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Игра для ПК Child of Light [UB_339] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК Child of Light [UB_339] (электронный ключ)

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Игра для ПК Child of Light [UB_339] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300414
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Child of Light [UB_339] (электронный ключ)

Описание

Королевство Лемурия в отчаянии (история) 

Черная королева украла солнце, луну и звезды. Вы играете за Аврору, юную принцессу с чистым сердцем, которая всей душой беспокоится за королевство Лемурию. Отправляйтесь в поход, цель которого - возвращение трех источников света. Победите черную королеву и восстановите королевство Лемурию.

Особенности игры:

  • Приключения ждут! Игра создана талантливой командой Ubisoft Montréal при помощи UbiArt Framework. "Child of Light" - это игра в жанре RPG, в основу которой легли сюжеты различных сказок. Отправляйтесь в невероятное приключение по огромному миру Лемурии, путешествуйте по живописным локациям, раскрывайте волшебные тайны и общайтесь с ее обитателями. 
  • Живой мир Лемурии По мере странствия по Лемурии вас ждет множество незабываемых встреч; вы познакомитесь с дружелюбными феями и гномами, вступите в противостояние со злобными волками и темными драконами. 
  • Сражайтесь с монстрами и коварными сказочными существами Аврора обладает силой, которая поможет ей одолеть порождения Тьмы и вернуть Похищенный Свет. Сражайтесь вместе с Игникулусом в боях в реальном времени. Вашим союзником светлячком может управлять другой игрок, таким образом вы можете совершать путешествие вместе с друзьями.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista Процессор Intel Core2Duo E8200 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce 8800 GT or AMD Radeon HD2900 XT (512MB VRAM with Shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 3 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Child of Light [UB_339] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Королевство Лемурия в отчаянии (история) 

    Черная королева украла солнце, луну и звезды. Вы играете за Аврору, юную принцессу с чистым сердцем, которая всей душой беспокоится за королевство Лемурию. Отправляйтесь в поход, цель которого - возвращение трех источников света. Победите черную королеву и восстановите королевство Лемурию.

    Особенности игры:

    • Приключения ждут! Игра создана талантливой командой Ubisoft Montréal при помощи UbiArt Framework. "Child of Light" - это игра в жанре RPG, в основу которой легли сюжеты различных сказок. Отправляйтесь в невероятное приключение по огромному миру Лемурии, путешествуйте по живописным локациям, раскрывайте волшебные тайны и общайтесь с ее обитателями. 
    • Живой мир Лемурии По мере странствия по Лемурии вас ждет множество незабываемых встреч; вы познакомитесь с дружелюбными феями и гномами, вступите в противостояние со злобными волками и темными драконами. 
    • Сражайтесь с монстрами и коварными сказочными существами Аврора обладает силой, которая поможет ей одолеть порождения Тьмы и вернуть Похищенный Свет. Сражайтесь вместе с Игникулусом в боях в реальном времени. Вашим союзником светлячком может управлять другой игрок, таким образом вы можете совершать путешествие вместе с друзьями.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista Процессор Intel Core2Duo E8200 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce 8800 GT or AMD Radeon HD2900 XT (512MB VRAM with Shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 3 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
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    Отзывы


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