium D / AMD Athlon 64 X2 Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для запуска требуется Steam-версия игры Mafia II.
Джимми вернулся в новом загружаемом дополнении. Наёмник Джимми помогал разбираться с проблемами нанимателей, до тех пор, пока те самые наниматели, его не предали. Теперь настал час расплаты. Большое количество новых заданий в пределах города и в новых локациях дадут вам повод вернуться в Empire Bay. Чтобы вновь окунуться в экшен и заработать больший ранг, чем у ваших друзей и подняться на самый верх в таблице лидеров.
Требования к системеОперационная система Windows 7 / Windows Vista / Windows XP SP2 Процессор Intel Pentium D / AMD Athlon 64 X2 Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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