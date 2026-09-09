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Игра для ПК Far Cry 4 Season Pass [UB_480] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Far Cry 4 Season Pass [UB_480] (электронный ключ)

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Игра для ПК Far Cry 4 Season Pass [UB_480] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300461
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Far Cry 4 Season Pass [UB_480] (электронный ключ)

Описание

Season Pass для Far Cry 4 поможет вам продлить приключения.

Включает в себя: 

  • ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ ИГРЫ, ДОСТУПНОЕ ТОЛЬКО С SEASON PASS.
  • КАМПАНИЯ «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ ДУРГЕШ»;
  • DELUXE-ПАКЕТ «ОТ ХЁРКА»: 5 ЗАДАНИЙ И 5 ВИДОВ ОРУЖИЯ;
  • “ВТОРЖЕНИЕ”: PVP-РЕЖИМ И КАРТА;
  • КАМПАНИЯ «ДОЛИНА ЙЕТИ».

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750, 2.67 GHz или AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Far Cry 4 Season Pass [UB_480] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Season Pass для Far Cry 4 поможет вам продлить приключения.

    Включает в себя: 

    • ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ ИГРЫ, ДОСТУПНОЕ ТОЛЬКО С SEASON PASS.
    • КАМПАНИЯ «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ ДУРГЕШ»;
    • DELUXE-ПАКЕТ «ОТ ХЁРКА»: 5 ЗАДАНИЙ И 5 ВИДОВ ОРУЖИЯ;
    • “ВТОРЖЕНИЕ”: PVP-РЕЖИМ И КАРТА;
    • КАМПАНИЯ «ДОЛИНА ЙЕТИ».

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750, 2.67 GHz или AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5850 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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