Описание товара Игра для ПК Carnival Games VR: Alley Adventure [2K_3769] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры Carnival Games VR.

Примечание: эта игра предназначена только для шлема виртуальной реальности HTC Vive.

Carnival Games VR: Alley Adventure добавляет две новые аллеи приключенческих аттракционов и шесть новых игр на ловкость, а также улучшает существующие игры, чтобы вам хотелось играть в них снова и снова.

Ключевые Особенности:

Посетите 2 новые аллеи аттракционов:

Cosmic Corner на тему космоса и инопланетян

Jurassic Junction с динозаврами в доисторических джунглях

Сыграйте в 6 новых игр! Зарабатывайте очки на покупку билетов, которые потом можно обменять на призы.

Dino Stacker: стоя на платформе в виде головы динозавра, бросайте вниз случайно возникающие блоки, чтобы построить максимально высокую башню.

Gravity Match: используя гравипушки, быстро хватайте предметы и запускайте их в совпадающие объекты, чтобы заработать очки.

Putting Green: выполните серию заданий, закатив мяч в лунку на поле для мини-гольфа.

Horseshoes: бросайте подковы на штырь и наберите как можно больше очков.

Trick Shot: покажите ваше мастерство игры в бильярд, выполнив серию трюковых ударов.

Lucky Cups: закиньте как можно больше шариков для пинг-понга в разноцветные стаканы за отведенное время.

А также 12 доработанных игр из Carnival Games VR, в которые вам захочется играть снова и снова.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

©2017 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K, Cat Daddy Games, Carnival Games, Carnival Games VR, а также их соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel i5-4590 или AMD FX 8350 или лучше Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GTX 970 / AMD 290 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.