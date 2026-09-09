Описание товара Игра для ПК For Honor [UB_2189] (электронный ключ)

Описание

Пройдите свой путь, побеждая врагов на полях сражений For Honor™ – новой игры в жанре «экшн от третьего лица», разработанной студией Ubisoft Montreal при содействии других студий Ubisoft.

Вступите в битву в качестве одного из величайших воинов – гордого рыцаря, неистового викинга или загадочного самурая. For Honor – динамичная игра, погружающая вас в огромный мир, где потребуется комбинировать навыки и неистово сражаться в ближнем бою.

Уникальная система управления «Искусство войны» позволит полностью контролировать движения персонажей, которые, в борьбе за свои идеалы и родные земли, используют самые разные навыки и оружие. Побеждайте вражеских воинов, лучников и героев, которые окажутся у вас на пути, и почувствуйте дух настоящей битвы.

Сражайтесь в одиночку или разделите радость битвы с соратником. Играйте с друзьями по сети или в режиме совместной игры «сплит-скрин»; уничтожайте ИИ-противников в одиночку.

Особенности игры:

СВОЙ СТИЛЬ ДЛЯ КАЖДОГО Каждый раз перед началом сражения вы сможете выбрать одного из великих воинов прошлого: самурая, викинга или рыцаря. Каждый из них владеет особым стилем боя, использует уникальное оружие и обладает силой, достаточной для определения исхода битвы. Возможности индивидуализации позволят изменить внешний вид воина по своему вкусу: выбрать подходящий нагрудник, наплечники и шлем. Придайте неповторимое обличие всей команде.

СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ Окунитесь в мир For Honor: штурмуйте замки, встретьтесь лицом к лицу со смертельно опасными противниками – откройте для себя невероятную историю воинов, бьющихся не на жизнь, а на смерть. Вы столкнетесь с интригами и предательством. Потребуется задействовать все навыки и хитрость, ведь кровожадный полководец Аполлион не станет сдаваться без боя.

СЕТЕВАЯ ИГРА Режимы сетевой игры позволят оценить уровень своего стратегического мышления и улучшить навыки. В беспощадном бою можно победить, только работая в команде. Координируйте действия с другими игроками: кто убивает врагов, помогает союзникам или захватывает территорию.

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» Почувствуйте вес оружия в руке и силу, необходимую для замаха. Новая система управления позволит полностью контролировать движения персонажа и наносить выверенные удары.

Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор IntelCore i3-550 | AMD Phenom II X4 955 или аналогичный Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD Radeon HD6970 с 2 ГБ видеопамяти или больше DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб Интернет

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.