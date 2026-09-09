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Игра для ПК I Am Alive [UB_3545] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК I Am Alive [UB_3545] (электронный ключ)

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Игра для ПК I Am Alive [UB_3545] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300501
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК I Am Alive [UB_3545] (электронный ключ)

Описание

Один из самых крупных мегаполисов в Соединенных Штатах находится в руинах. Повсюду царит хаос и разруха, но вашему герою предстоит взять себя в руки, ведь на кону судьба всей его семьи. В игре I Am Alive, вы с первых же секунд игры погружаетесь в постапокалиптическую атмосферу, демонстрирующую руины Чикаго.

На этот город обрушилась ужасная катастрофа, и никто не знает основных причин того, что произошло. В живых осталась лишь малая часть жителей города, и тех интересует не то, почему всё произошло, а как действовать в сложившейся ситуации. В этой игре в роли Адама Коллинса, одного из выживших, вам предстоит адаптироваться к местности и отправиться на поиски своей жены и дочери, которые пропали без вести после катаклизма.

Отправляйтесь в опасное приключение, где помимо шатких руин и недружелюбной природы, вам предстоит бороться за собственную жизнь против других агрессивных выживших. Проявите выносливость и смекалку, так как путь вам предстоит «не сладкий»!

Особенности игры:

  • Открывайте новые ходы.
    •  

По мере прохождения игры, вам предстоит в полной мере проверить собственные навыки выживания. Для этого вы систематически будете изучать местность, постоянно открывая новые различные нюансы. Более того, в игре был предусмотрен так называемый режим повтора, благодаря которому вы получите шанс вернуться в уже пройденные локации, чтобы снова исследовать их и найти ранее скрытые предметы или же альтернативные маршруты перемещения.

 

  • Незабываемые графические эффекты.
    •  

Построенный на современном графическом ядре, данный проект привнесет в вашу жизнь совершенно новые впечатления. Всё, начиная от детальной прорисовки местности и заканчивая эффектами от каждого вашего действия, было должным образом реализовано. При этом вы всегда можете настроить любые особенности графики под себя.

 

  • Играйте так, как вам удобно.
    •  

Если вы предпочитаете использовать не мышь и клавиатуру, а геймпад, то этот проект вам придётся более чем по нраву. Выбирайте комфортный способ исследования огромного мира и погружайтесь в длинное и опасное приключение.

 

  • Обман ваш союзник.
    •  

Будьте готовы столкнутся с большим количеством недоброжелателей, которых просто так не угомонить. При этом количество смертоносного оружия и боеприпасов катастрофически мало, а значит вам придётся использовать особую тактику при прохождении. Вам решать, помогать незнакомцам или убивать их, чтобы уцелеть во враждебном мире.

© 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. I Am Alive, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Created and developed by Darkworks and Ubisoft.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 / Windows Vista SP1 / Windows XP SP3 Процессор AMD Athlon™ 64 X2 3800+ / Intel® Pentium 4 630 Оперативная память 1 ГБ для XP/ 2 ГБ для Windows® Vista и 7 Видеокарта Nvidia GeForce 8800 GT / ATI Radeon HD 2600XT DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК I Am Alive [UB_3545] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Один из самых крупных мегаполисов в Соединенных Штатах находится в руинах. Повсюду царит хаос и разруха, но вашему герою предстоит взять себя в руки, ведь на кону судьба всей его семьи. В игре I Am Alive, вы с первых же секунд игры погружаетесь в постапокалиптическую атмосферу, демонстрирующую руины Чикаго.

    На этот город обрушилась ужасная катастрофа, и никто не знает основных причин того, что произошло. В живых осталась лишь малая часть жителей города, и тех интересует не то, почему всё произошло, а как действовать в сложившейся ситуации. В этой игре в роли Адама Коллинса, одного из выживших, вам предстоит адаптироваться к местности и отправиться на поиски своей жены и дочери, которые пропали без вести после катаклизма.

    Отправляйтесь в опасное приключение, где помимо шатких руин и недружелюбной природы, вам предстоит бороться за собственную жизнь против других агрессивных выживших. Проявите выносливость и смекалку, так как путь вам предстоит «не сладкий»!

    Особенности игры:

    • Открывайте новые ходы.
      •  

    По мере прохождения игры, вам предстоит в полной мере проверить собственные навыки выживания. Для этого вы систематически будете изучать местность, постоянно открывая новые различные нюансы. Более того, в игре был предусмотрен так называемый режим повтора, благодаря которому вы получите шанс вернуться в уже пройденные локации, чтобы снова исследовать их и найти ранее скрытые предметы или же альтернативные маршруты перемещения.

     

    • Незабываемые графические эффекты.
      •  

    Построенный на современном графическом ядре, данный проект привнесет в вашу жизнь совершенно новые впечатления. Всё, начиная от детальной прорисовки местности и заканчивая эффектами от каждого вашего действия, было должным образом реализовано. При этом вы всегда можете настроить любые особенности графики под себя.

     

    • Играйте так, как вам удобно.
      •  

    Если вы предпочитаете использовать не мышь и клавиатуру, а геймпад, то этот проект вам придётся более чем по нраву. Выбирайте комфортный способ исследования огромного мира и погружайтесь в длинное и опасное приключение.

     

    • Обман ваш союзник.
      •  

    Будьте готовы столкнутся с большим количеством недоброжелателей, которых просто так не угомонить. При этом количество смертоносного оружия и боеприпасов катастрофически мало, а значит вам придётся использовать особую тактику при прохождении. Вам решать, помогать незнакомцам или убивать их, чтобы уцелеть во враждебном мире.

    © 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. I Am Alive, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Created and developed by Darkworks and Ubisoft.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 / Windows Vista SP1 / Windows XP SP3 Процессор AMD Athlon™ 64 X2 3800+ / Intel® Pentium 4 630 Оперативная память 1 ГБ для XP/ 2 ГБ для Windows® Vista и 7 Видеокарта Nvidia GeForce 8800 GT / ATI Radeon HD 2600XT DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2 ГБ

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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