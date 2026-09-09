Игра для ПК For Honor Complete Edition [UB_5186] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК For Honor Complete Edition [UB_5186] (электронный ключ)
Описание
Получите максимум впечатлений от For Honor, приобретя основную игру, дополнение Marching Fire, набор "Герои первого года" и Year 3 Pass.
В базовую версию игры входит:
- 12 героев.
- 7 многопользовательских режимов.
- Кампания.
В дополнение Marching Fire входит:
- 4 новых героя (монах, нуса, мастер и тианди).
- PvE-режим "Аркада" для одиночной или совместной игры.
В Year 3 Pass входит:
- 4 новых героя 2019 года (неделя раннего доступа).
- 4 элитных доспеха (по одному на каждого героя).
- 30 дней статуса "Легенда".
- 5 ящиков с материалами.
- Эффект для всех героев.
В набор "Герои первого года" входит:
- 6 дополнительных героев (центурион, синоби, гладиатор, горец, арамуса и шаманка).
- 6 элитных доспехов (по одному на каждого героя).
- 30 дней статуса "Легенда".
- 3 ящика с материалами.
- Уникальный эффект "Луч солнца" для всех героев.
- 3 уникальных контура для герба.
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The For Honor logo, Marching Fire, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 with 2 GB VRAM or more DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 40 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Получите максимум впечатлений от For Honor, приобретя основную игру, дополнение Marching Fire, набор "Герои первого года" и Year 3 Pass.
В базовую версию игры входит:
- 12 героев.
- 7 многопользовательских режимов.
- Кампания.
В дополнение Marching Fire входит:
- 4 новых героя (монах, нуса, мастер и тианди).
- PvE-режим "Аркада" для одиночной или совместной игры.
В Year 3 Pass входит:
- 4 новых героя 2019 года (неделя раннего доступа).
- 4 элитных доспеха (по одному на каждого героя).
- 30 дней статуса "Легенда".
- 5 ящиков с материалами.
- Эффект для всех героев.
В набор "Герои первого года" входит:
- 6 дополнительных героев (центурион, синоби, гладиатор, горец, арамуса и шаманка).
- 6 элитных доспехов (по одному на каждого героя).
- 30 дней статуса "Легенда".
- 3 ящика с материалами.
- Уникальный эффект "Луч солнца" для всех героев.
- 3 уникальных контура для герба.
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The For Honor logo, Marching Fire, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 with 2 GB VRAM or more DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 40 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК For Honor Complete Edition [UB_5186] (электронный ключ)