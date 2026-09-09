Игра для ПК Hidden & Dangerous: Action Pack [2K_4047] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Hidden & Dangerous: Action Pack [2K_4047] (электронный ключ)
Описание
В 1941 году Captain David Stirling (капитан Дэвид Стирлинг) собрал элитное подразделение и основал одну из самых эффективных служб специального назначения в мире — SAS (Особую воздушную службу Великобритании). Туда могли попасть только самые сильные, ловкие и способные бойцы, а по смелости в бою они не имели себе равных.
И сейчас именно вам выпал шанс стать членом SAS! Hidden & Dangerous: Fight for Freedom добавляет новые missions (задания) и campaigns (сюжетные кампании) в игру Hidden & Dangerous. Вам предстоит взять на себя руководство отрядом из четырех заброшенных на вражескую территорию десантников во время World War II (Второй мировой войны). Теперь только от вас зависит, взлетит ли на воздух мост, по которому должен пройти неприятель, или полетит к чертям план вашего командования. Hidden & Dangerous: Fight for Freedom задает новые стандарты для игр про командование отрядом. Справитесь ли вы?
Режим многопользовательской игры не поддерживается.
Ключевые Особенности:
- Управляйте настоящей техникой времен World War II (Второй мировой войны)!
- Чтобы собрать отряд, у вас есть список из 40 commandos (диверсантов) со всего мира; выдайте им guns (оружие), explosives (взрывчатку) и surveillance gear (шпионскую аппаратуру).
- Проведите их через леса, облюбованные вражескими снайперами, подземные тоннели и опасные улицы городов.
- Благодаря фоновой карте вы сможете моментально координировать действия всех бойцов.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 1500 МБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
В 1941 году Captain David Stirling (капитан Дэвид Стирлинг) собрал элитное подразделение и основал одну из самых эффективных служб специального назначения в мире — SAS (Особую воздушную службу Великобритании). Туда могли попасть только самые сильные, ловкие и способные бойцы, а по смелости в бою они не имели себе равных.
И сейчас именно вам выпал шанс стать членом SAS! Hidden & Dangerous: Fight for Freedom добавляет новые missions (задания) и campaigns (сюжетные кампании) в игру Hidden & Dangerous. Вам предстоит взять на себя руководство отрядом из четырех заброшенных на вражескую территорию десантников во время World War II (Второй мировой войны). Теперь только от вас зависит, взлетит ли на воздух мост, по которому должен пройти неприятель, или полетит к чертям план вашего командования. Hidden & Dangerous: Fight for Freedom задает новые стандарты для игр про командование отрядом. Справитесь ли вы?
Режим многопользовательской игры не поддерживается.
Ключевые Особенности:
- Управляйте настоящей техникой времен World War II (Второй мировой войны)!
- Чтобы собрать отряд, у вас есть список из 40 commandos (диверсантов) со всего мира; выдайте им guns (оружие), explosives (взрывчатку) и surveillance gear (шпионскую аппаратуру).
- Проведите их через леса, облюбованные вражескими снайперами, подземные тоннели и опасные улицы городов.
- Благодаря фоновой карте вы сможете моментально координировать действия всех бойцов.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 1500 МБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Hidden & Dangerous: Action Pack [2K_4047] (электронный ключ)