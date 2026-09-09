Описание товара Игра для ПК Freedom Force : Freedom Pack [2K_2344] (электронный ключ)

Описание

Сборник включает в себя:

Freedom Force.

Злобные пришельцы пускаются в путь из самого отдаленного уголка галактики, надеясь воплотить свой коварный план – покорить Землю. Они бросают в бой мощный катализатор «Энергия X», наделяющий подонков человечества сверхспособностями, которые позволят им поставить планету на колени. Единственная надежда Земли – новое поколение героев... Армия Свободы!

Ведите отряд героев из комиксов на защиту Патриот-Сити. Выбирайте из десятка с лишним героев или создайте собственных бойцов.

Сражайтесь за свободу в 20+ бешеных заданиях.

Восстанавливайте порядок в полностью интерактивном 3D-мире.

Вместе со своими героями сражайтесь в режиме сетевой игры.



Freedom Force vs. The Third Reich.

Когда Ядерная Зима вернется с целью уничтожить Силы Свободы и государства с некоммунистическим строем, величайшие герои должны будут объединиться с новыми персонажами! Пока зловещий план Советов воплощается в жизнь, лучших граждан Патриот-сити бросают сквозь время прямо в эпоху Второй мировой войны!

Тактическая ролевая игра с интересными персонажами, разрушаемым окружением, захватывающим сценарием и великолепным стилем комиксов про супергероев. Нанимайте новых участников (у каждого свой сюжет и уникальные способности), тренируйте старых, собирайте команду и испытывайте свои тактические навыки в этой потрясающей игре.

Мелодраматичная история со стилистикой комикса

Яркое «мультяшное» визуальное оформление

Десятки героев и злодеев, а также редактор, который позволит вам создать собственного персонажа



Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Vista / XP Процессор AMD Athlon processor 0.600GHz/Intel Pentium III 0.600GHz Оперативная память 0.128 GB Видеокарта Supported Direct3D capable video card with DirectX 8.1 compatible driver 32 MB DirectX 8.1 Звуковая карта Environmental Audio capable sound card

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.