Игра для ПК Duke Nukem Forever - Hail to the Icons Parody Pack [2K_1578] (электронный ключ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 300452
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Характеристики
Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Описание товара Игра для ПК Duke Nukem Forever - Hail to the Icons Parody Pack [2K_1578] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Duke Nukem Forever.
В дополнение входят 4 новых сетевых карты, на каждой из которых есть свое уникальное оружие, и три новых игровых режима.© 1999-2011 -- All rights reserved. Gearbox Software, LLC. Duke Nukem, the Duke Nukem nuclear symbol, Duke Nukem Forever, Gearbox Software and the Gearbox logo are registered trademarks of Gearbox Software, LLC in the U.S. and/or other countries and used here under license. All rights reserved. This Game is published and distributed by 2K Games, a subsidiary of Take-Two Interactive Software, Inc. 2K Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks are property of their respective owners. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP Процессор Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2 ГГц / AMD Athlon 64 X2 с тактовой частотой 2 ГГц Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon HD 2600 256 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 10 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Duke Nukem Forever.
В дополнение входят 4 новых сетевых карты, на каждой из которых есть свое уникальное оружие, и три новых игровых режима.© 1999-2011 -- All rights reserved. Gearbox Software, LLC. Duke Nukem, the Duke Nukem nuclear symbol, Duke Nukem Forever, Gearbox Software and the Gearbox logo are registered trademarks of Gearbox Software, LLC in the U.S. and/or other countries and used here under license. All rights reserved. This Game is published and distributed by 2K Games, a subsidiary of Take-Two Interactive Software, Inc. 2K Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks are property of their respective owners. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP Процессор Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2 ГГц / AMD Athlon 64 X2 с тактовой частотой 2 ГГц Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon HD 2600 256 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 10 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Игра для ПК Duke Nukem Forever - Hail to the Icons Parody Pack [2K_1578] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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