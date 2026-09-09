Игра для ПК Kerbal Space Program: Making History [2K_4094] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Kerbal Space Program: Making History [2K_4094] (электронный ключ)
Описание
Расширьте границы мира своих кербонавтов с новым дополнением Kerbal Space Program: Making History Expansion. Первое дополнение к игре Kerbal Space Program, получившей высокие оценки критиков, включает в себя конструктор миссий, огромный ассортимент новых деталей, а также коллекцию миссий, созданных по мотивам исторических событий. Получите незабываемые впечатления от мира KSP! Творите, покоряйте космос и делитесь с другими в дополнении Kerbal Space Program: Making History Expansion.
Ключевые Особенности:
- Mission Builder: дайте волю фантазии! Благодаря этой новой функции вы сможете сами создавать и редактировать миссии. Запуск или посадка космического аппарата, спасение кербала, затерявшегося в открытом космосе, поломки, взрывы и ремонт — вот далеко не полный список событий, которые можно включить в миссию. Её сложность будет зависеть от выбранных условий победы, сложности задач и наличия всевозможных сюрпризов (как правило, неприятных). Создавайте миссии и делитесь ими с другими игроками!
- Исторический набор: получите целую коллекцию миссий, вдохновлённых событиями, с которыми человечеству довелось столкнуться на пути освоения космоса. Переживите яркие моменты истории в уникальных условиях Кербальской системы: выйдите в открытый космос, разбейтесь в лепёшку при приземлении... Возможности безграничны!
- Новые детали: дополнение включает десятки новых деталей, а также новые скафандры, прототипами которых послужили разработки, созданные в эпоху космической гонки. Новые детали и скафандры доступны во всех режимах Kerbal Space Program.
© 2011-2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Разработано Squad. Названия Private Division и Kerbal Space Program, а также соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Значок рейтинга является товарным знаком ассоциации Entertainment Software Association. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows Vista SP1 64-bit Процессор Core 2 Duo Оперативная память 3 ГБ Видеокарта DX10 (SM 4.0) capable, 512MB VRAM DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4 ГБ
Интернет
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Расширьте границы мира своих кербонавтов с новым дополнением Kerbal Space Program: Making History Expansion. Первое дополнение к игре Kerbal Space Program, получившей высокие оценки критиков, включает в себя конструктор миссий, огромный ассортимент новых деталей, а также коллекцию миссий, созданных по мотивам исторических событий. Получите незабываемые впечатления от мира KSP! Творите, покоряйте космос и делитесь с другими в дополнении Kerbal Space Program: Making History Expansion.
Ключевые Особенности:
- Mission Builder: дайте волю фантазии! Благодаря этой новой функции вы сможете сами создавать и редактировать миссии. Запуск или посадка космического аппарата, спасение кербала, затерявшегося в открытом космосе, поломки, взрывы и ремонт — вот далеко не полный список событий, которые можно включить в миссию. Её сложность будет зависеть от выбранных условий победы, сложности задач и наличия всевозможных сюрпризов (как правило, неприятных). Создавайте миссии и делитесь ими с другими игроками!
- Исторический набор: получите целую коллекцию миссий, вдохновлённых событиями, с которыми человечеству довелось столкнуться на пути освоения космоса. Переживите яркие моменты истории в уникальных условиях Кербальской системы: выйдите в открытый космос, разбейтесь в лепёшку при приземлении... Возможности безграничны!
- Новые детали: дополнение включает десятки новых деталей, а также новые скафандры, прототипами которых послужили разработки, созданные в эпоху космической гонки. Новые детали и скафандры доступны во всех режимах Kerbal Space Program.
© 2011-2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Разработано Squad. Названия Private Division и Kerbal Space Program, а также соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Значок рейтинга является товарным знаком ассоциации Entertainment Software Association. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows Vista SP1 64-bit Процессор Core 2 Duo Оперативная память 3 ГБ Видеокарта DX10 (SM 4.0) capable, 512MB VRAM DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4 ГБ
Интернет
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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