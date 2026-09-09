Игра для ПК Hidden & Dangerous 2: Courage Under Fire [2K_4046] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Hidden & Dangerous 2: Courage Under Fire [2K_4046] (электронный ключ)
Описание
Hidden & Dangerous 2 — это first and third person tactical shooter (тактический шутер от первого и третьего лица), который продолжает успех первой части Hidden & Dangerous. Вам предстоит принять командование небольшим подразделением солдат союзников времен World War II (Второй мировой войны), которые выполняют secret missions (секретные задания) в тылу врага. Захватывающий сюжет разворачивается в Европе, Африке, Бирме и многих других уголках планеты. Каждое ваше решение влияет на судьбы бойцов вашего отряда и вашей страны. Эта игра — уникальный сплав action (боевика), strategy (стратегии) и tactics (тактической игры), где вам предстоит напрягать не только палец на спусковом крючке, но и мозг.
Режим многопользовательской игры не поддерживается.
Ключевые Особенности:
- Снарядите ваш отряд самым разнообразным оружием, среди которого есть pistols (пистолеты), sniper rifles (снайперские винтовки), grenades (гранаты) и bazookas (гранатометы)!
- Полностью интерактивное окружение, в котором особенно комично смотрятся сонные охранники, а невероятно тихая работа элитного подразделения немецких снайперов по-настоящему пугает. А как приятно припугнуть зазевавшегося противника, приставив ружье к его носу!
- Выполните более 20 missions (заданий) в 9 campaigns (кампаниях), от непролазных jungles (джунглей) Юго-Восточной Азии до суровых deserts (пустынь) Африки. Вы можете управлять самой разной военной техникой, от trucks (грузовиков) и tanks (танков) до motorcycles (мотоциклов) и planes (самолетов).
©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 1500 МБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Hidden & Dangerous 2 — это first and third person tactical shooter (тактический шутер от первого и третьего лица), который продолжает успех первой части Hidden & Dangerous. Вам предстоит принять командование небольшим подразделением солдат союзников времен World War II (Второй мировой войны), которые выполняют secret missions (секретные задания) в тылу врага. Захватывающий сюжет разворачивается в Европе, Африке, Бирме и многих других уголках планеты. Каждое ваше решение влияет на судьбы бойцов вашего отряда и вашей страны. Эта игра — уникальный сплав action (боевика), strategy (стратегии) и tactics (тактической игры), где вам предстоит напрягать не только палец на спусковом крючке, но и мозг.
Режим многопользовательской игры не поддерживается.
Ключевые Особенности:
- Снарядите ваш отряд самым разнообразным оружием, среди которого есть pistols (пистолеты), sniper rifles (снайперские винтовки), grenades (гранаты) и bazookas (гранатометы)!
- Полностью интерактивное окружение, в котором особенно комично смотрятся сонные охранники, а невероятно тихая работа элитного подразделения немецких снайперов по-настоящему пугает. А как приятно припугнуть зазевавшегося противника, приставив ружье к его носу!
- Выполните более 20 missions (заданий) в 9 campaigns (кампаниях), от непролазных jungles (джунглей) Юго-Восточной Азии до суровых deserts (пустынь) Африки. Вы можете управлять самой разной военной техникой, от trucks (грузовиков) и tanks (танков) до motorcycles (мотоциклов) и planes (самолетов).
©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 1500 МБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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