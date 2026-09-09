Игра для ПК FAR CRY 5 Gold Edition [UB_2764] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК FAR CRY 5 Gold Edition [UB_2764] (электронный ключ)
Описание
Gold Edition включает:
- ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ
- Игра FAR CRY® 5
- SEASON PASS: Получите максимум впечатлений от FARCRY® 5 в месте с Season Pass, который предоставляет доступ к дополнительным историям, заданиям и снаряжению.
- Набор Digital Deluxe, предоставляющий ранний доступ к некоторым видам оборудования, транспорта и расходуемых предметов, которые окажутся весьма полезными в деле сопротивления –борьбе против Проекта «Врата Эдема».
- В набор «ОХОТНИК» входит: композитный лук охотника, квадроцикл охотника и костюм охотника.
- В набор «ЛЕТЧИК-АС» входит: пистолет аса 1911, вертолет аса и костюм летчика-аса.
- В набор «ДИВЕРСАНТ» входят дополнительные расходуемые предметы: динамит (х4), С4 (х4), гранаты (х4) и неконтактные мины (х4).
Действие новой игры из знаменитой серии Far Cry разворачивается в США.
Добро пожаловать в округ Хоуп штата Монтана. Этот живописный уголок стал домом для людей, по-настоящему ценящих свободу... а еще для секты религиозных фанатиков под названием Проект «Врата Эдема». Секту возглавляет Иосиф Сид, считающий себя пророком, вместе с братьями и сестрой – так называемыми Вестниками. Секта пытается регулировать все стороны жизни жителей округа, где когда-то царили мир и спокойствие. Прибыв в Монтану, ваш герой видит, что представители "Врат Эдема" готовятся установить над регионом полный контроль. Вам предстоит сплотить жителей округа и пробудить в них волю к борьбе за свободу.
Вы сможете исследовать просторы округа Хоуп, в том числе реки и воздушное пространство, используя множество видов модифицируемого оружия и транспорта - такого разнообразного набора снаряжения в Far Cry еще не было! Вы окажетесь в центре захватывающей истории в непредсказуемом мире, реагирующем на все ваши действия. Каждое новое место, которое вы посетите, и люди, с которыми вы встретитесь, окажут существенное влияние на развитие событий. Вас ждет немало сюрпризов!
Ключевые особенности:
ПРОБУДИТЕ ВОЛЮ К БОРЬБЕ С СЕКТОЙ ФАНАТИКОВ
Вашему герою предстоит сплотить жителей округа Хоуп в штате Монтана и возглавить сопротивление, чтобы освободить регион от сектантов.
- Множество запоминающихся персонажей: хозяйка салуна Мэри Мэй, летчик и примерный семьянин Ник Рай, пастор ДжеромДжеффрис, которому пришлось оставить служение, и другие.
- Нанимайте персонажей, которые помогут в вашей борьбе, и совершенствуйте их особые навыки (до трех одновременно), чтобы расстроить планы "эдемщиков".
- Также вам помогут специально обученные животные, которым вы сможете отдавать команды в зависимости от выбранного стиля игры.
- А еще в деле Сопротивления вам пригодится помощь друзей: сюжетная кампания доступна для прохождения в совместном режиме для двух игроков.
ПРОЙДИТЕ СВОЙ ПУТЬ
В игре предоставлена полная свобода действий: вы сами решаете, где, что и как лучше делать.
- Прибыв в округ Хоуп, вы сами определите для себя порядок действий.
- Впервые в FarCry вы сможете играть за собственного неповторимого героя – выберите аватар и воспользуйтесь возможностями персонализации.
- С помощью игровогоредактора карт вы сможетесоздаватьуникальныеприключения, полные настоящего безумия в стиле FarCry, чтобы играть вместе с друзьями или соревноваться против них!
ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР
Принимайте собственные решения в борьбе против Иосифа Сида и его секты фанатиков в открытом мире, который реагирует на каждое ваше действие.
- Окружающий мир будет существенно изменяться в зависимости от успехов сопротивления, именно ваши действия будут влиять на дальнейшее развитие событий.
- Сорвите планы сектантов по подготовке к концу света и бросьте вызов Вестникам. Вас ждут масштабные баталии на просторах открытого мира.
- Развитие событий напрямую зависит от ваших решений, новые возможности для игрового процесса будут появляться в самые неожиданные моменты.
НОВАЯ ТЕХНИКА
- Мчитесь по просторам округа на хорошо знакомых американских транспортных средствах - вы сможете управлять собственным "железным конем": маслкаром, трейлером, квадроциклом или трактором.
- Управляйте самолетом и участвуйте в масштабных воздушных сражениях против сектантов или нанесите точный удар с воздуха.
- Исследуйте каждый уголок Монтаны и насладитесь рыбалкой и охотой в этом живописном краю.
© 2017 Ubisoft Entertainment. Все права защищены. FarCry, Ubisoft, и логотип Ubisoft являются товарными знаками UbisoftEntertainment в США и / или других странах. По мотивам оригинальной игры компании CrytekFarCry, разработанной под руководством Джевата Йерли. Основано на технологии CryEngine компании Crytek.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Gold Edition включает:
- ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ
- Игра FAR CRY® 5
- SEASON PASS: Получите максимум впечатлений от FARCRY® 5 в месте с Season Pass, который предоставляет доступ к дополнительным историям, заданиям и снаряжению.
- Набор Digital Deluxe, предоставляющий ранний доступ к некоторым видам оборудования, транспорта и расходуемых предметов, которые окажутся весьма полезными в деле сопротивления –борьбе против Проекта «Врата Эдема».
- В набор «ОХОТНИК» входит: композитный лук охотника, квадроцикл охотника и костюм охотника.
- В набор «ЛЕТЧИК-АС» входит: пистолет аса 1911, вертолет аса и костюм летчика-аса.
- В набор «ДИВЕРСАНТ» входят дополнительные расходуемые предметы: динамит (х4), С4 (х4), гранаты (х4) и неконтактные мины (х4).
Действие новой игры из знаменитой серии Far Cry разворачивается в США.
Добро пожаловать в округ Хоуп штата Монтана. Этот живописный уголок стал домом для людей, по-настоящему ценящих свободу... а еще для секты религиозных фанатиков под названием Проект «Врата Эдема». Секту возглавляет Иосиф Сид, считающий себя пророком, вместе с братьями и сестрой – так называемыми Вестниками. Секта пытается регулировать все стороны жизни жителей округа, где когда-то царили мир и спокойствие. Прибыв в Монтану, ваш герой видит, что представители "Врат Эдема" готовятся установить над регионом полный контроль. Вам предстоит сплотить жителей округа и пробудить в них волю к борьбе за свободу.
Вы сможете исследовать просторы округа Хоуп, в том числе реки и воздушное пространство, используя множество видов модифицируемого оружия и транспорта - такого разнообразного набора снаряжения в Far Cry еще не было! Вы окажетесь в центре захватывающей истории в непредсказуемом мире, реагирующем на все ваши действия. Каждое новое место, которое вы посетите, и люди, с которыми вы встретитесь, окажут существенное влияние на развитие событий. Вас ждет немало сюрпризов!
Ключевые особенности:
ПРОБУДИТЕ ВОЛЮ К БОРЬБЕ С СЕКТОЙ ФАНАТИКОВ
Вашему герою предстоит сплотить жителей округа Хоуп в штате Монтана и возглавить сопротивление, чтобы освободить регион от сектантов.
- Множество запоминающихся персонажей: хозяйка салуна Мэри Мэй, летчик и примерный семьянин Ник Рай, пастор ДжеромДжеффрис, которому пришлось оставить служение, и другие.
- Нанимайте персонажей, которые помогут в вашей борьбе, и совершенствуйте их особые навыки (до трех одновременно), чтобы расстроить планы "эдемщиков".
- Также вам помогут специально обученные животные, которым вы сможете отдавать команды в зависимости от выбранного стиля игры.
- А еще в деле Сопротивления вам пригодится помощь друзей: сюжетная кампания доступна для прохождения в совместном режиме для двух игроков.
ПРОЙДИТЕ СВОЙ ПУТЬ
В игре предоставлена полная свобода действий: вы сами решаете, где, что и как лучше делать.
- Прибыв в округ Хоуп, вы сами определите для себя порядок действий.
- Впервые в FarCry вы сможете играть за собственного неповторимого героя – выберите аватар и воспользуйтесь возможностями персонализации.
- С помощью игровогоредактора карт вы сможетесоздаватьуникальныеприключения, полные настоящего безумия в стиле FarCry, чтобы играть вместе с друзьями или соревноваться против них!
ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР
Принимайте собственные решения в борьбе против Иосифа Сида и его секты фанатиков в открытом мире, который реагирует на каждое ваше действие.
- Окружающий мир будет существенно изменяться в зависимости от успехов сопротивления, именно ваши действия будут влиять на дальнейшее развитие событий.
- Сорвите планы сектантов по подготовке к концу света и бросьте вызов Вестникам. Вас ждут масштабные баталии на просторах открытого мира.
- Развитие событий напрямую зависит от ваших решений, новые возможности для игрового процесса будут появляться в самые неожиданные моменты.
НОВАЯ ТЕХНИКА
- Мчитесь по просторам округа на хорошо знакомых американских транспортных средствах - вы сможете управлять собственным "железным конем": маслкаром, трейлером, квадроциклом или трактором.
- Управляйте самолетом и участвуйте в масштабных воздушных сражениях против сектантов или нанесите точный удар с воздуха.
- Исследуйте каждый уголок Монтаны и насладитесь рыбалкой и охотой в этом живописном краю.
© 2017 Ubisoft Entertainment. Все права защищены. FarCry, Ubisoft, и логотип Ubisoft являются товарными знаками UbisoftEntertainment в США и / или других странах. По мотивам оригинальной игры компании CrytekFarCry, разработанной под руководством Джевата Йерли. Основано на технологии CryEngine компании Crytek.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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