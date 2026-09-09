Игра для ПК Civilization VI - Australia Civilization & Scenario Pack [2K_2223] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Civilization VI - Australia Civilization & Scenario Pack [2K_2223] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для использования дополнительного контента требуется установка игры Sid Meier’s Civilization® VI.
В игре Sid Meier’s Civilization VI Австралию возглавляет Джон Кэртин! Австралия процветает и расширяет территорию недоступным для других цивилизаций способом: города на прибрежных клетках дают дополнительное жилье. Увеличивается выработка районов на престижных клетках. Джон Кэртин дает прибавку к производству в случае, если Австралии объявили войну, атаковали ее без объявления войны, либо если она освободила город. В набор входит сценарий «Провинциальный магнат». Сможете ли вы сколотить состояние, добывая золото, управляясь с огромными стадами скота или сохраняя красоту природы для будущих поколений?Для использования дополнительного контента требуется установка игры Sid Meier’s Civilization® VI.
В набор входит австралийская цивилизация с Джоном Кэртином, уникальный юнит – диггер, уникальное улучшение – скотоводческая ферма и новое чудо природы:
- Уникальная способность цивилизации: города на побережье всегда дают больше жилья. Кроме того, пастбища активируют культурный захват соседних клеток, принадлежащих другим цивилизациям и городам-государствам. Престижность клетки повышает выработку построенных на ней кампусов, центров коммерции, священных мест и театральных площадей.
- Уникальная способность лидера: Джон Кэртин обладает способностью «Оплот цивилизации». Австралия получает прибавку к производству, если ведет оборонительную войну или освобождает город.
- Уникальный юнит: диггер. Он получает бонусы в бою, когда сражается на чужих или нейтральных клетках суши, примыкающих к воде.
- Уникальная инфраструктура: скотоводческая ферма – улучшение, для которого необходим социальный институт «Гильдии». Скотоводческую ферму можно улучшить, изучив «Паровой двигатель» и «Быстрое развертывание». Она дает пищу и производство, а также дополнительную пищу для всех примыкающих пастбищ.
Новый сценарий «Провинциальный магнат»:
- В этом уникальном сценарии с упором на экономику вам предстоит возглавить одну из четырех колоний, чтобы исследовать и разрабатывать природные богатства Австралии.
- Уникальные юниты и особенности игрового процесса; нет боевых действий между игроками.
- Лимит ходов: 60.
Новое чудо природы – Улуру:
- Это пустынное чудо природы дает соседним клеткам очки веры и культуры.
©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Для использования дополнительного контента требуется установка игры Sid Meier’s Civilization® VI.
В игре Sid Meier’s Civilization VI Австралию возглавляет Джон Кэртин! Австралия процветает и расширяет территорию недоступным для других цивилизаций способом: города на прибрежных клетках дают дополнительное жилье. Увеличивается выработка районов на престижных клетках. Джон Кэртин дает прибавку к производству в случае, если Австралии объявили войну, атаковали ее без объявления войны, либо если она освободила город. В набор входит сценарий «Провинциальный магнат». Сможете ли вы сколотить состояние, добывая золото, управляясь с огромными стадами скота или сохраняя красоту природы для будущих поколений?Для использования дополнительного контента требуется установка игры Sid Meier’s Civilization® VI.
В набор входит австралийская цивилизация с Джоном Кэртином, уникальный юнит – диггер, уникальное улучшение – скотоводческая ферма и новое чудо природы:
- Уникальная способность цивилизации: города на побережье всегда дают больше жилья. Кроме того, пастбища активируют культурный захват соседних клеток, принадлежащих другим цивилизациям и городам-государствам. Престижность клетки повышает выработку построенных на ней кампусов, центров коммерции, священных мест и театральных площадей.
- Уникальная способность лидера: Джон Кэртин обладает способностью «Оплот цивилизации». Австралия получает прибавку к производству, если ведет оборонительную войну или освобождает город.
- Уникальный юнит: диггер. Он получает бонусы в бою, когда сражается на чужих или нейтральных клетках суши, примыкающих к воде.
- Уникальная инфраструктура: скотоводческая ферма – улучшение, для которого необходим социальный институт «Гильдии». Скотоводческую ферму можно улучшить, изучив «Паровой двигатель» и «Быстрое развертывание». Она дает пищу и производство, а также дополнительную пищу для всех примыкающих пастбищ.
Новый сценарий «Провинциальный магнат»:
- В этом уникальном сценарии с упором на экономику вам предстоит возглавить одну из четырех колоний, чтобы исследовать и разрабатывать природные богатства Австралии.
- Уникальные юниты и особенности игрового процесса; нет боевых действий между игроками.
- Лимит ходов: 60.
Новое чудо природы – Улуру:
- Это пустынное чудо природы дает соседним клеткам очки веры и культуры.
©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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