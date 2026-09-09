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Игра для ПК Kerbal Space Program: Making History [2K_4094] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Kerbal Space Program: Making History [2K_4094] (электронный ключ)

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Игра для ПК Kerbal Space Program: Making History [2K_4094] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300506
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Kerbal Space Program: Making History [2K_4094] (электронный ключ)

Описание

Расширьте границы мира своих кербонавтов с новым дополнением Kerbal Space Program: Making History Expansion. Первое дополнение к игре Kerbal Space Program, получившей высокие оценки критиков, включает в себя конструктор миссий, огромный ассортимент новых деталей, а также коллекцию миссий, созданных по мотивам исторических событий. Получите незабываемые впечатления от мира KSP! Творите, покоряйте космос и делитесь с другими в дополнении Kerbal Space Program: Making History Expansion.

Ключевые Особенности:

  • Mission Builder: дайте волю фантазии! Благодаря этой новой функции вы сможете сами создавать и редактировать миссии. Запуск или посадка космического аппарата, спасение кербала, затерявшегося в открытом космосе, поломки, взрывы и ремонт — вот далеко не полный список событий, которые можно включить в миссию. Её сложность будет зависеть от выбранных условий победы, сложности задач и наличия всевозможных сюрпризов (как правило, неприятных). Создавайте миссии и делитесь ими с другими игроками!
  • Исторический набор: получите целую коллекцию миссий, вдохновлённых событиями, с которыми человечеству довелось столкнуться на пути освоения космоса. Переживите яркие моменты истории в уникальных условиях Кербальской системы: выйдите в открытый космос, разбейтесь в лепёшку при приземлении... Возможности безграничны!
  • Новые детали: дополнение включает десятки новых деталей, а также новые скафандры, прототипами которых послужили разработки, созданные в эпоху космической гонки. Новые детали и скафандры доступны во всех режимах Kerbal Space Program.
    •  

 

© 2011-2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Разработано Squad. Названия Private Division и Kerbal Space Program, а также соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Значок рейтинга является товарным знаком ассоциации Entertainment Software Association. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows Vista SP1 64-bit Процессор Core 2 Duo Оперативная память 3 ГБ Видеокарта DX10 (SM 4.0) capable, 512MB VRAM DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4 ГБ

Интернет

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Kerbal Space Program: Making History [2K_4094] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Расширьте границы мира своих кербонавтов с новым дополнением Kerbal Space Program: Making History Expansion. Первое дополнение к игре Kerbal Space Program, получившей высокие оценки критиков, включает в себя конструктор миссий, огромный ассортимент новых деталей, а также коллекцию миссий, созданных по мотивам исторических событий. Получите незабываемые впечатления от мира KSP! Творите, покоряйте космос и делитесь с другими в дополнении Kerbal Space Program: Making History Expansion.

    Ключевые Особенности:

    • Mission Builder: дайте волю фантазии! Благодаря этой новой функции вы сможете сами создавать и редактировать миссии. Запуск или посадка космического аппарата, спасение кербала, затерявшегося в открытом космосе, поломки, взрывы и ремонт — вот далеко не полный список событий, которые можно включить в миссию. Её сложность будет зависеть от выбранных условий победы, сложности задач и наличия всевозможных сюрпризов (как правило, неприятных). Создавайте миссии и делитесь ими с другими игроками!
    • Исторический набор: получите целую коллекцию миссий, вдохновлённых событиями, с которыми человечеству довелось столкнуться на пути освоения космоса. Переживите яркие моменты истории в уникальных условиях Кербальской системы: выйдите в открытый космос, разбейтесь в лепёшку при приземлении... Возможности безграничны!
    • Новые детали: дополнение включает десятки новых деталей, а также новые скафандры, прототипами которых послужили разработки, созданные в эпоху космической гонки. Новые детали и скафандры доступны во всех режимах Kerbal Space Program.
      •  

     

    © 2011-2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Разработано Squad. Названия Private Division и Kerbal Space Program, а также соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Значок рейтинга является товарным знаком ассоциации Entertainment Software Association. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows Vista SP1 64-bit Процессор Core 2 Duo Оперативная память 3 ГБ Видеокарта DX10 (SM 4.0) capable, 512MB VRAM DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4 ГБ

    Интернет

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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