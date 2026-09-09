Описание товара Игра для ПК FAR CRY 5 [UB_2763] (электронный ключ)

Описание

Действие новой игры из знаменитой серии Far Cry разворачивается в США.

Добро пожаловать в округ Хоуп штата Монтана. Этот живописный уголок стал домом для людей, по-настоящему ценящих свободу... а еще для секты религиозных фанатиков под названием Проект «Врата Эдема». Секту возглавляет Иосиф Сид, считающий себя пророком, вместе с братьями и сестрой – так называемыми Вестниками. Секта пытается регулировать все стороны жизни жителей округа, где когда-то царили мир и спокойствие. Прибыв в Монтану, ваш герой видит, что представители "Врат Эдема" готовятся установить над регионом полный контроль. Вам предстоит сплотить жителей округа и пробудить в них волю к борьбе за свободу.

Вы сможете исследовать просторы округа Хоуп, в том числе реки и воздушное пространство, используя множество видов модифицируемого оружия и транспорта - такого разнообразного набора снаряжения в Far Cry еще не было! Вы окажетесь в центре захватывающей истории в непредсказуемом мире, реагирующем на все ваши действия. Каждое новое место, которое вы посетите, и люди, с которыми вы встретитесь, окажут существенное влияние на развитие событий. Вас ждет немало сюрпризов!

Ключевые особенности:

ПРОБУДИТЕ ВОЛЮ К БОРЬБЕ С СЕКТОЙ ФАНАТИКОВ

Вашему герою предстоит сплотить жителей округа Хоуп в штате Монтана и возглавить сопротивление, чтобы освободить регион от сектантов.

Множество запоминающихся персонажей: хозяйка салуна Мэри Мэй, летчик и примерный семьянин Ник Рай, пастор ДжеромДжеффрис, которому пришлось оставить служение, и другие.

Нанимайте персонажей, которые помогут в вашей борьбе, и совершенствуйте их особые навыки (до трех одновременно), чтобы расстроить планы "эдемщиков".

Также вам помогут специально обученные животные, которым вы сможете отдавать команды в зависимости от выбранного стиля игры.

А еще в деле Сопротивления вам пригодится помощь друзей: сюжетная кампания доступна для прохождения в совместном режиме для двух игроков.

ПРОЙДИТЕ СВОЙ ПУТЬ

В игре предоставлена полная свобода действий: вы сами решаете, где, что и как лучше делать.

Прибыв в округ Хоуп, вы сами определите для себя порядок действий.

Впервые в FarCry вы сможете играть за собственного неповторимого героя – выберите аватар и воспользуйтесь возможностями персонализации.

С помощью игровогоредактора карт вы сможетесоздаватьуникальныеприключения, полные настоящего безумия в стиле FarCry, чтобы играть вместе с друзьями или соревноваться против них!

ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР

Принимайте собственные решения в борьбе против Иосифа Сида и его секты фанатиков в открытом мире, который реагирует на каждое ваше действие.

Окружающий мир будет существенно изменяться в зависимости от успехов сопротивления, именно ваши действия будут влиять на дальнейшее развитие событий.

Сорвите планы сектантов по подготовке к концу света и бросьте вызов Вестникам. Вас ждут масштабные баталии на просторах открытого мира.

Развитие событий напрямую зависит от ваших решений, новые возможности для игрового процесса будут появляться в самые неожиданные моменты.

НОВАЯ ТЕХНИКА

Мчитесь по просторам округа на хорошо знакомых американских транспортных средствах - вы сможете управлять собственным "железным конем": маслкаром, трейлером, квадроциклом или трактором.

Управляйте самолетом и участвуйте в масштабных воздушных сражениях против сектантов или нанесите точный удар с воздуха.

Исследуйте каждый уголок Монтаны и насладитесь рыбалкой и охотой в этом живописном краю.

© 2017 Ubisoft Entertainment. Все права защищены. FarCry, Ubisoft, и логотип Ubisoft являются товарными знаками UbisoftEntertainment в США и / или других странах. По мотивам оригинальной игры компании CrytekFarCry, разработанной под руководством Джевата Йерли. Основано на технологии CryEngine компании Crytek.

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.