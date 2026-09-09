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Игра для ПК Civilization VI: Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack [2K_2343] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Civilization VI: Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack [2K_2343] (электронный ключ)

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Игра для ПК Civilization VI: Persia and Macedon Civilization &amp; Scenario Pack [2K_2343] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300417
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Civilization VI: Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack [2K_2343] (электронный ключ)

Описание

В Sid Meier’s Civilization VI Македонию возглавляет Александр, а Персию – Кир. У Македонии есть все возможности, чтобы завоевать мир, а Персия может богатеть и культурно развиваться или проводить неожиданные рейды на соседние территории. Эти две державы, которые исторически были соперницами, появляются в новом сценарии «Завоевания Александра». Сможете ли вы определить судьбу Ближнего Востока, изменив ход истории?

 

В набор входит Македония и ее лидер Александр. Уникальный юнит Македонии – гипаспист, уникальное здание – школа царских пажей.

  • Уникальная способность цивилизации: «Эллинистическое взаимодействие» приносит Македонии озарения для развития технологий или социальных институтов (в зависимости от того, какие районы есть в захваченном городе).
  • Уникальная способность лидера: способность Александра «За край Ойкумены» существенно снижает усталость от войны, позволяя Македонии вести войну гораздо дольше. Александр также дает Македонии гетайров – тяжелую кавалерию, которая замещает всадников и сразу получает одно бесплатное повышение.
  • Уникальный юнит: гипаспист замещает мечника, получает дополнительные бонусы от юнитов поддержки и более эффективно, чем мечник, осаждает районы.
  • Уникальное здание: школу царских пажей можно построить в военном лагере, где нет конюшни. Она дает бонусы всем юнитам ближнего боя, сухопутным юнитам дальнего боя и гетайрам, проходящим военную подготовку в городе. Еще она дает несколько очков науки каждый раз, когда в городе создается негражданский юнит.
    •  

В набор также входит персидская цивилизация во главе с Киром. Уникальный юнит – Бессмертный, уникальное улучшение — пайридаэза.

 

  • Уникальная способность цивилизации: способность «Сатрапии» позволяет Персии бесплатно открыть торговый путь после освоения политической философии. Она также повышает доход от внутренних торговых путей.
  • Уникальная способность лидера: способность Кира называется «Падение Вавилона». После объявления внезапной войны она на непродолжительное время дает дополнительные очки перемещения и повышает производительность, а также смягчает дипломатические осложнения, связанные с объявлением внезапной войны.
  • Уникальный юнит: уникальный юнит Персии – легендарный Бессмертный, замещающий мечника. Бессмертный силен в обороне, а также умеет атаковать на расстоянии.
  • Уникальное улучшение: пайридаэза дает золото, культуру и престиж, а также дает дополнительно золото или очки культуры за прилежащие районы и городские центры. По мере освоения новых технологий и социальных институтов этот доход будет увеличиваться.
    •  

Новый сценарий «Завоевания Александра»:

  • В этой игре на время вам предстоит показать себя достойным преемником Александра Македонского! Упор в этом сценарии сделан на сражения, расширение территории и грамотное использование великих полководцев.
  • Повышая уровень сложности, вы оставляете себе все меньше ходов, чтобы завоевать известный мир. Настоящее испытание даже для опытных стратегов!
    •  

Два новых чуда:

  • Галикарнасский мавзолей: одно из Семи чудес Древнего мира возвращается в Civilization. Мавзолей дает дополнительные бонусы за великих флотоводцев и великих инженеров.
  • «Приемные залы» персов были хорошо известны. Лучший пример – это зал в Персеполисе. Это чудо дает дополнительных послов за постройку каждого чуда света, включая саму Ападану.
    •  

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier’s Civilization VI.

©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    В Sid Meier’s Civilization VI Македонию возглавляет Александр, а Персию – Кир. У Македонии есть все возможности, чтобы завоевать мир, а Персия может богатеть и культурно развиваться или проводить неожиданные рейды на соседние территории. Эти две державы, которые исторически были соперницами, появляются в новом сценарии «Завоевания Александра». Сможете ли вы определить судьбу Ближнего Востока, изменив ход истории?

     

    В набор входит Македония и ее лидер Александр. Уникальный юнит Македонии – гипаспист, уникальное здание – школа царских пажей.

    • Уникальная способность цивилизации: «Эллинистическое взаимодействие» приносит Македонии озарения для развития технологий или социальных институтов (в зависимости от того, какие районы есть в захваченном городе).
    • Уникальная способность лидера: способность Александра «За край Ойкумены» существенно снижает усталость от войны, позволяя Македонии вести войну гораздо дольше. Александр также дает Македонии гетайров – тяжелую кавалерию, которая замещает всадников и сразу получает одно бесплатное повышение.
    • Уникальный юнит: гипаспист замещает мечника, получает дополнительные бонусы от юнитов поддержки и более эффективно, чем мечник, осаждает районы.
    • Уникальное здание: школу царских пажей можно построить в военном лагере, где нет конюшни. Она дает бонусы всем юнитам ближнего боя, сухопутным юнитам дальнего боя и гетайрам, проходящим военную подготовку в городе. Еще она дает несколько очков науки каждый раз, когда в городе создается негражданский юнит.
      •  

    В набор также входит персидская цивилизация во главе с Киром. Уникальный юнит – Бессмертный, уникальное улучшение — пайридаэза.

     

    • Уникальная способность цивилизации: способность «Сатрапии» позволяет Персии бесплатно открыть торговый путь после освоения политической философии. Она также повышает доход от внутренних торговых путей.
    • Уникальная способность лидера: способность Кира называется «Падение Вавилона». После объявления внезапной войны она на непродолжительное время дает дополнительные очки перемещения и повышает производительность, а также смягчает дипломатические осложнения, связанные с объявлением внезапной войны.
    • Уникальный юнит: уникальный юнит Персии – легендарный Бессмертный, замещающий мечника. Бессмертный силен в обороне, а также умеет атаковать на расстоянии.
    • Уникальное улучшение: пайридаэза дает золото, культуру и престиж, а также дает дополнительно золото или очки культуры за прилежащие районы и городские центры. По мере освоения новых технологий и социальных институтов этот доход будет увеличиваться.
      •  

    Новый сценарий «Завоевания Александра»:

    • В этой игре на время вам предстоит показать себя достойным преемником Александра Македонского! Упор в этом сценарии сделан на сражения, расширение территории и грамотное использование великих полководцев.
    • Повышая уровень сложности, вы оставляете себе все меньше ходов, чтобы завоевать известный мир. Настоящее испытание даже для опытных стратегов!
      •  

    Два новых чуда:

    • Галикарнасский мавзолей: одно из Семи чудес Древнего мира возвращается в Civilization. Мавзолей дает дополнительные бонусы за великих флотоводцев и великих инженеров.
    • «Приемные залы» персов были хорошо известны. Лучший пример – это зал в Персеполисе. Это чудо дает дополнительных послов за постройку каждого чуда света, включая саму Ападану.
      •  

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier’s Civilization VI.

    ©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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