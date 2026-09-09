Игра для ПК Duke Nukem Forever - Hail to the Icons Parody Pack [2K_1578] (электронный ключ)

Описание

Описание

Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Duke Nukem Forever.

В дополнение входят 4 новых сетевых карты, на каждой из которых есть свое уникальное оружие, и три новых игровых режима.

Требования к системе

Информация по установке

© 1999-2011 -- All rights reserved. Gearbox Software, LLC. Duke Nukem, the Duke Nukem nuclear symbol, Duke Nukem Forever, Gearbox Software and the Gearbox logo are registered trademarks of Gearbox Software, LLC in the U.S. and/or other countries and used here under license. All rights reserved. This Game is published and distributed by 2K Games, a subsidiary of Take-Two Interactive Software, Inc. 2K Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks are property of their respective owners. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/Операционная система 7 / Vista / XP Процессор Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2 ГГц / AMD Athlon 64 X2 с тактовой частотой 2 ГГц Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon HD 2600 256 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 10 Гб

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.