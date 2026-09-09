Игра для ПК I Am Alive [UB_3545] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК I Am Alive [UB_3545] (электронный ключ)
Описание
Один из самых крупных мегаполисов в Соединенных Штатах находится в руинах. Повсюду царит хаос и разруха, но вашему герою предстоит взять себя в руки, ведь на кону судьба всей его семьи. В игре I Am Alive, вы с первых же секунд игры погружаетесь в постапокалиптическую атмосферу, демонстрирующую руины Чикаго.
На этот город обрушилась ужасная катастрофа, и никто не знает основных причин того, что произошло. В живых осталась лишь малая часть жителей города, и тех интересует не то, почему всё произошло, а как действовать в сложившейся ситуации. В этой игре в роли Адама Коллинса, одного из выживших, вам предстоит адаптироваться к местности и отправиться на поиски своей жены и дочери, которые пропали без вести после катаклизма.
Отправляйтесь в опасное приключение, где помимо шатких руин и недружелюбной природы, вам предстоит бороться за собственную жизнь против других агрессивных выживших. Проявите выносливость и смекалку, так как путь вам предстоит «не сладкий»!
Особенности игры:
- Открывайте новые ходы.
По мере прохождения игры, вам предстоит в полной мере проверить собственные навыки выживания. Для этого вы систематически будете изучать местность, постоянно открывая новые различные нюансы. Более того, в игре был предусмотрен так называемый режим повтора, благодаря которому вы получите шанс вернуться в уже пройденные локации, чтобы снова исследовать их и найти ранее скрытые предметы или же альтернативные маршруты перемещения.
- Незабываемые графические эффекты.
Построенный на современном графическом ядре, данный проект привнесет в вашу жизнь совершенно новые впечатления. Всё, начиная от детальной прорисовки местности и заканчивая эффектами от каждого вашего действия, было должным образом реализовано. При этом вы всегда можете настроить любые особенности графики под себя.
- Играйте так, как вам удобно.
Если вы предпочитаете использовать не мышь и клавиатуру, а геймпад, то этот проект вам придётся более чем по нраву. Выбирайте комфортный способ исследования огромного мира и погружайтесь в длинное и опасное приключение.
- Обман ваш союзник.
Будьте готовы столкнутся с большим количеством недоброжелателей, которых просто так не угомонить. При этом количество смертоносного оружия и боеприпасов катастрофически мало, а значит вам придётся использовать особую тактику при прохождении. Вам решать, помогать незнакомцам или убивать их, чтобы уцелеть во враждебном мире.
© 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. I Am Alive, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Created and developed by Darkworks and Ubisoft.
Требования к системеОперационная система Windows 7 / Windows Vista SP1 / Windows XP SP3 Процессор AMD Athlon™ 64 X2 3800+ / Intel® Pentium 4 630 Оперативная память 1 ГБ для XP/ 2 ГБ для Windows® Vista и 7 Видеокарта Nvidia GeForce 8800 GT / ATI Radeon HD 2600XT DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2 ГБ
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Один из самых крупных мегаполисов в Соединенных Штатах находится в руинах. Повсюду царит хаос и разруха, но вашему герою предстоит взять себя в руки, ведь на кону судьба всей его семьи. В игре I Am Alive, вы с первых же секунд игры погружаетесь в постапокалиптическую атмосферу, демонстрирующую руины Чикаго.
На этот город обрушилась ужасная катастрофа, и никто не знает основных причин того, что произошло. В живых осталась лишь малая часть жителей города, и тех интересует не то, почему всё произошло, а как действовать в сложившейся ситуации. В этой игре в роли Адама Коллинса, одного из выживших, вам предстоит адаптироваться к местности и отправиться на поиски своей жены и дочери, которые пропали без вести после катаклизма.
Отправляйтесь в опасное приключение, где помимо шатких руин и недружелюбной природы, вам предстоит бороться за собственную жизнь против других агрессивных выживших. Проявите выносливость и смекалку, так как путь вам предстоит «не сладкий»!
Особенности игры:
- Открывайте новые ходы.
По мере прохождения игры, вам предстоит в полной мере проверить собственные навыки выживания. Для этого вы систематически будете изучать местность, постоянно открывая новые различные нюансы. Более того, в игре был предусмотрен так называемый режим повтора, благодаря которому вы получите шанс вернуться в уже пройденные локации, чтобы снова исследовать их и найти ранее скрытые предметы или же альтернативные маршруты перемещения.
- Незабываемые графические эффекты.
Построенный на современном графическом ядре, данный проект привнесет в вашу жизнь совершенно новые впечатления. Всё, начиная от детальной прорисовки местности и заканчивая эффектами от каждого вашего действия, было должным образом реализовано. При этом вы всегда можете настроить любые особенности графики под себя.
- Играйте так, как вам удобно.
Если вы предпочитаете использовать не мышь и клавиатуру, а геймпад, то этот проект вам придётся более чем по нраву. Выбирайте комфортный способ исследования огромного мира и погружайтесь в длинное и опасное приключение.
- Обман ваш союзник.
Будьте готовы столкнутся с большим количеством недоброжелателей, которых просто так не угомонить. При этом количество смертоносного оружия и боеприпасов катастрофически мало, а значит вам придётся использовать особую тактику при прохождении. Вам решать, помогать незнакомцам или убивать их, чтобы уцелеть во враждебном мире.
© 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. I Am Alive, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Created and developed by Darkworks and Ubisoft.
Требования к системеОперационная система Windows 7 / Windows Vista SP1 / Windows XP SP3 Процессор AMD Athlon™ 64 X2 3800+ / Intel® Pentium 4 630 Оперативная память 1 ГБ для XP/ 2 ГБ для Windows® Vista и 7 Видеокарта Nvidia GeForce 8800 GT / ATI Radeon HD 2600XT DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2 ГБ
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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