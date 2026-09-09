Игра для ПК Far Cry 2 [UB_150] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Far Cry 2 [UB_150] (электронный ключ)
Описание
Вы — наемник, заброшенный в раздираемую войной и малярией африканскую страну. Ваше задание: найти и уничтожить оружейного барона, для которого эта война неплохой источник дохода. Против вас действует целая армия вооруженных до зубов профессионалов. Внезапность, изобретательность и точный расчет — ваше основное оружие на этой войне.
Долгожданное продолжение нашумевшего Far Cry перевернет ваши представления об экшенах от первого лица: полная свобода действий, более 50 квадратных километров карты, уникальные погодные и атмосферные эффекты, реалистичная модель искусственного интеллекта — на базе одной из самых совершенных графических технологий на сегодняшний день.
© 2008 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Based on Crytek's original Far Cry directed by Cevat Yerli.
Требования к системеОперационная система Vista / XP Процессор Pentium 4 с частотой 3.2 ГГц, Pentium D с частотой 2.66 ГГц, AMD Athlon 64 3500+ или выше (рекомендуются процессоры семейства Pe Оперативная память 1 Гб Видеокарта видеокарта семейства NVidia 6800 или ATI X1650 или выше с поддержкой шейдерной модели 3.0 и 256 МБ памяти (рекомендуются видеокарты NVidia 8600 GTS или выше, ATI X1900 или выше) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1.7 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
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Описание
Вы — наемник, заброшенный в раздираемую войной и малярией африканскую страну. Ваше задание: найти и уничтожить оружейного барона, для которого эта война неплохой источник дохода. Против вас действует целая армия вооруженных до зубов профессионалов. Внезапность, изобретательность и точный расчет — ваше основное оружие на этой войне.
Долгожданное продолжение нашумевшего Far Cry перевернет ваши представления об экшенах от первого лица: полная свобода действий, более 50 квадратных километров карты, уникальные погодные и атмосферные эффекты, реалистичная модель искусственного интеллекта — на базе одной из самых совершенных графических технологий на сегодняшний день.
© 2008 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Based on Crytek's original Far Cry directed by Cevat Yerli.
Требования к системеОперационная система Vista / XP Процессор Pentium 4 с частотой 3.2 ГГц, Pentium D с частотой 2.66 ГГц, AMD Athlon 64 3500+ или выше (рекомендуются процессоры семейства Pe Оперативная память 1 Гб Видеокарта видеокарта семейства NVidia 6800 или ATI X1650 или выше с поддержкой шейдерной модели 3.0 и 256 МБ памяти (рекомендуются видеокарты NVidia 8600 GTS или выше, ATI X1900 или выше) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1.7 Гб свободного места на жестком диске Интернет
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
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