Top.Mail.Ru
Игра для ПК Driver Parrallel Lines [UB_3543] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК Driver Parrallel Lines [UB_3543] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК Driver Parrallel Lines [UB_3543] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300451
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Driver Parrallel Lines [UB_3543] (электронный ключ)

Описание

Вы были королем улиц, были богаты, были легендой, пока они не предали и не упекли вас за решетку. Двадцать восемь лет в камере за чужое преступление. Но вот вас выпускают, и что же теперь? Теперь пора взяться за работу, работу под названием месть.

  • Два времени: рассекайте по районам Нью-Йорка в поздние 70-е и наши дни.
  • Транспорт на любой вкус: опробуйте 80 машин и мотоциклов, от старой доброй классики до современных тачек наших дней.
  • Пробейтесь через криминальное дно Нью-Йорка: к вашему вниманию стрелковое оружие для ближних и дальних дистанций.
  • Модернизация авто — соберите идеальную машину своей мечты: работа с корпусом, улучшение двигателя, покраска и даже такие аксессуары, как пуленепробиваемое стекло и тонированные стекла.
    •  

© 2007 Ubisoft Entertainment. Driver, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows Vista / Windows XP SP1 Процессор Intel® Pentium® 4 2.0GHz / AMD® Athlon® Оперативная память 256 MБ Видеокарта 64 MB DirectX 9.0c-compliant supporting Shader Model 1.1 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4.8 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Driver Parrallel Lines [UB_3543] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Вы были королем улиц, были богаты, были легендой, пока они не предали и не упекли вас за решетку. Двадцать восемь лет в камере за чужое преступление. Но вот вас выпускают, и что же теперь? Теперь пора взяться за работу, работу под названием месть.

    • Два времени: рассекайте по районам Нью-Йорка в поздние 70-е и наши дни.
    • Транспорт на любой вкус: опробуйте 80 машин и мотоциклов, от старой доброй классики до современных тачек наших дней.
    • Пробейтесь через криминальное дно Нью-Йорка: к вашему вниманию стрелковое оружие для ближних и дальних дистанций.
    • Модернизация авто — соберите идеальную машину своей мечты: работа с корпусом, улучшение двигателя, покраска и даже такие аксессуары, как пуленепробиваемое стекло и тонированные стекла.
      •  

    © 2007 Ubisoft Entertainment. Driver, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows Vista / Windows XP SP1 Процессор Intel® Pentium® 4 2.0GHz / AMD® Athlon® Оперативная память 256 MБ Видеокарта 64 MB DirectX 9.0c-compliant supporting Shader Model 1.1 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4.8 ГБ

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Driver Parrallel Lines [UB_3543] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...