Игра для ПК FAR CRY 5 Season Pass [UB_4142] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК FAR CRY 5 Season Pass [UB_4142] (электронный ключ)
Описание
Получите доступ к дополнительным материалам для Far Cry 5!
Получите больше впечатлений от Far Cry 5 благодаря крышесносным приключениям в других мирах.
Вас ждут три новых приключения: сразитесь с ужасными зомби, беспощадными солдатами Вьетконга и марсианскими монстрами.
В комплект входит Far Cry®3
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine”
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Получите доступ к дополнительным материалам для Far Cry 5!
Получите больше впечатлений от Far Cry 5 благодаря крышесносным приключениям в других мирах.
Вас ждут три новых приключения: сразитесь с ужасными зомби, беспощадными солдатами Вьетконга и марсианскими монстрами.
В комплект входит Far Cry®3
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine”
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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