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Игра для ПК Far Cry 3: Blood Dragon [UB_151] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Far Cry 3: Blood Dragon [UB_151] (электронный ключ)

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Игра для ПК Far Cry 3: Blood Dragon [UB_151] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300457
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Far Cry 3: Blood Dragon [UB_151] (электронный ключ)

Описание

Вы сержант Рэкс Кольт, кибер-коммандо 4-го поколения. В 2007 году Земля пытается оправиться от последствий ядерной войны, разразившейся в 90-е годы прошлого века. Конфликт между Востоком и Западом нанес удар по целым поколениям, и человечество пытается встать на ноги после катастрофического десятилетия. Нужно найти новые пути для достижения мира. У армии киборгов США есть решение: мощнейшее биологического оружие, которое находится на далеком острове. Ваша задача - собрать как можно больше информации и понять, что же, черт возьми, происходит.

Особенности игры:

Зубодробительный кибер-боевик. Только вы способны остановить армию киборгов-убийц, ученых-мутантов и ужасных кровавых драконов, стреляющих лазером из глаз. Вас зовут сержант Рэкс "Мощный" Кольт, вы кибер-коммандо 4-го поколения. Приготовьтесь нанести сокрушительный удар по злу. Выбирайте любой способ уничтожения зла из семи настраиваемых режимов  - познакомьте врага с сюрикеном, угостите дробью или же воспользуйтесь старой доброй взрывчаткой. Ваш бой. Ваши правила. Им не повезло.

Убей плохих, заполучи девчонку и спаси мир. Сержант Рэкс Кольт на 50% человек, на 50% робот, на 100% американец. Вы не просто кибер-коммандо 4-го поколения, вы произведение искусства. Ваша миссия - отомстить бывшему командиру батальона и его армии безжалостных киборгов-убийц, и вы не остановитесь, пока не выполните свою работу.

Все штампы эпохи видеосалонов в одной игре. Икона голливудских боевиков Майкл Бин ("Терминатор", "Чужие", "Бездна") возвращается во взрывном кибер-боевике. Вы увидите будущее таким, каким оно казалось в эпоху фантастических фильмов 80-х: темнота, разруха, киборги, мутанты... Что вам еще нужно? Выключайте видеомагнитофон, идите в игровую комнату и готовьтесь погрузиться в Far Cry® 3 Blood Dragon с настоящим стереозвуком.

© 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine.”

Требования к системе

Операционная система 7 / Vista / XP Процессор Intel Core®2 Duo E6700 @ 2.6 GHz or AMD Athlon64 X2 6000+ @ 3.0Ghz и лучше Оперативная память 4 Гб Видеокарта AMD HD 2900 family / Nvidia 8800 family. DirectX9c: 512MB Video RAM, Shader Model 3.0; DirectX11 : 1GB Video RAM, Shader Model 5.0 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 3.5 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

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    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Вы сержант Рэкс Кольт, кибер-коммандо 4-го поколения. В 2007 году Земля пытается оправиться от последствий ядерной войны, разразившейся в 90-е годы прошлого века. Конфликт между Востоком и Западом нанес удар по целым поколениям, и человечество пытается встать на ноги после катастрофического десятилетия. Нужно найти новые пути для достижения мира. У армии киборгов США есть решение: мощнейшее биологического оружие, которое находится на далеком острове. Ваша задача - собрать как можно больше информации и понять, что же, черт возьми, происходит.

    Особенности игры:

    Зубодробительный кибер-боевик. Только вы способны остановить армию киборгов-убийц, ученых-мутантов и ужасных кровавых драконов, стреляющих лазером из глаз. Вас зовут сержант Рэкс "Мощный" Кольт, вы кибер-коммандо 4-го поколения. Приготовьтесь нанести сокрушительный удар по злу. Выбирайте любой способ уничтожения зла из семи настраиваемых режимов  - познакомьте врага с сюрикеном, угостите дробью или же воспользуйтесь старой доброй взрывчаткой. Ваш бой. Ваши правила. Им не повезло.

    Убей плохих, заполучи девчонку и спаси мир. Сержант Рэкс Кольт на 50% человек, на 50% робот, на 100% американец. Вы не просто кибер-коммандо 4-го поколения, вы произведение искусства. Ваша миссия - отомстить бывшему командиру батальона и его армии безжалостных киборгов-убийц, и вы не остановитесь, пока не выполните свою работу.

    Все штампы эпохи видеосалонов в одной игре. Икона голливудских боевиков Майкл Бин ("Терминатор", "Чужие", "Бездна") возвращается во взрывном кибер-боевике. Вы увидите будущее таким, каким оно казалось в эпоху фантастических фильмов 80-х: темнота, разруха, киборги, мутанты... Что вам еще нужно? Выключайте видеомагнитофон, идите в игровую комнату и готовьтесь погрузиться в Far Cry® 3 Blood Dragon с настоящим стереозвуком.

    © 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine.”

    Требования к системе

    Операционная система 7 / Vista / XP Процессор Intel Core®2 Duo E6700 @ 2.6 GHz or AMD Athlon64 X2 6000+ @ 3.0Ghz и лучше Оперативная память 4 Гб Видеокарта AMD HD 2900 family / Nvidia 8800 family. DirectX9c: 512MB Video RAM, Shader Model 3.0; DirectX11 : 1GB Video RAM, Shader Model 5.0 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 3.5 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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