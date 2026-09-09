Top.Mail.Ru
Игра для ПК For Honor [UB_2189] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК For Honor [UB_2189] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК For Honor [UB_2189] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300474
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК For Honor [UB_2189] (электронный ключ)

Описание

Пройдите свой путь, побеждая врагов на полях сражений For Honor™ – новой игры в жанре «экшн от третьего лица», разработанной студией Ubisoft Montreal при содействии других студий Ubisoft.

Вступите в битву в качестве одного из величайших воинов – гордого рыцаря, неистового викинга или загадочного самурая. For Honor – динамичная игра, погружающая вас в огромный мир, где потребуется комбинировать навыки и неистово сражаться в ближнем бою.

Уникальная система управления «Искусство войны» позволит полностью контролировать движения персонажей, которые, в борьбе за свои идеалы и родные земли, используют самые разные навыки и оружие. Побеждайте вражеских воинов, лучников и героев, которые окажутся у вас на пути, и почувствуйте дух настоящей битвы.

Сражайтесь в одиночку или разделите радость битвы с соратником. Играйте с друзьями по сети или в режиме совместной игры «сплит-скрин»; уничтожайте ИИ-противников в одиночку.

 

Особенности игры:

  • СВОЙ СТИЛЬ ДЛЯ КАЖДОГО Каждый раз перед началом сражения вы сможете выбрать одного из великих воинов прошлого: самурая, викинга или рыцаря. Каждый из них владеет особым стилем боя, использует уникальное оружие и обладает силой, достаточной для определения исхода битвы. Возможности индивидуализации позволят изменить внешний вид воина по своему вкусу: выбрать подходящий нагрудник, наплечники и шлем. Придайте неповторимое обличие всей команде.
  • СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ Окунитесь в мир For Honor: штурмуйте замки, встретьтесь лицом к лицу со смертельно опасными противниками – откройте для себя невероятную историю воинов, бьющихся не на жизнь, а на смерть. Вы столкнетесь с интригами и предательством. Потребуется задействовать все навыки и хитрость, ведь кровожадный полководец Аполлион не станет сдаваться без боя.
  • СЕТЕВАЯ ИГРА Режимы сетевой игры позволят оценить уровень своего стратегического мышления и улучшить навыки. В беспощадном бою можно победить, только работая в команде. Координируйте действия с другими игроками: кто убивает врагов, помогает союзникам или захватывает территорию.
  • УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» Почувствуйте вес оружия в руке и силу, необходимую для замаха. Новая система управления позволит полностью контролировать движения персонажа и наносить выверенные удары.
    •  

Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The For Honor logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор IntelCore i3-550 | AMD Phenom II X4 955 или аналогичный Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD Radeon HD6970 с 2 ГБ видеопамяти или больше DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК For Honor [UB_2189] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Пройдите свой путь, побеждая врагов на полях сражений For Honor™ – новой игры в жанре «экшн от третьего лица», разработанной студией Ubisoft Montreal при содействии других студий Ubisoft.

    Вступите в битву в качестве одного из величайших воинов – гордого рыцаря, неистового викинга или загадочного самурая. For Honor – динамичная игра, погружающая вас в огромный мир, где потребуется комбинировать навыки и неистово сражаться в ближнем бою.

    Уникальная система управления «Искусство войны» позволит полностью контролировать движения персонажей, которые, в борьбе за свои идеалы и родные земли, используют самые разные навыки и оружие. Побеждайте вражеских воинов, лучников и героев, которые окажутся у вас на пути, и почувствуйте дух настоящей битвы.

    Сражайтесь в одиночку или разделите радость битвы с соратником. Играйте с друзьями по сети или в режиме совместной игры «сплит-скрин»; уничтожайте ИИ-противников в одиночку.

     

    Особенности игры:

    • СВОЙ СТИЛЬ ДЛЯ КАЖДОГО Каждый раз перед началом сражения вы сможете выбрать одного из великих воинов прошлого: самурая, викинга или рыцаря. Каждый из них владеет особым стилем боя, использует уникальное оружие и обладает силой, достаточной для определения исхода битвы. Возможности индивидуализации позволят изменить внешний вид воина по своему вкусу: выбрать подходящий нагрудник, наплечники и шлем. Придайте неповторимое обличие всей команде.
    • СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ Окунитесь в мир For Honor: штурмуйте замки, встретьтесь лицом к лицу со смертельно опасными противниками – откройте для себя невероятную историю воинов, бьющихся не на жизнь, а на смерть. Вы столкнетесь с интригами и предательством. Потребуется задействовать все навыки и хитрость, ведь кровожадный полководец Аполлион не станет сдаваться без боя.
    • СЕТЕВАЯ ИГРА Режимы сетевой игры позволят оценить уровень своего стратегического мышления и улучшить навыки. В беспощадном бою можно победить, только работая в команде. Координируйте действия с другими игроками: кто убивает врагов, помогает союзникам или захватывает территорию.
    • УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» Почувствуйте вес оружия в руке и силу, необходимую для замаха. Новая система управления позволит полностью контролировать движения персонажа и наносить выверенные удары.
      •  

    Внимание! Этот продукт предназначен для использования на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Использование этого продукта за пределами этих стран запрещено.

    © 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The For Honor logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор IntelCore i3-550 | AMD Phenom II X4 955 или аналогичный Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660 / AMD Radeon HD6970 с 2 ГБ видеопамяти или больше DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК For Honor [UB_2189] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...