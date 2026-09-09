Описание товара Игра для ПК Grand Theft Auto V [2K_1906] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Операционные системы Windows XP и Windows Vista больше не поддерживаются!

Внимание! Программное обеспечение не может быть аутентифицировано на компьютерах, находящихся за пределами следующего региона: Россия.

Обновление "Битва на арене" стало доступным в GTA Online 11 декабря.

Когда молодой уличный жулик, отставной грабитель банков и опасный для общества психопат оказываются втянуты в разборки с самыми пугающими и сумасшедшими представителями криминального мира, правительства США и индустрии развлечений, им приходится выполнить серию рискованных налетов, чтобы выжить в безжалостном городе, где они не могут доверять никому – и в первую очередь друг другу.

Grand Theft Auto V для PC позволяет игрокам исследовать знаменитый мир Лос-Сантоса и округа Блэйн в разрешении до 4k и выше с частотой 60 кадров в секунду.

Игра предлагает множество уникальных для компьютера настроек, в том числе более 25 отдельных параметров для настройки качества текстур, шейдеров, тесселяции, сглаживания и не только, а также поддержку и настройку управления с помощью клавиатуры и мыши. Из дополнительных возможностей можно отметить ползунок населенности города, управляющий плотностью потока машин и пешеходов, поддержку двух и трех мониторов, поддержку 3D и функцию «plug-and-play» для геймпадов.

В Grand Theft Auto V также входит Grand Theft Auto Online – динамичный многопользовательский режим во вселенной Grand Theft Auto, где в каждой сессии могут играть до 30 человек одновременно. В Grand Theft Auto Online доступны все ранее выпущенные материалы Rockstar. Сделайте карьеру в преступном мире и станьте шефом криминальной империи, торгуя контрабандой, или организуйте мотоклуб и наводите ужас на улицы города; проведите серию дерзких ограблений или примите участие в каскадерских гонках; бросьте вызов другим игрокам в режиме противоборства или создайте собственные игровые материалы и поделитесь ими с сообществом игроков в Grand Theft Auto.

В PC-версии Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online представлен режим от первого лица, позволяющий еще ближе рассмотреть невероятно достоверный мир Лос-Сантоса и округа Блэйн.

В Grand Theft Auto V для PC впервые появляется редактор Rockstar – набор мощных творческих инструментов для быстрой и удобной записи, монтажа и публикации видеороликов, снятых в Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online. Доступный в редакторе Rockstar режим режиссера позволяет игрокам создавать свои сцены с участием известных персонажей из сюжетного режима, пешеходов и даже животных. Помимо развитой системы управления камерой, режимов монтажа, в том числе ускоренного и замедленного воспроизведения, и ряда фильтров камеры, игроки могут добавлять музыку из фонотеки радиостанций GTA V и динамически изменять интенсивность музыкального воспроизведения игры. Готовые видеоролики можно легко загрузить прямо из редактора Rockstar в YouTube или Rockstar Games Social Club.

Авторы саундтрека игры, The Alchemist и Oh No, вернулись в качестве ведущих новой радиостанции, которая называется The Lab FM и транслирует новую и эксклюзивную музыку этих авторов, созданную по мотивам оригинального саундтрека игры. Гостями станции бывают Earl Sweatshirt, Freddie Gibbs, Little Dragon, Killer Mike, Sam Herring из Future Islands и другие музыканты. Кроме того, игроки могут исследовать Лос-Сантос и округ Блэйн под выбранную ими музыку – это возможно благодаря новой радиостанции Self Radio, проигрывающей собранные игроком саундтреки.

ОСОБЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ИГРОКОВ

Обладатели версии игры для систем предыдущего поколения PS3™ и Xbox 360, переносящие своих персонажей на PC, получат доступ к особым материалам, среди которых редкие модификации классического транспорта из серии Grand Theft Auto, такие как маслкар Duke, гидроплан Dodo и маневренный дирижабль; также вас ждет фотоохота и дополнительные испытания в тире, новое оружие и многое другое.

Для доступа к этим эксклюзивным материалам необходимо зарегистрироваться в Social Club. Подробности можно прочитать на сайте rockstargames.com/V/bonuscontent.

Ключевые Особенности:

Олигарх-миллиардер, идейный агент разведки, социально неприспособленный конспиролог и суперкомпьютер-невротик вынуждены объединить усилия, чтобы спасти Сан-Андреас от полного уничтожения. Неведомые враги готовят диверсию чудовищных масштабов. Вы и ваша банда грабителей получаете задание распутать клубок тайн и предотвратить апокалипсис. В этом грандиозном новом приключении вам предстоит поучаствовать в перестрелках на улицах Лос-Сантоса, спуститься на дно океана и даже побывать в недрах горы Чилиад.

Обновление «Судный день» для Grand Theft Auto Online выйдет 12 декабря.

Внимание! Со временем загружаемый контент и изменения в программировании изменят системные требования для этой игры. Для получения информации о текущей совместимости обратитесь к производителю вашего оборудования и www.rockstargames.com/support. Некоторые системные компоненты, такие как встроенные графические и поддерживающие интерфейс AGP карты, могут быть несовместимы. Неавторизованные спецификации могут не поддерживаться издателем.

Другие требования: Для установки данного программного продукта и игры в сетевом режиме требуется авторизация в Rockstar Games Social Club (13+); для активации, игры по сети и периодической проверки статуса активации требуется интернет-соединение; требуется установка дополнительного программного обеспечения, в том числе платформы Rockstar Games Social Club, DirectX , Chromium, Microsoft Visual C 2008 sp1 Redistributable Package, а также программы верификации, используемой для сканирования системной конфигурации, управления цифровыми правами и выполнения других вспомогательных функций.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

©2008 – 2015 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, Rockstar North, Grand Theft Auto, GTA Five и Rockstar Games R*, а также соответствующие знаки и логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах. Эмблема Dolby и двойная буква D являются товарными знаками Dolby Laboratories. Используется технология Bink Video. © 1997 – 2012 RAD Game Tools, Inc. Технология euphoria motion synthesis предоставлена NaturalMotion. Код euphoria является объектом авторских прав (c) NaturalMotion 2008. NaturalMotion, euphoria и логотипы NaturalMotion и euphoria являются товарными знаками NaturalMotion и используются по лицензии. В данном продукте используется программное обеспечение Autodesk® Scaleform®, © 2013 Autodesk, Inc. Все права сохранены. Значок рейтинга является товарным знаком Entertainment Software Association. Все прочие знаки и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.

Лицензионное соглашение доступно в самой игре, а также по адресу www.rockstargames.com/eula; условия использования сетевой учетной записи доступны по адресу www.rockstargames.com/socialclub. Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Перенос данных игроков осуществляется на следующих условиях: www.rockstargames.com/gtaonline/charactertransfer. За технической поддержкой обращайтесь по адресу www.rockstargames.com/support.

Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции, например, услугам сетевой игры или дополнительным материалам, может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

Содержание данной игры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают отображенное в ней поведение.

Rockstar Games, 622 Broadway, New York, NY, 10012

T2 Take Two Interactive

По вопросам, связанным с сетевыми службами, взиманием платы, ограничениями или лицензионными условиями, касающимися данной игры, обращайтесь на сайт www.rockstargames.com.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core 2 Q6600 @ 2.40 Ггц (четырехъядерный) / AMD Phenom 9850 (четырехъядерный) @ 2.5 Ггц Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA 9800 GT c 1 Гб видеопамяти/ AMD HD 4870 с 1 Гб видеопамяти (DX 10, 10.1, 11) DirectX 10 Звуковая карта 100% DirectX 10 compatible Жесткий диск 72 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Rockstar Social Club. Как начать играть: