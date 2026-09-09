Игра для ПК For Honor: Marching Fire Expansion [UB_4781] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК For Honor: Marching Fire Expansion [UB_4781] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры For Honor.
Оформите предзаказ и получите элитный набор ""У Линь"", который включает в себя элитные доспехи для всех героев этой фракции. Стоимость предметов эквивалентна 28 000 ед. стали.
В игре появится фракция У Линь! Вы получите доступ к 4 новым героям - Тианди, Монаху, Мастеру и Нусе. Также вы сможете улучшить героя, сражаясь в PvE-режиме "Аркада" в одиночной или совместной игре. Прогресс сохранится для сетевых режимов. За предзаказ вы получите элитный набор "У Линь": 1 элитные доспехи для шлема для всех героев.
У Линь (эквивалентно 28 000 ед. стали). В Marching Fire всем игрокам станут доступны улучшения графического оформления и новый PvP-режим "Штурм".
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The For Honor logo, Marching Fire, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 with 2 GB VRAM or more DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 40 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры For Honor.
Оформите предзаказ и получите элитный набор ""У Линь"", который включает в себя элитные доспехи для всех героев этой фракции. Стоимость предметов эквивалентна 28 000 ед. стали.
В игре появится фракция У Линь! Вы получите доступ к 4 новым героям - Тианди, Монаху, Мастеру и Нусе. Также вы сможете улучшить героя, сражаясь в PvE-режиме "Аркада" в одиночной или совместной игре. Прогресс сохранится для сетевых режимов. За предзаказ вы получите элитный набор "У Линь": 1 элитные доспехи для шлема для всех героев.
У Линь (эквивалентно 28 000 ед. стали). В Marching Fire всем игрокам станут доступны улучшения графического оформления и новый PvP-режим "Штурм".
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The For Honor logo, Marching Fire, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 with 2 GB VRAM or more DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 40 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК For Honor: Marching Fire Expansion [UB_4781] (электронный ключ)