Игра для ПК Civilization VI: Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack [2K_2343] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Civilization VI: Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack [2K_2343] (электронный ключ)
Описание
В Sid Meier’s Civilization VI Македонию возглавляет Александр, а Персию – Кир. У Македонии есть все возможности, чтобы завоевать мир, а Персия может богатеть и культурно развиваться или проводить неожиданные рейды на соседние территории. Эти две державы, которые исторически были соперницами, появляются в новом сценарии «Завоевания Александра». Сможете ли вы определить судьбу Ближнего Востока, изменив ход истории?
В набор входит Македония и ее лидер Александр. Уникальный юнит Македонии – гипаспист, уникальное здание – школа царских пажей.
- Уникальная способность цивилизации: «Эллинистическое взаимодействие» приносит Македонии озарения для развития технологий или социальных институтов (в зависимости от того, какие районы есть в захваченном городе).
- Уникальная способность лидера: способность Александра «За край Ойкумены» существенно снижает усталость от войны, позволяя Македонии вести войну гораздо дольше. Александр также дает Македонии гетайров – тяжелую кавалерию, которая замещает всадников и сразу получает одно бесплатное повышение.
- Уникальный юнит: гипаспист замещает мечника, получает дополнительные бонусы от юнитов поддержки и более эффективно, чем мечник, осаждает районы.
- Уникальное здание: школу царских пажей можно построить в военном лагере, где нет конюшни. Она дает бонусы всем юнитам ближнего боя, сухопутным юнитам дальнего боя и гетайрам, проходящим военную подготовку в городе. Еще она дает несколько очков науки каждый раз, когда в городе создается негражданский юнит.
В набор также входит персидская цивилизация во главе с Киром. Уникальный юнит – Бессмертный, уникальное улучшение — пайридаэза.
- Уникальная способность цивилизации: способность «Сатрапии» позволяет Персии бесплатно открыть торговый путь после освоения политической философии. Она также повышает доход от внутренних торговых путей.
- Уникальная способность лидера: способность Кира называется «Падение Вавилона». После объявления внезапной войны она на непродолжительное время дает дополнительные очки перемещения и повышает производительность, а также смягчает дипломатические осложнения, связанные с объявлением внезапной войны.
- Уникальный юнит: уникальный юнит Персии – легендарный Бессмертный, замещающий мечника. Бессмертный силен в обороне, а также умеет атаковать на расстоянии.
- Уникальное улучшение: пайридаэза дает золото, культуру и престиж, а также дает дополнительно золото или очки культуры за прилежащие районы и городские центры. По мере освоения новых технологий и социальных институтов этот доход будет увеличиваться.
Новый сценарий «Завоевания Александра»:
- В этой игре на время вам предстоит показать себя достойным преемником Александра Македонского! Упор в этом сценарии сделан на сражения, расширение территории и грамотное использование великих полководцев.
- Повышая уровень сложности, вы оставляете себе все меньше ходов, чтобы завоевать известный мир. Настоящее испытание даже для опытных стратегов!
Два новых чуда:
- Галикарнасский мавзолей: одно из Семи чудес Древнего мира возвращается в Civilization. Мавзолей дает дополнительные бонусы за великих флотоводцев и великих инженеров.
- «Приемные залы» персов были хорошо известны. Лучший пример – это зал в Персеполисе. Это чудо дает дополнительных послов за постройку каждого чуда света, включая саму Ападану.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier’s Civilization VI.
©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Описание
В Sid Meier’s Civilization VI Македонию возглавляет Александр, а Персию – Кир. У Македонии есть все возможности, чтобы завоевать мир, а Персия может богатеть и культурно развиваться или проводить неожиданные рейды на соседние территории. Эти две державы, которые исторически были соперницами, появляются в новом сценарии «Завоевания Александра». Сможете ли вы определить судьбу Ближнего Востока, изменив ход истории?
В набор входит Македония и ее лидер Александр. Уникальный юнит Македонии – гипаспист, уникальное здание – школа царских пажей.
- Уникальная способность цивилизации: «Эллинистическое взаимодействие» приносит Македонии озарения для развития технологий или социальных институтов (в зависимости от того, какие районы есть в захваченном городе).
- Уникальная способность лидера: способность Александра «За край Ойкумены» существенно снижает усталость от войны, позволяя Македонии вести войну гораздо дольше. Александр также дает Македонии гетайров – тяжелую кавалерию, которая замещает всадников и сразу получает одно бесплатное повышение.
- Уникальный юнит: гипаспист замещает мечника, получает дополнительные бонусы от юнитов поддержки и более эффективно, чем мечник, осаждает районы.
- Уникальное здание: школу царских пажей можно построить в военном лагере, где нет конюшни. Она дает бонусы всем юнитам ближнего боя, сухопутным юнитам дальнего боя и гетайрам, проходящим военную подготовку в городе. Еще она дает несколько очков науки каждый раз, когда в городе создается негражданский юнит.
В набор также входит персидская цивилизация во главе с Киром. Уникальный юнит – Бессмертный, уникальное улучшение — пайридаэза.
- Уникальная способность цивилизации: способность «Сатрапии» позволяет Персии бесплатно открыть торговый путь после освоения политической философии. Она также повышает доход от внутренних торговых путей.
- Уникальная способность лидера: способность Кира называется «Падение Вавилона». После объявления внезапной войны она на непродолжительное время дает дополнительные очки перемещения и повышает производительность, а также смягчает дипломатические осложнения, связанные с объявлением внезапной войны.
- Уникальный юнит: уникальный юнит Персии – легендарный Бессмертный, замещающий мечника. Бессмертный силен в обороне, а также умеет атаковать на расстоянии.
- Уникальное улучшение: пайридаэза дает золото, культуру и престиж, а также дает дополнительно золото или очки культуры за прилежащие районы и городские центры. По мере освоения новых технологий и социальных институтов этот доход будет увеличиваться.
Новый сценарий «Завоевания Александра»:
- В этой игре на время вам предстоит показать себя достойным преемником Александра Македонского! Упор в этом сценарии сделан на сражения, расширение территории и грамотное использование великих полководцев.
- Повышая уровень сложности, вы оставляете себе все меньше ходов, чтобы завоевать известный мир. Настоящее испытание даже для опытных стратегов!
Два новых чуда:
- Галикарнасский мавзолей: одно из Семи чудес Древнего мира возвращается в Civilization. Мавзолей дает дополнительные бонусы за великих флотоводцев и великих инженеров.
- «Приемные залы» персов были хорошо известны. Лучший пример – это зал в Персеполисе. Это чудо дает дополнительных послов за постройку каждого чуда света, включая саму Ападану.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier’s Civilization VI.
©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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